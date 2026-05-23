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Os artilheiros que miram o recorde de Klose nesta Copa do Mundo

Saiba os cinco jogadores que disputarão este Mundial com mais gols no torneio

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Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/05/2026
04:00
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Miroslav Klose comemora gol na Copa do Mundo de 2014; jogador é recordista de gols em mundiais (Foto: Wagner Carmo / Folhapress)
imagem cameraMiroslav Klose comemora gol na Copa do Mundo de 2014; jogador é recordista de gols em mundiais (Foto: Wagner Carmo / Folhapress)
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Cinco jogadores que disputarão a Copa do Mundo deste ano estão entre os 35 maiores artilheiros da história do torneio e podem buscar posições maiores no ranking histórico. Em edição com mais jogos até a final e participação de equipes de nível mais baixo, os goleadores podem até sonhar com o posto mais alto, que hoje pertence ao alemão Miroslav Klose, autor de 16 gols. Confira abaixo:

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⚽ Artilheiros de olho no recorde da Copa do Mundo

Lionel Messi (Argentina) - 13 gols em 26 jogos

O ídolo argentino disputará a sua sexta edição de Copa do Mundo em 2026, mas marcou mais da metade dos seus gols na última participação. Foram sete gols na campanha vitoriosa no Catar. Com mais quatro gols no Mundial deste ano, ultrapassará o artilheiro alemão.

Os gols de Messi na Copa do Mundo:

JogoDataPlacar após o golFase

Argentina 6 x 0 Sérvia e Montenegro

16/06/2006

Argentina 4 x 0 Sérvia e Montenegro

Fase de grupos

Argentina 2 x 1 Bósnia e Herzegovina

16/06/2014

Argentina 2 x 0 Bósnia e Herzegovina

Fase de grupos

Argentina 1 x 0 Irã

21/06/2014

Argentina 1 x 0 Irã

Fase de grupos

Argentina 3 x 2 Nigéria

25/06/2014

Argentina 1 x 0 Nigéria

Fase de grupos

Argentina 3 x 2 Nigéria

25/06/2014

Argentina 2 x 1 Nigéria

Fase de grupos

Argentina 2 x 1 Nigéria

26/06/2018

Argentina 1 x 0 Nigéria

Fase de grupos

Argentina 1 x 2 Arábia Saudita

22/11/2022

Argentina 1 x 0 Arábia Saudita

Fase de grupos

Argentina 2 x 0 México

26/11/2022

Argentina 1 x 0 México

Fase de grupos

Argentina 2 x 1 Austrália

03/12/2022

Argentina 1 x 0 Austrália

Oitavas de final

Argentina 2 x 2 Holanda

09/12/2022

Argentina 2 x 0 Holanda

Quartas de final

Argentina 3 x 0 Croácia

13/12/2022

Argentina 1 x 0 Croácia

Semifinal

Argentina 3 x 3 França

18/12/2022

Argentina 1 x 0 França

Final

Argentina 3 x 3 França

18/12/2022

Argentina 3 x 2 França

Final

Kylian Mbappé (França) - 12 gols em 14 jogos

O francês começou a sua trajetória em mundiais de forma arrebatadora. Em 2018, campeão aos 19 anos. Em 2022, artilheiro e vice-campeão. Aos 27 anos, o "Tartaruga Ninjá" participará da sua terceira edição do torneio e parece até questão de tempo para se tornar o líder do ranking.

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Os gols de Mbappé na Copa do Mundo:

JogoDataPlacar após o golFase

França 1 x 0 Peru

21/06/2018

França 1 x 0 Peru

Fase de grupos

França 4 x 3 Argentina

30/06/2018

França 3 x 2 Argentina

Oitavas de final

França 4 x 3 Argentina

30/06/2018

França 4 x 2 Argentina

Oitavas de final

França 4 x 2 Croácia

15/07/2018

França 4 x 1 Croácia

Final

França 4 x 1 Austrália

22/11/2022

França 3 x 1 Austrália

Fase de grupos

França 2 x 1 Dinamarca

26/11/2022

França 1 x 0 Dinamarca

Fase de grupos

França 2 x 1 Dinamarca

26/11/2022

França 2 x 1 Dinamarca

Fase de grupos

França 3 x 1 Polônia

04/12/2022

França 2 x 0 Polônia

Oitavas de final

França 3 x 1 Polônia

04/12/2022

França 3 x 0 Polônia

Oitavas de final

França 3 x 3 Argentina

18/12/2022

França 1 x 2 Argentina

Final

França 3 x 3 Argentina

18/12/2022

França 2 x 2 Argentina

Final

França 3 x 3 Argentina

18/12/2022

França 3 x 3 Argentina

Final

Messi Mbappé
Messi e Mbappé durante o enfrentamento na final da Copa do Mundo de 2018 (Foto: Jewel Samad / AFP)

Neymar (Brasil) - 8 gols em 13 jogos

Rumo ao seu quarto Mundial, Neymar ainda busca o seu primeiro título, mas tem números muito expressivos. Apesar de campanhas atrapalhadas por lesões, o camisa 10 quase sempre correspondeu quando esteve em campo no maior torneio de seleções do planeta.

Os gols de Neymar na Copa do Mundo:

JogoDataPlacar após o golFase

Brasil 3 x 1 Croácia

12/06/2014

Brasil 3 x 1 Croácia

Fase de grupos

Brasil 3 x 1 Croácia

12/06/2014

Brasil 3 x 1 Croácia

Fase de grupos

Brasil 4 x 1 Camarões

23/06/2014

Brasil 4 x 1 Camarões

Fase de grupos

Brasil 4 x 1 Camarões

23/06/2014

Brasil 4 x 1 Camarões

Fase de grupos

Brasil 2 x 0 Costa Rica

22/06/2018

Brasil 2 x 0 Costa Rica

Fase de grupos

Brasil 2 x 0 México

02/07/2018

França 1 x 0 Dinamarca

Oitavas de final

Brasil 4 x 1 Coreia do Sul

05/12/2022

Brasil 4 x 1 Coreia do Sul

Oitavas de final

Brasil 1 x 1 Croácia

09/12/2022

Brasil 1 x 0 Croácia

Quartas de final

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Harry Kane (Inglaterra) - 8 gols em 11 jogos

O goleador inglês já começou a sua trajetória no Mundial sendo artilheiro, em 2018. Quatro anos depois, marcou mais dois gols no Catar. Agora, chega ainda mais consolidado após temporada de números brilhantes com a camisa do Bayern de Munique.

Os gols de Kane na Copa do Mundo:

JogoDataPlacar após o golFase

Inglaterra 2 x 1 Tunísia

18/06/2018

Inglaterra 1 x 0 Tunísia

Fase de grupos

Inglaterra 2 x 1 Tunísia

18/06/2018

Inglaterra 2 x 1 Tunísia

Fase de grupos

Inglaterra 6 x 1 Panamá

24/06/2018

Inglaterra 2 x 0 Panamá

Fase de grupos

Inglaterra 6 x 1 Panamá

24/06/2018

Inglaterra 5 x 0 Panamá

Fase de grupos

Inglaterra 6 x 1 Panamá

24/06/2018

Inglaterra 6 x 0 Panamá

Fase de grupos

Inglaterra 1 x 1 Colômbia

03/07/2018

Inglaterra 1 x 0 Colômbia

Oitavas de final

Inglaterra 3 x 0 Senegal

04/12/2022

Inglaterra 2 x 0 Senegal

Oitavas de final

Inglaterra 1 x 2 França

10/12/2022

Inglaterra 1 x 1 França

Quartas de final

Cristiano Ronaldo (Portugal) - 8 gols em 22 jogos

Assim como Messi, Cristiano Ronaldo disputará o seu sexto Mundial. Os dois se tornarão os recordistas isolados em participações. Apesar de ainda não ter conseguido o sonhado troféu, o português tem momentos marcantes no torneio, como a atuação espetacular contra a Espanha em 2018.

Os gols de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo:

JogoDataPlacar após o golFase

Portugal 1 x 0 Angola

17/06/2006

Portugal 1 x 0 Angola

Fase de grupos

Portugal 7 x 0 Coreia do Norte

21/06/2010

Portugal 6 x 0 Coreia do Norte

Fase de grupos

Portugal 2 x 1 Gana

26/06/2014

Portugal 2 x 1 Gana

Fase de grupos

Portugal 3 x 3 Espanha

15/06/2018

Portugal 1 x 0 Espanha

Fase de grupos

Portugal 3 x 3 Espanha

15/06/2018

Portugal 2 x 1 Espanha

Fase de grupos

Portugal 3 x 3 Espanha

15/06/2018

Portugal 3 x 3 Espanha

Fase de grupos

Portugal 1 x 0 Marrocos

20/06/2018

Portugal 1 x 0 Marrocos

Fase de grupos

Portugal 3 x 2 Gana

24/11/2022

Portugal 1 x 0 Gana

Fase de grupos

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