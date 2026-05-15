Do grupo do Brasil, Haiti divulga convocação para a Copa do Mundo
Seleção anuncia lista dos 26 nomes que vão figurar no Mundial
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O técnico francês Sébastien Migné anunciou, nesta sexta-feira (15), os 26 "Grenadiers" que representarão o Haiti na Copa do Mundo de 2026. O anúncio marca o retorno da seleção ao maior palco do futebol mundial pela primeira vez desde 1974, consolidando uma campanha de superação que emocionou a nação. A seleção se encontra no Grupo C, mesma divisão do Brasil, Marrocos e Escócia.
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Lista completa de convocados do Haiti
Goleiros
Johnny Placide (Bastia), Alexandre Pierre Sochhaux e Josué Duverger (Cosmos Koblenz);
Defensores
Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Experience (Nancy-Lorraine), Jk Duverne (Gent), Ricardo Ade (LDU Quito), Hannes Delcroix (Lugano) e Keeto Thermoncy (Young Boys II);
Meio-campistas
Leverton Pierre (Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jeanricner Bellegarde (Wolverhampton), Pierre Woodenski (Violette) e Dominique Simon (Tatran Presov);
Atacantes
Louicius Deedson (Dallas), Ruben Providence (Almere City), Josué Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela) e Lenny Joseph (Ferencváros).
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Desafio de gigantes no Grupo C
O Haiti terá um caminho árduo, mas repleto de simbolismo. Sorteado no Grupo C, o país fará sua estreia contra a Escócia, no dia 13 de junho, em Boston. O confronto mais aguardado, no entanto, ocorre no dia 19 de junho, na Filadélfia, quando os haitianos enfrentarão o Brasil — um duelo que remete ao histórico "jogo da paz" de 2004. A fase de grupos encerra contra o Marrocos, em Atlanta.
📅 Agenda do Haiti na fase de grupos
Haiti x Escócia
⚽ Fase de grupos (Grupo C);
📅 13 de junho, sábado;
🏟️ Gillette Stadium, Boston, EUA.
Brasil x Haiti
⚽ Fase de grupos (Grupo C);
📅 19 de junho, sexta-feira;
🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA.
Marrocos x Haiti
⚽ Fase de grupos (Grupo C);
📅 24 de junho, quarta-feira;
🏟️ Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, EUA.
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