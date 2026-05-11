Com Edin Dzeko, Bósnia é a primeira seleção a anunciar convocados para a Copa do Mundo
Técnico Sergej Barbarez divulga os 26 jogadores para disputar o torneio
Nesta segunda-feira (11), a Bósnia e Herzegovina foi a primeira a divulgar a lista final de 26 convocados para a Copa do Mundo. O técnico Sergej Barbarez aposta em uma mescla de jovens e na experiência do centroavante Edin Dzeko, de 40 anos, para o desafio na América do Norte.
A Bósnia chega para o seu segundo Mundial na história (o primeiro foi em 2014) com a moral elevada. A seleção carimbou o passaporte para o Canadá, México e EUA após uma classificação épica na repescagem europeia, onde eliminou a tetracampeã Itália em uma emocionante disputa de pênaltis.
A referência
Edin Dzeko, atualmente no Schalke 04, segue como o grande pilar da equipe. Maior artilheiro da história da seleção, o veterano terá a companhia de nomes conhecidos do futebol europeu, como o lateral Sead Kolasinac, da Atalanta.
A seleção bósnia integra o Grupo B e terá uma estreia contra o anfitrião Canadá, no dia 12 de junho, às 16h (de Brasília), em Toronto. Suíça e Catar completam a chave.
Veja os 26 convocados da Bósnia:
Goleiros
Nikola Vasilj (FC St. Pauli-ALE)
Martin Zlomislic (HNK Rijeka-CRO)
Osman Hadzikic (Slaven Belupo-CRO)
Defensores
Sead Kolasinac (Atalanta-ITA)
Amar Dedic (Benfica-POR)
Nihad Mujakic (Gaziantep-TUR)
Nikola Katic (Schalke 04-ALE)
Tarik Muharemovic (Sassuolo-ITA)
Stjepan Radeljic (Rijeka-CRO)
Dennis Hadzikadunic (Sampdoria-ITA)
Nidal Celik (Lens-FRA)
Meio-campistas
Amir Hadziahmetovic (Hull City-ING)
Ivan Sunjic (Pafos-CHI)
Ivan Basic (Astana-CAZ)
Dzenis Burnic (Karlsruhe-ALE)
Ermin Mahmic (Slovan Liberec-ESL)
Benjamin Tahirovic (Brøndby-DIN)
Amar Memic (Viktoria Plzen-TCH)
Armin Gigovic (Young Boys-SUI)
Atacantes
Kerim Alajbegovic (Red Bull Salzburg-AUS)
Esmir Bajraktarevic (PSV-HOL)
Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart-ALE)
Jovo Lukic (Universitatea Cluj-ROM)
Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok-POL)
Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach-ALE)
Edin Dzeko (Schalke 04-ALE)
