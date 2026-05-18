Áustria anuncia convocados para Copa do Mundo de 2026; veja lista 

Na manhã desta segunda-feira (18), o técnico da Áustria, Ralf Rangnick, anunciou os 26 convocados para a Copa do Mundo. A lista conta com os reforços Chukwuemeka e Paul Wanner, que trocaram recentemente de nacionalidade e estrearam em março. A estreia histórica dos austríacos acontece no dia 17 de junho, contra a Jordânia, e marca o retorno da seleção após 28 anos longe do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe todas as convocações para a Copa do Mundo 2026

Ralf Rangnick, técnico da Áustria (Foto: Paul Ellis / AFP)

Lista completa de convocados da Áustria

Goleiros

Alexander Schelager (Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzen) e Patrick Pentz (Bröndby)



Defensores

Alexander Prass (Hoffenheim), David (Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Fiedl (Werder Bremen), Michael Svoboda (Venezia), Philipp Lienhart (Freiburg), Philipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Mainz)



Meio-campistas



Alessandro Schöpf (Wolfsberger), Christoph Baumgartner (Leipzig), Carney Chukwuenmeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayen de Munique), Romano Schmid (Werder Bremen), Nicolas Seiwald (Leipzig), Paul Wanner (PSV), Patrick Wimmer (Wolfsburg)



continua após a publicidade

Atacantes

Marko Arnautovic (Estrela Vermelha), Michael Gregoritsch (Augsburg) e Sasa Kalajdzic (LASK)



Convocação sem novidades

Não houveram surpresas na lista de convocados, pois as presenças de Alessandro Schöpf, Michael Svoboda e David Affengruber como novidades já foram antecipadas pela imprensa austríaca. Dentre os destaques na lista da Áustria, estão David Alaba, defensor do Real Madrid, que é capitão e uma das maiores figuras da última geração. Além dele, Marko Arnautovic, Laimer e Sabitzer também estão confirmados. Apesar da experiência na seleção nacional e peso de suas carreiras, todos farão sua primeira Copa do Mundo, devido ao longo período ausente da Áustria em Copas. Agora, os austríacos, que já alcançaram o terceiro lugar na Copa do Mundo de 1954, querem ter uma nova história na América do Norte.

A Áustria está no grupo J da Copa do Mundo e estreia no dia 17 de junho, contra a Jordânia, em Santa Clara. Na sequência, enfrenta a atual campeã, Argentina, no dia 22 de junho, no Texas, e a Argélia, em 27 de junho, em Kansas.

continua após a publicidade

➡️Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte







