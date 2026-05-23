Faltam 19 dias para a Copa do Mundo e todos os fãs de futebol já estão ansiosos para a bola rolar. Inclusive, aqueles que estão acostumados a lidar com a pressão e a espera por grandes momentos. Usain Bolt, um dos maiores nomes da história do esporte, é um deles. Em entrevista exclusiva para o Lance!, o ex-velocista falou, entre outras coisas, sobre sua expectativa para o grande evento, e apontou os times que acha favoritos e seus jogadores preferidos. Em breve, outras partes da entrevista serão publicadas.

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- A Copa do Mundo vai ser emocionante e, com certeza, o Brasil será uma das seleções que vão brigar pelo título - prevê o astro, que, até hoje, detém os recordes dos 100m (9s58) e 200m (19s19), além do revezamento 4x100m (36s84), todos estabelecidos no Mundial de Berlim, em 2009.

O único atleta a vencer os 100m e 200m em três Olimpíadas consecutivas (Pequim, Londres e Rio de Janeiro), porém, vê outras seleções na frente do Brasil na busca pela taça. Para o jamaicano, quatro times chegam mais fortes para conquistar o título.

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- Pelo que tenho acompanhado, França, Argentina, Portugal e Espanha parecem ter os elencos mais fortes para o torneio.

Ao ser perguntado sobre quem é o melhor jogador de futebol na atualidade, o ídolo jamaicano mostrou conhecimento a respeito da nova geração. Antes, porém, se rendeu ao maior artilheiro da história de Portugal. E citou um dos craques da Seleção Brasileira.

- Sou fã do Cristiano Ronaldo, mas também há muitos jogadores mais jovens que podem brilhar nesta Copa, incluindo nomes como Mbappé, Olise (dupla da França), Yamal, Pedri (ambos da Espanha), além de outros que estão em ótima fase nesta temporada, como Kane (Inglaterra), Bruno Fernandes (Portugal), Dembélé, Haaland (Noruega) e Vini Jr (Brasil). Espero que todos se mantenham em forma e saudáveis ​​para a Copa do Mundo.

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➡️Australiano supera Bolt como atleta de 18 anos mais rápido nos 200m

Bolt manda mensagem para Casemiro

Aliás, companheiro de Vini Jr. na Seleção Brasileira, o volante Casemiro foi homenageado Bolt com um vídeo nas redes sociais, na última segunda-feira (18). Isso porque o volante brasileiro está de saída do Manchester United, clube pelo qual o homem mais rápido da história torce.

- Ei, Casemiro, escuta, vão ser tempos muito tristes em Old Trafford (estádio do clube). Sou muito fã, aliás. Sentiremos muito a sua falta. Só mais um ano, é tudo o que pedimos, mas obrigado por tudo o que você fez por nós. Obrigado por ter sido tão bom para o nosso time, nós realmente apreciamos isso. Obrigado por ser United de verdade, e tudo de bom para o seu futuro, seis ou sete anos, né? [risos] .

O brasileiro ficou lisonjeado com o apelo:

- Obrigado pela mensagem, ídolo! Uma verdadeira lenda.



Raio no futebol

Maior nome do atletismo mundial e homem mais rápido da história, Usain Bolt tem no futebol uma de suas paixões. Tanto que, ainda na infância, praticava a modalidade com o irmão, Sadiki. E, após se aposentar das pistas, chegou a se aventurar pelos gramados, onde passou como um raio, literalmente.

Gráfico mostra alguns dos feitos do jamaicano Usain Bolt, astro do atletismo (Reprodução)

Aposentado das pistas em 2017, Bolt se aventurou no futebol a partir do ano seguinte. Pelo Sundowns, da África do Sul, o ex-velocista participou de treinamentos, assim como no Borussia Dortmund, da Alemanha, na mesma temporada, onde também fez testes nos gramados. Pelo norueguês Stromsgodset, o maior nome da história do esporte da Jamaica chegou a participar de um amistoso com a equipe sub-19 do país.



Já de agosto de 2018 a janeiro de 2019, Bolt vestiu a camisa do Central Coast Mariners, da Austrália, pelo qual marcou dois gols em dois amistosos, antes de encerrar sua curta aventura pelos campos. Pelo menos um dos gols foi comemorado com sua marca registrada: o raio (vídeo abaixo).

Além de medalhas de ouro (apenas em Olimpíadas foram oito, além de 11 em Mundiais), o irreverente Bolt, que muitas vezes fazia graça antes das corridas, colecionou prêmios enquanto pulverizava marcas. Entre outros, foi quatro vezes vencedor do Prêmio Laureus, o Oscar do Esporte.