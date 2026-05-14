Nova Zelândia anuncia os convocados para a Copa do Mundo

Seleção divulga os 26 nomes para o Mundial e aposta em experiência para tentar surpreender no Mundial

Gabriel Henrique Andrade Cardoso
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/05/2026
11:56
Chris Wood, atacante do Nottingham Forest (Foto: Darren Staples / AFP)
Chris Wood, atacante do Nottingham Forest (Foto: Darren Staples / AFP)
A Nova Zelândia anunciou a lista oficial de convocados para a Copa do Mundo de 2026. A seleção da Oceania confirmou os 26 jogadores que disputarão e, após presença em 1982 e 2010, fará sua terceira edição do torneio. A equipe asiática chega ao Mundial com muita expectativa após garantir classificação com tranquilidade nas eliminatórias.

Sob o comando de Darren Bazeley, a Nova Zelândia tentará avançar pela primeira vez à fase de mata-mata da competição. Agora no grupo G, com Irã, Egito e Bélgica e em um novo formato do Mundial, os neozelandeses vão em busca de uma campanha competitiva. A estreia acontecerá no dia 15 de junho, contra os iranianos, em Los Angeles.

O principal destaque da equipe é o atacante Chris Wood, jogador do Nottingham Forest e principal referência técnica do elenco. O centroavante veterano contará na seleção com uma mistura de atletas rodados no futebol europeu, jogadores da MLS e nomes que atuam na Austrália.

Chris Wood, atacante do Nottngham Forest e da Nova Zelândia (Foto: Tim Goode/PA)

Confira a lista de convocados da Nova Zelândia para a Copa do Mundo

Goleiros

Max Crocombe - FC Millwall
Alex Paulsen - Lechia Gdansk 
Michael Would - Auckland

Defensores

Tim Payne - Wellington Phoenix 
Tommy Smith - Braintree Town 
Francis De Vries - Auckland 
Michael Boxall - Minnesota UNited 
Tyler Bindon - Sheffield United 
Liberato Cace - Wrexham 
Nando Pijnacker - Auckland 
Finn Surman - Portland Timbers 
Callan Elliot - Auckland

Meio-campistas

Joe Bell - Viking
Matthew Garbett - Peterborough
Marko Stamenic - Swansea 
Sarpreet Singh - Wellington Phoenix  
Elijah Just - Motherwell 
Alex Rufer - Wellington Phoenix 
Ben Old - Saint-Étienne 
Callum Mccowatt - Silkeborg
Ryan Thomas - Pec Zwolle 
Lachlah Bayliss - Newcastle Jets 

Atacantes

Chris Wood - Nottingham Forest 
Kosta Barbarouses - Western Wanderers 
Ben Wayne - Port Vale FC
Jesse Randall - Aukcland

