menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Sem Mitoma e Minamino Japão divulga lista de convocados para a Copa do Mundo

Seleção estreia contra a Holanda na Copa do Mundo

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/05/2026
09:54
Atualizado há 12 minutos
Favorite o Lance! no Google
Técnico do Japão, Hajime Moriyasu orienta jogadores em amistoso contra a Inglaterra
imagem cameraHajime Moriyasu é o técnico do Japão (Foto: Adrian Dennis/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O técnico Hajime Moriyasu anunciou, nesta sexta-feira (15), os 26 jogadores convocados para representar a seleção do Japão na Copa do Mundo de 2026. A lista foi divulgada durante coletiva em Tóquio e conta com nomes experientes e jovens promessas lideradas pelo capitão Wataru Endo, do Liverpool, além do destaque Takefusa Kubo, da Real Sociedad.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A seleção japonesa chega ao Mundial tentando repetir o bom desempenho das últimas edições e sonhando em alcançar, pela primeira vez na história, as quartas de final da competição. O Japão está no Grupo F e fará sua estreia no dia 14 de junho contra a Holanda. Depois, encara Tunísia e Suécia na sequência da fase de grupos.

continua após a publicidade
Seleção do Japão perfilada antes de amistoso contra a Inglaterra
Seleção do Japão perfilada antes de amistoso contra a Inglaterra (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Lista completa de convocados do Japão

  1. Goleiros: Zion Suzuki, Keisuke Osako e Tomoki Hayakawa;
  2. Defensores: Hiroki Ito, Junnosuke Suzuki, Ayumu Seko, Shogo Taniguchi, Tsuyoshi Watanabe, Ko Itakura, Takehiro Tomiyasu, Yukinari Sugawara e Yuto Nagatomo;
  3. Meio-campistas: Daichi Kamada, Ao Tanaka, Kaishu Sano, Wataru Endo, Keito Nakamura, Daizen Maeda, Ritsu Doan, Yuito Suzuki e Junya Ito;
  4. Atacantes: Ayase Ueda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, Keisuke Goto e Takefusa Kubo.

➡️Sem Camavinga, França anuncia convocação para Copa do Mundo de 2026

Ausência de Mitoma

A principal ausência da convocação japonesa é o atacante Kaoru Mitoma, do Brighton. Um dos jogadores mais importantes da equipe de Hajime Moriyasu, o ponta sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa durante a partida contra o Wolverhampton, pela Premier League, e não terá tempo suficiente de recuperação para disputar o Mundial.

Mitoma em ação em Southampton x Brighton (Foto: Repodução/Brighton)
Mitoma em ação pelo Brighton (Foto: Repodução/Brighton)

Além de Mitoma, o Japão também perdeu o jogador Takumi Minamino. O meia do Mônaco está fora dos gramados desde dezembro de 2025, quando sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Na época, já era esperada a sua ausência no Mundial, por conta da gravidade da lesão.

continua após a publicidade

Antes da estreia na Copa do Mundo, os japoneses ainda farão um amistoso preparatório diante da Islândia, no dia 31 de maio, no Estádio Nacional de Tóquio.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias