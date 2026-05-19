A Escócia anunciou, na manhã desta terça-feira (19), os 26 convocados que representarão a Seleção na Copa do Mundo de 2026. O Exército de Tantar, como é apelidada a Escócia, volta após hiato de 28 anos — desde a Copa de 1998 — e volta a encontrar o Brasil na fase de grupos. A equipe de Steven Clarke buscará avançar, pela primeira vez em sua história, para a fase de grupos da competição.

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Escócia - Uniforme I (Foto: Divulgação)

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Lista completa de convocados da Escócia

Goleiros

Craig Gordon (Celtic), Angus Gunn (Nottingham Forest) e Liam Kelly (Queens Park Rangers)

Defensores

Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Soctt McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers FC) e Kieran Tierney (Celtic)

Meio-campistas

Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Rangers FC), Lewis Fergunson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich) e Scott McTominay (Napoli)

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Atacantes

Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton), George Hirst (Ipswich Town), Lawrence Shankland (Heart of Midlothian) e Ross Steward (Southampton)

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Craig Gordon é uma das novidades mais da lista. O goleiro de 43 anos do Celtic não joga desde janeiro, devido a problemas físicos. Outra surpresa foi Findlay Curtis, jovem meio-campista de 19 anos. A convocação final também marca o retorno de Ross Stewart depois de quatro anos ausente da Seleção. A grande ausência é Lennon Miller, um dos destaques no futebol português. Outros dois nomes fora da lista definitiva que foram sentidos são os meias Jordan Holsgrove e Ryan Gauld.

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A Escócia estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, contra o Haiti, em Boston. Na sequência, enfrenta o Marrocos (19 de junho), também em Boston e encerra a fase de grupos contra o Brasil, (24 de junho), em Miami.

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