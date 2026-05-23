Os artilheiros que miram o recorde de Klose nesta Copa do Mundo

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Cinco jogadores que disputarão a Copa do Mundo deste ano estão entre os 35 maiores artilheiros da história do torneio e podem buscar posições maiores no ranking histórico. Em edição com mais jogos até a final e participação de equipes de nível mais baixo, os goleadores podem até sonhar com o posto mais alto, que hoje pertence ao alemão Miroslav Klose, autor de 16 gols. Confira abaixo:

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⚽ Artilheiros de olho no recorde da Copa do Mundo

Lionel Messi (Argentina) - 13 gols em 26 jogos

O ídolo argentino disputará a sua sexta edição de Copa do Mundo em 2026, mas marcou mais da metade dos seus gols na última participação. Foram sete gols na campanha vitoriosa no Catar. Com mais quatro gols no Mundial deste ano, ultrapassará o artilheiro alemão.

Os gols de Messi na Copa do Mundo:

Jogo Data Placar após o gol Fase Argentina 6 x 0 Sérvia e Montenegro 16/06/2006 Argentina 4 x 0 Sérvia e Montenegro Fase de grupos Argentina 2 x 1 Bósnia e Herzegovina 16/06/2014 Argentina 2 x 0 Bósnia e Herzegovina Fase de grupos Argentina 1 x 0 Irã 21/06/2014 Argentina 1 x 0 Irã Fase de grupos Argentina 3 x 2 Nigéria 25/06/2014 Argentina 1 x 0 Nigéria Fase de grupos Argentina 3 x 2 Nigéria 25/06/2014 Argentina 2 x 1 Nigéria Fase de grupos Argentina 2 x 1 Nigéria 26/06/2018 Argentina 1 x 0 Nigéria Fase de grupos Argentina 1 x 2 Arábia Saudita 22/11/2022 Argentina 1 x 0 Arábia Saudita Fase de grupos Argentina 2 x 0 México 26/11/2022 Argentina 1 x 0 México Fase de grupos Argentina 2 x 1 Austrália 03/12/2022 Argentina 1 x 0 Austrália Oitavas de final Argentina 2 x 2 Holanda 09/12/2022 Argentina 2 x 0 Holanda Quartas de final Argentina 3 x 0 Croácia 13/12/2022 Argentina 1 x 0 Croácia Semifinal Argentina 3 x 3 França 18/12/2022 Argentina 1 x 0 França Final Argentina 3 x 3 França 18/12/2022 Argentina 3 x 2 França Final

Kylian Mbappé (França) - 12 gols em 14 jogos

O francês começou a sua trajetória em mundiais de forma arrebatadora. Em 2018, campeão aos 19 anos. Em 2022, artilheiro e vice-campeão. Aos 27 anos, o "Tartaruga Ninjá" participará da sua terceira edição do torneio e parece até questão de tempo para se tornar o líder do ranking.

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Os gols de Mbappé na Copa do Mundo:

Jogo Data Placar após o gol Fase França 1 x 0 Peru 21/06/2018 França 1 x 0 Peru Fase de grupos França 4 x 3 Argentina 30/06/2018 França 3 x 2 Argentina Oitavas de final França 4 x 3 Argentina 30/06/2018 França 4 x 2 Argentina Oitavas de final França 4 x 2 Croácia 15/07/2018 França 4 x 1 Croácia Final França 4 x 1 Austrália 22/11/2022 França 3 x 1 Austrália Fase de grupos França 2 x 1 Dinamarca 26/11/2022 França 1 x 0 Dinamarca Fase de grupos França 2 x 1 Dinamarca 26/11/2022 França 2 x 1 Dinamarca Fase de grupos França 3 x 1 Polônia 04/12/2022 França 2 x 0 Polônia Oitavas de final França 3 x 1 Polônia 04/12/2022 França 3 x 0 Polônia Oitavas de final França 3 x 3 Argentina 18/12/2022 França 1 x 2 Argentina Final França 3 x 3 Argentina 18/12/2022 França 2 x 2 Argentina Final França 3 x 3 Argentina 18/12/2022 França 3 x 3 Argentina Final

Messi e Mbappé durante o enfrentamento na final da Copa do Mundo de 2018 (Foto: Jewel Samad / AFP)

Neymar (Brasil) - 8 gols em 13 jogos

Rumo ao seu quarto Mundial, Neymar ainda busca o seu primeiro título, mas tem números muito expressivos. Apesar de campanhas atrapalhadas por lesões, o camisa 10 quase sempre correspondeu quando esteve em campo no maior torneio de seleções do planeta.

Os gols de Neymar na Copa do Mundo:

Jogo Data Placar após o gol Fase Brasil 3 x 1 Croácia 12/06/2014 Brasil 3 x 1 Croácia Fase de grupos Brasil 3 x 1 Croácia 12/06/2014 Brasil 3 x 1 Croácia Fase de grupos Brasil 4 x 1 Camarões 23/06/2014 Brasil 4 x 1 Camarões Fase de grupos Brasil 4 x 1 Camarões 23/06/2014 Brasil 4 x 1 Camarões Fase de grupos Brasil 2 x 0 Costa Rica 22/06/2018 Brasil 2 x 0 Costa Rica Fase de grupos Brasil 2 x 0 México 02/07/2018 França 1 x 0 Dinamarca Oitavas de final Brasil 4 x 1 Coreia do Sul 05/12/2022 Brasil 4 x 1 Coreia do Sul Oitavas de final Brasil 1 x 1 Croácia 09/12/2022 Brasil 1 x 0 Croácia Quartas de final

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Harry Kane (Inglaterra) - 8 gols em 11 jogos

O goleador inglês já começou a sua trajetória no Mundial sendo artilheiro, em 2018. Quatro anos depois, marcou mais dois gols no Catar. Agora, chega ainda mais consolidado após temporada de números brilhantes com a camisa do Bayern de Munique.

Os gols de Kane na Copa do Mundo:

Jogo Data Placar após o gol Fase Inglaterra 2 x 1 Tunísia 18/06/2018 Inglaterra 1 x 0 Tunísia Fase de grupos Inglaterra 2 x 1 Tunísia 18/06/2018 Inglaterra 2 x 1 Tunísia Fase de grupos Inglaterra 6 x 1 Panamá 24/06/2018 Inglaterra 2 x 0 Panamá Fase de grupos Inglaterra 6 x 1 Panamá 24/06/2018 Inglaterra 5 x 0 Panamá Fase de grupos Inglaterra 6 x 1 Panamá 24/06/2018 Inglaterra 6 x 0 Panamá Fase de grupos Inglaterra 1 x 1 Colômbia 03/07/2018 Inglaterra 1 x 0 Colômbia Oitavas de final Inglaterra 3 x 0 Senegal 04/12/2022 Inglaterra 2 x 0 Senegal Oitavas de final Inglaterra 1 x 2 França 10/12/2022 Inglaterra 1 x 1 França Quartas de final

Cristiano Ronaldo (Portugal) - 8 gols em 22 jogos

Assim como Messi, Cristiano Ronaldo disputará o seu sexto Mundial. Os dois se tornarão os recordistas isolados em participações. Apesar de ainda não ter conseguido o sonhado troféu, o português tem momentos marcantes no torneio, como a atuação espetacular contra a Espanha em 2018.

Os gols de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo: