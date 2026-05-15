Do grupo do Brasil, Haiti divulga convocação para a Copa do Mundo

O técnico francês Sébastien Migné anunciou, nesta sexta-feira (15), os 26 "Grenadiers" que representarão o Haiti na Copa do Mundo de 2026. O anúncio marca o retorno da seleção ao maior palco do futebol mundial pela primeira vez desde 1974, consolidando uma campanha de superação que emocionou a nação. A seleção se encontra no Grupo C, mesma divisão do Brasil, Marrocos e Escócia.

continua após a publicidade

➡️ Bélgica anuncia convocados para Copa do Mundo de 2026; veja lista

➡️ Costa do Marfim anuncia convocados para Copa do Mundo de 2026; veja lista

Lista completa de convocados do Haiti

Goleiros

Johnny Placide (Bastia), Alexandre Pierre Sochhaux e Josué Duverger (Cosmos Koblenz);

Defensores

Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Experience (Nancy-Lorraine), Jk Duverne (Gent), Ricardo Ade (LDU Quito), Hannes Delcroix (Lugano) e Keeto Thermoncy (Young Boys II);

continua após a publicidade

Meio-campistas

Leverton Pierre (Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jeanricner Bellegarde (Wolverhampton), Pierre Woodenski (Violette) e Dominique Simon (Tatran Presov);

Atacantes

Louicius Deedson (Dallas), Ruben Providence (Almere City), Josué Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela) e Lenny Joseph (Ferencváros).

continua após a publicidade

➡️ Tunísia anuncia convocação para a Copa do Mundo de 2026

⚽ Aposte nos jogos do Brasil e pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Desafio de gigantes no Grupo C

O Haiti terá um caminho árduo, mas repleto de simbolismo. Sorteado no Grupo C, o país fará sua estreia contra a Escócia, no dia 13 de junho, em Boston. O confronto mais aguardado, no entanto, ocorre no dia 19 de junho, na Filadélfia, quando os haitianos enfrentarão o Brasil — um duelo que remete ao histórico "jogo da paz" de 2004. A fase de grupos encerra contra o Marrocos, em Atlanta.

Jogadores da Haiti e Islândia em ação (Foto: Geoff Robbins/AFP)

📅 Agenda do Haiti na fase de grupos

Haiti x Escócia

⚽ Fase de grupos (Grupo C);

📅 13 de junho, sábado;

🏟️ Gillette Stadium, Boston, EUA.

Brasil x Haiti

⚽ Fase de grupos (Grupo C);

📅 19 de junho, sexta-feira;

🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA.

Marrocos x Haiti

⚽ Fase de grupos (Grupo C);

📅 24 de junho, quarta-feira;

🏟️ Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, EUA.

➡️Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte