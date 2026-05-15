Sem Mitoma e Minamino Japão divulga lista de convocados para a Copa do Mundo
Seleção estreia contra a Holanda na Copa do Mundo
O técnico Hajime Moriyasu anunciou, nesta sexta-feira (15), os 26 jogadores convocados para representar a seleção do Japão na Copa do Mundo de 2026. A lista foi divulgada durante coletiva em Tóquio e conta com nomes experientes e jovens promessas lideradas pelo capitão Wataru Endo, do Liverpool, além do destaque Takefusa Kubo, da Real Sociedad.
A seleção japonesa chega ao Mundial tentando repetir o bom desempenho das últimas edições e sonhando em alcançar, pela primeira vez na história, as quartas de final da competição. O Japão está no Grupo F e fará sua estreia no dia 14 de junho contra a Holanda. Depois, encara Tunísia e Suécia na sequência da fase de grupos.
Lista completa de convocados do Japão
- Goleiros: Zion Suzuki, Keisuke Osako e Tomoki Hayakawa;
- Defensores: Hiroki Ito, Junnosuke Suzuki, Ayumu Seko, Shogo Taniguchi, Tsuyoshi Watanabe, Ko Itakura, Takehiro Tomiyasu, Yukinari Sugawara e Yuto Nagatomo;
- Meio-campistas: Daichi Kamada, Ao Tanaka, Kaishu Sano, Wataru Endo, Keito Nakamura, Daizen Maeda, Ritsu Doan, Yuito Suzuki e Junya Ito;
- Atacantes: Ayase Ueda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, Keisuke Goto e Takefusa Kubo.
Ausência de Mitoma
A principal ausência da convocação japonesa é o atacante Kaoru Mitoma, do Brighton. Um dos jogadores mais importantes da equipe de Hajime Moriyasu, o ponta sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa durante a partida contra o Wolverhampton, pela Premier League, e não terá tempo suficiente de recuperação para disputar o Mundial.
Além de Mitoma, o Japão também perdeu o jogador Takumi Minamino. O meia do Mônaco está fora dos gramados desde dezembro de 2025, quando sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Na época, já era esperada a sua ausência no Mundial, por conta da gravidade da lesão.
Antes da estreia na Copa do Mundo, os japoneses ainda farão um amistoso preparatório diante da Islândia, no dia 31 de maio, no Estádio Nacional de Tóquio.
