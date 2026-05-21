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Veja gols em Peñarol x Corinthians: Zakaria Labyad empata para o Timão

Equipes se enfrentam pela Copa Libertadores

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/05/2026
21:58
Atualizado há 0 minutos
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Peñarol x Corinthians pela Copa Libertadores (Foto: Dante FERNANDEZ / AFP)
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O Peñarol abriu o placar na partida contra o Corinthians, desta quinta-feira (21), no Uruguai, pela 5ª rodada da Copa Libertadores. Para a ocasião, o volante Maxi Oliveira foi o responsável por dar a vantagem inicial a equipe uruguaia. No segundo tempo, Zakaria Labyad empatou a partida.

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➡️ Hugo Souza se pronuncia após não ser convocado para Copa

O gol do jogador aconteceu durante o primeiro tempo. O cronômetro marcava 18 minutos, quando em um escanteio, o camisa 15 subiu mais alto que a defesa do Timão para marcar de cabeça. O goleiro Hugo Souza não teve chances de defesa no lance. Veja o lance abaixo:

No segundo tempo, o meia Zakaria Labyad deixou tudo igual. Aos 17 minutos, o camisa 52 aproveitou uma bela jogada da equipe de Fernando Diniz pela direita, e em um cruzamento, se desmarcou dentro da área para marcar na segunda trave.

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