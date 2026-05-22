Inglaterra anuncia convocados para a Copa do Mundo com ausências de peso; veja lista
Thomas Tuchel divulga os 26 escolhidos para o Mundial e confirma rumores noticiados
A seleção da Inglaterra anunciou nesta sexta-feira os 26 jogadores convocados para a disputa da Copa do Mundo de 2026. A lista divulgada pelo técnico Thomas Tuchel chamou mais atenção pelas ausências de jogadores relevantes do que propriamente pelos escolhidos para disputar a Copa do Mundo.
➡️ Acompanhe todas as convocações para a Copa do Mundo 2026
Confira a lista dos convocados da Inglaterra para a Copa do Mundo:
Goleiros
Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) e James Trafford (Man City);
Defensores
Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), John Stones (Man City), Marc Guehi (Man City), Dan Burn (Newcastle), Nico O'Reilly (Man City), Djed Spence (Tottenham) e Tino Livramento (Newcastle);
Meio-campistas
Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Kobbie Mainoo (Man Utd), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal);
Atacantes
Harry Kane (Bayern de Munique), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Noni Madueke (Arsenal).
A imprensa britânica, nos últimos dias, já havia indicado possíveis ausências de peso na lista final de Tuchel, que foram confirmadas. Os principais nomes que ficaram de fora foram Harry Maguire, Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold e Myles Lewis-Skelly.Maguire, inclusive, se antecipou e revelou a uma rádio inglesa, na última quinta-feira, um dia antes da convocação, que estava fora da lista final.
— Eu estava confiante de que poderia ter um papel importante neste verão pelo meu país, depois da temporada que tive. Fiquei chocado e arrasado com a decisão. Desejo tudo de bom aos jogadores — disse o zagueiro do Manchester United.
Outros nomes importantes e promissores na seleção, que fizeram boas temporadas mas não foram chamados, são Luke Shaw, Adam Wharton, Lewis Hall e Morgan Gibbs-White. Em contrapartida, Jordan Henderson, Jarell Quansah, Ivan Toney, John Stones, Burn, Spence e Madueke foram nomes lembrados por Tuchel.
Com polêmicas sobre as ausências de jogadores experientes e nomes que representam a nova geração, a Inglaterra vai seguir sua preparação para a Copa do Mundo. Os ingleses ainda devem fazer dois amistosos, contra Nova Zelândia e Costa Rica, antes de seguir rumo ao Mundial.
A Seleção Inglesa está no Grupo L da Copa do Mundo e estreia no dia 17 de junho, diante da Croácia, no Texas. Depois, encara Gana (23 de junho), em Boston, e Panamá (27 de junho), em Nova Jersey.
