Suíça anuncia convocados para Copa do Mundo de 2026; veja lista
Seleção está no grupo B, com Bósnia e Herzegovina, Canadá e Catar
A Suíça anunciou, na manhã desta quarta-feira (20), os 26 convocados que irão representar a Seleção na Copa do Mundo de 2026. A Nati, como é apelidada a Seleção Suíça, vai para sua sexta Copa consecutiva e encara a Bósnia e Herzegovina, Canadá e Catar, pelo grupo B da competição. A lista de Murat Yakin conta com 17 remanescentes da última edição, no Catar, e aposta na experiência dos veteranos, como o líder Xhaka, para tentar superar as oitavas de final.
Lista completa de convocados da Suíça
Goleiros
Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund) e Yvon Mvogo (FC Lorient)
Defensores
Manuel Akanji (Inter de Milão), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (Stuttgart), Miro Muheim (Hamburgo), Ricardo Rodriguez (Real Betis) e Silvan Widmer (Mainz)
Meio-campistas
Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (Milan), Johan Manzambi (Freiburg), Fabian Rieder (Augsburg), Djibril Sow (Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland) e Denis Zakaria (Monaco)
Atacantes
Zeki Amdouni (Burley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cedric Itten (Dusseldorf), Ruben Vargas (Sevilla), Dan Ndoye (Nottingham Forest) e Noah Okafor (Leeds United)
Dois destaques são o experiente Xhaka, que é o jogador com mais jogos pela Seleção (com 144 atuações) e vai para sua quarta Copa do Mundo, além do jovem meia Johan Manzambi, que vai disputar, hoje (20), a final da Liga Europa pelo Freiburg, da Alemanha.
A La Nati tentará superar a fase das oitavas de final, etapa em que a Suíça parou nas últimas três Copas e não supera desde 1954. As melhores campanhas dos suíços, inclusive, foram em 1934, 1938 e 1956, quando chegou às quartas de final da competição.
A Suíça estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, contra o Catar, em São Francisco. Na sequência, enfrenta a Bósnia e Herzegovina (18 de junho), Los Angeles e encerra a fase de grupos contra um dos anfitriões, Canadá (24 de junho), em Vancouver.
