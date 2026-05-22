Craque português supera Cristiano Ronaldo e é eleito MVP da Liga Saudita

O craque da Liga Saudita na temporada está definido e, por mais que Cristiano Ronaldo tenha sido um dos destaques e protagonista no título do Al Nassr, foi outro craque português que recebeu o prêmio de melhor jogador da temporada.

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Cristiano Ronaldo e João Félix celebram gol do Al-Nassr sobre o Al-Okhdood (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

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O atacante João Félix, companheiro de seleção e clube de Cr7, foi considerado o jogador do campeonato na temporada. O português marcou 20 gols e distribuiu 14 assistências em 33 jogos na liga. Em grande fase, o atacante foi convocado para a Copa do Mundo e deve ser um dos grandes trunfos ofensivos do técnico Roberto Martínez para a competição.

Felix chegou ao Al Nassr na temporada passada, após um período ruim pelo Chelsea, que não fez um alto investimento para contar com o jogador. Custando 52 milhões de euros, o atacante quase foi para o Benfica, mas escolheu o clube saudita após uma ligação direta de Cristiano Ronaldo o convidando para a equipe.

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Juntos, a dupla de atacantes portugueses fez com que o Al Nassr chegasse ao décimo título da liga saudita, encerrando um jejum de 8 anos sem título. Antes de ser anunciado como o melhor jogador da temporada, João também recebeu o prêmio de jogador do mês de maio.

Agora, os craques atuarão juntos com a camisa da seleção portuguesa na Copa do Mundo, uma das favoritas ao título. O trajeto do país na Copa inicia diante da República Democrática do Congo, no dia 17 de junho, às 17h (horário de Brasília). Depois, é a vez do Uzbequistão, no dia 23, e a equipe fecha a fase inicial contra a forte seleção da Colômbia, no dia 27.

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