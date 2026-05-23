Os artilheiros que miram o recorde de Klose nesta Copa do Mundo
Saiba os cinco jogadores que disputarão este Mundial com mais gols no torneio
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Cinco jogadores que disputarão a Copa do Mundo deste ano estão entre os 35 maiores artilheiros da história do torneio e podem buscar posições maiores no ranking histórico. Em edição com mais jogos até a final e participação de equipes de nível mais baixo, os goleadores podem até sonhar com o posto mais alto, que hoje pertence ao alemão Miroslav Klose, autor de 16 gols. Confira abaixo:
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⚽ Artilheiros de olho no recorde da Copa do Mundo
Lionel Messi (Argentina) - 13 gols em 26 jogos
O ídolo argentino disputará a sua sexta edição de Copa do Mundo em 2026, mas marcou mais da metade dos seus gols na última participação. Foram sete gols na campanha vitoriosa no Catar. Com mais quatro gols no Mundial deste ano, ultrapassará o artilheiro alemão.
Os gols de Messi na Copa do Mundo:
|Jogo
|Data
|Placar após o gol
|Fase
Argentina 6 x 0 Sérvia e Montenegro
16/06/2006
Argentina 4 x 0 Sérvia e Montenegro
Fase de grupos
Argentina 2 x 1 Bósnia e Herzegovina
16/06/2014
Argentina 2 x 0 Bósnia e Herzegovina
Fase de grupos
Argentina 1 x 0 Irã
21/06/2014
Argentina 1 x 0 Irã
Fase de grupos
Argentina 3 x 2 Nigéria
25/06/2014
Argentina 1 x 0 Nigéria
Fase de grupos
Argentina 3 x 2 Nigéria
25/06/2014
Argentina 2 x 1 Nigéria
Fase de grupos
Argentina 2 x 1 Nigéria
26/06/2018
Argentina 1 x 0 Nigéria
Fase de grupos
Argentina 1 x 2 Arábia Saudita
22/11/2022
Argentina 1 x 0 Arábia Saudita
Fase de grupos
Argentina 2 x 0 México
26/11/2022
Argentina 1 x 0 México
Fase de grupos
Argentina 2 x 1 Austrália
03/12/2022
Argentina 1 x 0 Austrália
Oitavas de final
Argentina 2 x 2 Holanda
09/12/2022
Argentina 2 x 0 Holanda
Quartas de final
Argentina 3 x 0 Croácia
13/12/2022
Argentina 1 x 0 Croácia
Semifinal
Argentina 3 x 3 França
18/12/2022
Argentina 1 x 0 França
Final
Argentina 3 x 3 França
18/12/2022
Argentina 3 x 2 França
Final
Kylian Mbappé (França) - 12 gols em 14 jogos
O francês começou a sua trajetória em mundiais de forma arrebatadora. Em 2018, campeão aos 19 anos. Em 2022, artilheiro e vice-campeão. Aos 27 anos, o "Tartaruga Ninjá" participará da sua terceira edição do torneio e parece até questão de tempo para se tornar o líder do ranking.
Os gols de Mbappé na Copa do Mundo:
|Jogo
|Data
|Placar após o gol
|Fase
França 1 x 0 Peru
21/06/2018
França 1 x 0 Peru
Fase de grupos
França 4 x 3 Argentina
30/06/2018
França 3 x 2 Argentina
Oitavas de final
França 4 x 3 Argentina
30/06/2018
França 4 x 2 Argentina
Oitavas de final
França 4 x 2 Croácia
15/07/2018
França 4 x 1 Croácia
Final
França 4 x 1 Austrália
22/11/2022
França 3 x 1 Austrália
Fase de grupos
França 2 x 1 Dinamarca
26/11/2022
França 1 x 0 Dinamarca
Fase de grupos
França 2 x 1 Dinamarca
26/11/2022
França 2 x 1 Dinamarca
Fase de grupos
França 3 x 1 Polônia
04/12/2022
França 2 x 0 Polônia
Oitavas de final
França 3 x 1 Polônia
04/12/2022
França 3 x 0 Polônia
Oitavas de final
França 3 x 3 Argentina
18/12/2022
França 1 x 2 Argentina
Final
França 3 x 3 Argentina
18/12/2022
França 2 x 2 Argentina
Final
França 3 x 3 Argentina
18/12/2022
França 3 x 3 Argentina
Final
Neymar (Brasil) - 8 gols em 13 jogos
Rumo ao seu quarto Mundial, Neymar ainda busca o seu primeiro título, mas tem números muito expressivos. Apesar de campanhas atrapalhadas por lesões, o camisa 10 quase sempre correspondeu quando esteve em campo no maior torneio de seleções do planeta.
Os gols de Neymar na Copa do Mundo:
|Jogo
|Data
|Placar após o gol
|Fase
Brasil 3 x 1 Croácia
12/06/2014
Brasil 3 x 1 Croácia
Fase de grupos
Brasil 3 x 1 Croácia
12/06/2014
Brasil 3 x 1 Croácia
Fase de grupos
Brasil 4 x 1 Camarões
23/06/2014
Brasil 4 x 1 Camarões
Fase de grupos
Brasil 4 x 1 Camarões
23/06/2014
Brasil 4 x 1 Camarões
Fase de grupos
Brasil 2 x 0 Costa Rica
22/06/2018
Brasil 2 x 0 Costa Rica
Fase de grupos
Brasil 2 x 0 México
02/07/2018
França 1 x 0 Dinamarca
Oitavas de final
Brasil 4 x 1 Coreia do Sul
05/12/2022
Brasil 4 x 1 Coreia do Sul
Oitavas de final
Brasil 1 x 1 Croácia
09/12/2022
Brasil 1 x 0 Croácia
Quartas de final
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Harry Kane (Inglaterra) - 8 gols em 11 jogos
O goleador inglês já começou a sua trajetória no Mundial sendo artilheiro, em 2018. Quatro anos depois, marcou mais dois gols no Catar. Agora, chega ainda mais consolidado após temporada de números brilhantes com a camisa do Bayern de Munique.
Os gols de Kane na Copa do Mundo:
|Jogo
|Data
|Placar após o gol
|Fase
Inglaterra 2 x 1 Tunísia
18/06/2018
Inglaterra 1 x 0 Tunísia
Fase de grupos
Inglaterra 2 x 1 Tunísia
18/06/2018
Inglaterra 2 x 1 Tunísia
Fase de grupos
Inglaterra 6 x 1 Panamá
24/06/2018
Inglaterra 2 x 0 Panamá
Fase de grupos
Inglaterra 6 x 1 Panamá
24/06/2018
Inglaterra 5 x 0 Panamá
Fase de grupos
Inglaterra 6 x 1 Panamá
24/06/2018
Inglaterra 6 x 0 Panamá
Fase de grupos
Inglaterra 1 x 1 Colômbia
03/07/2018
Inglaterra 1 x 0 Colômbia
Oitavas de final
Inglaterra 3 x 0 Senegal
04/12/2022
Inglaterra 2 x 0 Senegal
Oitavas de final
Inglaterra 1 x 2 França
10/12/2022
Inglaterra 1 x 1 França
Quartas de final
Cristiano Ronaldo (Portugal) - 8 gols em 22 jogos
Assim como Messi, Cristiano Ronaldo disputará o seu sexto Mundial. Os dois se tornarão os recordistas isolados em participações. Apesar de ainda não ter conseguido o sonhado troféu, o português tem momentos marcantes no torneio, como a atuação espetacular contra a Espanha em 2018.
Os gols de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo:
|Jogo
|Data
|Placar após o gol
|Fase
Portugal 1 x 0 Angola
17/06/2006
Portugal 1 x 0 Angola
Fase de grupos
Portugal 7 x 0 Coreia do Norte
21/06/2010
Portugal 6 x 0 Coreia do Norte
Fase de grupos
Portugal 2 x 1 Gana
26/06/2014
Portugal 2 x 1 Gana
Fase de grupos
Portugal 3 x 3 Espanha
15/06/2018
Portugal 1 x 0 Espanha
Fase de grupos
Portugal 3 x 3 Espanha
15/06/2018
Portugal 2 x 1 Espanha
Fase de grupos
Portugal 3 x 3 Espanha
15/06/2018
Portugal 3 x 3 Espanha
Fase de grupos
Portugal 1 x 0 Marrocos
20/06/2018
Portugal 1 x 0 Marrocos
Fase de grupos
Portugal 3 x 2 Gana
24/11/2022
Portugal 1 x 0 Gana
Fase de grupos
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