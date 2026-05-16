Coreia do Sul anuncia convocados para Copa do Mundo de 2026; veja lista

Sob a liderança de seu maior ídolo, a Coreia do Sul está pronta para a sua 12ª edição de Copa do Mundo. O técnico Hong Myung-bo anunciou os 26 jogadores convocados para o torneio. Os "Guerreiros de Taeguek" desembarcam na América do Norte com o objetivo de desafiar o favoritismo no Grupo A e reviver o espírito de sua histórica campanha de 2002.

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Lista completa de convocados da Coreia do Sul

Goleiros

Kim Seunggyu (FC Tokyo), Song Bumkeun (Jeonbuk Hyundai Motors FC) e Jo Hyeonwoo (Ulsan HD FC);

Defensores

Kim Moonhwan (Daejeon Hana Citizen), Kim Minjae (Bayern de Munique), Kim Taehyeon (Girona FC), Park Jinseob (Jeju SK FC), Seol Youngwoo (FK Crvena Zvezda), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Lee Kihyuk (Gangwon FC), Lee Taeseok (VfL Bochum), Lee Hanbeom (FC Daejeon) e Cho Yumin (Sagan Tosu);

Meio-campistas

Kim Jingyu (Jeonbuk Hyundai Motors FC), Bae Junho (Stoke City FC), Paik Seungho (Birmingham City FC), Yang Hyunjun (Celtic FC), Eom Jisung (Swansea City AFC), Lee Kangin (Paris Saint-Germain), Lee Donggyeong (Ulsan HD FC), Lee Jaesung (Mainz 05), Hwang Inbeom (FK Crvena Zvezda) e Hwang Heechan (Wolverhampton Wanderers FC);

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Atacantes

Son Heungmin (LAFC), Oh Hyeongyu (KRC Genk) e Cho Guesung (FC Midtjylland).

Desafio na altitude do Grupo A

Os comandados de Hong Myung-bo enfrentarão um cenário complexo na primeira fase, jogando integralmente em solo mexicano. A estreia está marcada para o dia 11 de junho, contra a República Tcheca. Na sequência, os sul-coreanos terão pela frente a seleção da África do Sul e os coanfitriões do México.

Um dos principais focos de atenção da comissão técnica é a adaptação climática e geográfica. A seleção fará uma preparação especial em Salt Lake City (EUA) para minimizar os efeitos da altitude de 1.600 metros de Guadalajara, cidade que abrigará duas das três partidas da equipe na fase de grupos.

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📅 Agenda da Coreia do Sul na fase de grupos

Coreia do Sul x República Tcheca

⚽ Fase de grupos (Grupo A);

📅 11 de junho, quinta-feira, às 23h (de Brasília);

🏟️ Estádio Akron, Guadalajara, México.

México x Coreia do Sul

⚽ Fase de grupos (Grupo A);

📅 18 de junho, quinta-feira, às 22h (de Brasília);

🏟️ Estádio Akron, Guadalajara, México.

África do Sul x Coreia do Sul

⚽ Fase de grupos (Grupo A);

📅 24 de junho, quarta-feira, às 22h (de Brasília);

🏟️ Estádio BBVA, Monterrey, México.

Jogador da Coreia do Sul em ação na Copa de 2022 (Foto: AFP)

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