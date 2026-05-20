Suíça anuncia convocados para Copa do Mundo de 2026; veja lista 

Seleção está no grupo B, com Bósnia e Herzegovina, Canadá e Catar

Gabriel Henrique Andrade Cardoso
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/05/2026
09:01
Atualizado há 2 minutos
Seleção da Suíça nas Eliminatórias para Copa de 2018
Seleção da Suíça em ação (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)
A Suíça anunciou, na manhã desta quarta-feira (20), os 26 convocados que irão representar a Seleção na Copa do Mundo de 2026. A Nati, como é apelidada a Seleção Suíça, vai para sua sexta Copa consecutiva e encara a Bósnia e Herzegovina, Canadá e Catar, pelo grupo B da competição. A lista de Murat Yakin conta com 17 remanescentes da última edição, no Catar, e aposta na experiência dos veteranos, como o líder Xhaka, para tentar superar as oitavas de final.

Granit Xhaka tem sido o principal nome do Sunderland na Premier League (Foto: Divulgação/Sunderland)
Lista completa de convocados da Suíça

Goleiros

Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund) e Yvon Mvogo (FC Lorient)

Defensores

Manuel Akanji (Inter de Milão), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (Stuttgart), Miro Muheim (Hamburgo), Ricardo Rodriguez (Real Betis) e Silvan Widmer (Mainz) 

Meio-campistas

Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (Milan), Johan Manzambi (Freiburg), Fabian Rieder (Augsburg), Djibril Sow (Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland) e Denis Zakaria (Monaco) 

Atacantes

Zeki Amdouni (Burley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cedric Itten (Dusseldorf), Ruben Vargas (Sevilla), Dan Ndoye (Nottingham Forest) e Noah Okafor (Leeds United)

➡️ Guia completo do Lance! saiba tudo sobre a Suíça na Copa do Mundo

Dois destaques são o experiente Xhaka, que é o jogador com mais jogos pela Seleção (com 144 atuações) e vai para sua quarta Copa do Mundo, além do jovem meia Johan Manzambi, que vai disputar, hoje (20), a final da Liga Europa pelo Freiburg, da Alemanha. 

A La Nati tentará superar a fase das oitavas de final, etapa em que a Suíça parou nas últimas três Copas e não supera desde 1954. As melhores campanhas dos suíços, inclusive, foram em 1934, 1938 e 1956, quando chegou às quartas de final da competição.

A Suíça estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, contra o Catar, em São Francisco. Na sequência, enfrenta a Bósnia e Herzegovina (18 de junho), Los Angeles e encerra a fase de grupos contra um dos anfitriões, Canadá (24 de junho), em Vancouver.

