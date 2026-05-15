Tunísia anuncia convocação para a Copa do Mundo de 2026

A seleção da Tunísia divulgou nesta sexta-feira (15) a lista oficial com os 26 jogadores convocados para a disputa da Copa do Mundo de 2026. O anúncio foi realizado pelo técnico francês Sabri Lamouchi, que assumiu o comando da equipe durante o atual ciclo preparatório. Esta será a sétima participação do país africano em Mundiais, sendo a terceira de forma consecutiva.

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Os tunisianos integram o Grupo F do torneio, juntamente com Holanda, Japão e Suécia. A estreia da equipe acontecerá no dia 14 de junho, diante dos suecos, no estádio El Gigante de Acero, localizado em Monterrey, no México. A seleção fará seu segundo jogo no mesmo local, contra o Japão, antes de viajar para Kansas City, nos Estados Unidos, onde encerrará a sua participação na primeira fase contra a Holanda, no dia 25 de junho.

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Antes do início oficial do Mundial, a Tunísia ainda realizará dois amistosos preparatórios, enfrentando as seleções da Áustria e da Bélgica. A equipe tem como principal objetivo superar a fase de grupos pela primeira vez na história, visto que nas suas participações anteriores (1978, 1998, 2002, 2006, 2018 e 2022) nunca conseguiu avançar para o mata-mata. O melhor desempenho registrado pelo país foi a nona colocação geral na edição de 1978.

Lista completa de convocados da Tunísia

Goleiros: Aymen Dahmen (Sfax), Sabri Ben Hassen (ES Sahel) e Abdelmouhib Chamakh (Club Africain);

Defensores: Yan Valéry (Young Boys), Moutaz Neffati (Norkoping), Dylan Bronn (Servette FC), Raed Chikhaoui (Monastir), Montassar Talbi (Lorient), Adem Arous (Kasimpaca), Omar Rekik (Maribor), Ali Abdi (Nice) e Mohamed Ben Hmida (Esperánce);

Meio-campistas: Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt), Anis Ben Slimane (Norwich), Rani Khedira (Union Berlin), Mortadha Ben Ouanes (Kasimpaca), Ismaël Gharbi (Augsburg), Mohamed Hadj-Mahmoud (Lugano) e Hannibal (Burnley);

Atacantes: Elias Saäd (Hannover), Khalil Ayari (PSG), Elias Achouri (Copenhague), Sebastian Tounekti (Celtic), Hazem Mastouri (Dynamo Moscou), Firas Chawat (Club Africain) e Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps).

Seleção da Tunísia foi convocada para Copa do Mundo de 2026 (Foto: Divulgação/CAF)

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