Após quase três décadas assistindo ao maior espetáculo do futebol pela televisão, a seleção da Noruega carimbou o seu retorno à Copa do Mundo. O treinador Ståle Solbakken anunciou oficialmente a lista dos 26 guerreiros que representarão o país, encerrando uma dolorosa espera que vinha desde 1998. Empurrada por uma geração talentosa e com fome de história, a Løvene (Os Leões) desembarca no torneio com o status de uma das equipes mais perigosas e imprevisíveis deste Mundial.

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Lista completa de convocados da Noruega

Goleiros

Egil Selvik (Watford), Orjan Nyland (Sevilla) e Sander Tangvik (Hamburgo);

Defensores

Kristoffer Ajer (Brentfor), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Henrik Falchener (Viking), Sondre Langas (Derby County), Torbjorn Heggem (Bologna), Holmgren Pedersen (Torino), Julian Ryerson (Borussia Dortmund) e Leo Ostigard (Genoa);

Meio-campistas

David Moller (Wolverhampton), Martin Odegaard (Arsenal), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Thelo Aasgaard (Rangers), Fredrik Aursnes (Benfica), Sander Berge (Fulham) e Morten Thorsby (Cremonese);



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Atacantes

Strand Larsen (Crystal Palace), Oscar Bobb (Manchester City), Erling Haaland (Manchester City), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt), Antonio Nusa (Leipzig) e Alexander Sorloth (Atlético de Madrid).

Elenco poderoso somado à ousadia dos meninos do City

O grande trunfo da Noruega reside no seu setor ofensivo. A seleção conta com o centroavante mais temido da atualidade, Erling Haaland, que finalmente terá a chance de espalhar seus recordes de gols em um Mundial. Ao seu lado, o maestro e capitão Martin Ødegaard assume a responsabilidade de ditar o ritmo pensante da equipe. A lista ainda ganha o tempero da juventude e da velocidade com as joias Oscar Bobb e Antonio Nusa, que dão ao esquema de Solbakken uma imprevisibilidade que o país nunca teve.

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Batismo de fogo no Mundial

A tabela reservou um caminho difícil para os vikings no seu retorno à elite. Sorteada em um grupo dinâmico, a Noruega fará sua estreia contra o Iraque. Na sequência, enfrentará um duelo difícil frente à seleção de Senegal e fechará a sua participação na fase inicial encarando a favorita França.

Para um país que passou 28 anos no banco de reservas do futebol mundial, o objetivo agora é claro: invadir os gramados da Copa e provar que os leões do Norte vieram para ficar.

Sorloth comemora gol da Noruega sobre a Estônia, pelas Eliminatórias da Europa (Foto: Fredrik Varfjell/NTB/AFP)

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