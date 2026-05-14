Nova Zelândia anuncia os convocados para a Copa do Mundo
Seleção divulga os 26 nomes para o Mundial e aposta em experiência para tentar surpreender no Mundial
A Nova Zelândia anunciou a lista oficial de convocados para a Copa do Mundo de 2026. A seleção da Oceania confirmou os 26 jogadores que disputarão e, após presença em 1982 e 2010, fará sua terceira edição do torneio. A equipe asiática chega ao Mundial com muita expectativa após garantir classificação com tranquilidade nas eliminatórias.
Sob o comando de Darren Bazeley, a Nova Zelândia tentará avançar pela primeira vez à fase de mata-mata da competição. Agora no grupo G, com Irã, Egito e Bélgica e em um novo formato do Mundial, os neozelandeses vão em busca de uma campanha competitiva. A estreia acontecerá no dia 15 de junho, contra os iranianos, em Los Angeles.
O principal destaque da equipe é o atacante Chris Wood, jogador do Nottingham Forest e principal referência técnica do elenco. O centroavante veterano contará na seleção com uma mistura de atletas rodados no futebol europeu, jogadores da MLS e nomes que atuam na Austrália.
Confira a lista de convocados da Nova Zelândia para a Copa do Mundo
Goleiros
Max Crocombe - FC Millwall
Alex Paulsen - Lechia Gdansk
Michael Would - Auckland
Defensores
Tim Payne - Wellington Phoenix
Tommy Smith - Braintree Town
Francis De Vries - Auckland
Michael Boxall - Minnesota UNited
Tyler Bindon - Sheffield United
Liberato Cace - Wrexham
Nando Pijnacker - Auckland
Finn Surman - Portland Timbers
Callan Elliot - Auckland
Meio-campistas
Joe Bell - Viking
Matthew Garbett - Peterborough
Marko Stamenic - Swansea
Sarpreet Singh - Wellington Phoenix
Elijah Just - Motherwell
Alex Rufer - Wellington Phoenix
Ben Old - Saint-Étienne
Callum Mccowatt - Silkeborg
Ryan Thomas - Pec Zwolle
Lachlah Bayliss - Newcastle Jets
Atacantes
Chris Wood - Nottingham Forest
Kosta Barbarouses - Western Wanderers
Ben Wayne - Port Vale FC
Jesse Randall - Aukcland
