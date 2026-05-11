Com Edin Dzeko, Bósnia é a primeira seleção a anunciar convocados para a Copa do Mundo

Técnico Sergej Barbarez divulga os 26 jogadores para disputar o torneio

Marcus Vinicius Alves Dantas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/05/2026
17:54
Dzeko comemora vitória da Bósnia sobre País de Gales em busca de vaga na Copa do Mundo
imagem cameraDzeko comemora vitória da Bósnia sobre País de Gales em busca de vaga na Copa do Mundo (Foto: Darren Staples/AFP)
Nesta segunda-feira (11), a Bósnia e Herzegovina foi a primeira a divulgar a lista final de 26 convocados para a Copa do Mundo. O técnico Sergej Barbarez aposta em uma mescla de jovens e na experiência do centroavante Edin Dzeko, de 40 anos, para o desafio na América do Norte.

A Bósnia chega para o seu segundo Mundial na história (o primeiro foi em 2014) com a moral elevada. A seleção carimbou o passaporte para o Canadá, México e EUA após uma classificação épica na repescagem europeia, onde eliminou a tetracampeã Itália em uma emocionante disputa de pênaltis.

Festa na Bósnia após classificação para a Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

A referência

Edin Dzeko, atualmente no Schalke 04, segue como o grande pilar da equipe. Maior artilheiro da história da seleção, o veterano terá a companhia de nomes conhecidos do futebol europeu, como o lateral Sead Kolasinac, da Atalanta.

A seleção bósnia integra o Grupo B e terá uma estreia contra o anfitrião Canadá, no dia 12 de junho, às 16h (de Brasília), em Toronto. Suíça e Catar completam a chave.

Veja os 26 convocados da Bósnia:

Goleiros

Nikola Vasilj (FC St. Pauli-ALE)

Martin Zlomislic (HNK Rijeka-CRO)

Osman Hadzikic (Slaven Belupo-CRO)

Defensores

Sead Kolasinac (Atalanta-ITA)

Amar Dedic (Benfica-POR)

Nihad Mujakic (Gaziantep-TUR)

Nikola Katic (Schalke 04-ALE)

Tarik Muharemovic (Sassuolo-ITA)

Stjepan Radeljic (Rijeka-CRO)

Dennis Hadzikadunic (Sampdoria-ITA)

Nidal Celik (Lens-FRA)

Meio-campistas

Amir Hadziahmetovic (Hull City-ING)

Ivan Sunjic (Pafos-CHI)

Ivan Basic (Astana-CAZ)

Dzenis Burnic (Karlsruhe-ALE)

Ermin Mahmic (Slovan Liberec-ESL)

Benjamin Tahirovic (Brøndby-DIN)

Amar Memic (Viktoria Plzen-TCH)

Armin Gigovic (Young Boys-SUI)

Atacantes

Kerim Alajbegovic (Red Bull Salzburg-AUS)

Esmir Bajraktarevic (PSV-HOL)

Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart-ALE)

Jovo Lukic (Universitatea Cluj-ROM)

Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok-POL)

Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach-ALE)

Edin Dzeko (Schalke 04-ALE)

