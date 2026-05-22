Lula é sincero sobre chances da Seleção Brasileira na Copa: 'Tem que lembrar'

O presidente Lula analisou as chances da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O Mundial irá acontecer entre os meses de junho e julho deste ano, nos Estados Unidos, México e Canadá. O Brasil se encontra no Grupo C, junto com Marrocos, Escócia e Haiti.

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Durante uma participação no programa Sem Censura, da TV Brasil, o presidente recebeu uma série de perguntas, e uma delas foi sobre a Copa do Mundo. Ao analisar a equipe brasileira, Lula foi sincero ao afirmar que acredita no título da competição. Ele chegou a citar a Copa de 1994.

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— A gente pode ser campeão do mundo. Porque a gente não está essa Brastemp nenhuma, mas também os outros não estão. A gente tem que se lembrar de que ela quase não se classifica, porque o Romário estava vetado. Mas, para a gente se classificar, foi obrigado a trazer o Romário de volta, colocar o Romário para jogar — iniciou o presidente, antes de completar.

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— A seleção pode ser campeã do mundo… O problema é que a gente não tem nem mais um ídolo", disse, sem citar nenhum jogador da atualidade. Disse, apenas, que o técnico italiano Carlo Ancelotti "imprime seriedade". Essa molecada tem que saber o seguinte: eles estão jogando em nome de um país que tem 215 milhões de habitantes. E essa meninada tem que lembrar sempre o que eles eram antes de ficar famosos — concluiu.

Vini Jr e Neymar se abraçam e sorriem em jogo da Seleção Brasileira (Foto: Carl de Souza / AFP)

Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026

A estreia da equipe de Carlo Ancelotti está marcada para o dia 13 de junho. Na ocasião, o Brasil enfrenta o Marrocos pela primeira rodada do Grupo C, às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos.

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Além da equipe africana, a Seleção Brasileira também enfrenta, respectivamente, o Haiti e a Escócia, nos dias 19 e 24 de junho. Os confrontos vão acontecer nas cidades da Filadélfia e Miami, ambas nos Estados Unidos.

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