Enquanto a Europa enfrentava a guerra, a América do Sul viveu uma era de ouro no futebol com a Copa América de 1942, que emulou a atmosfera de uma Copa do Mundo.

O Brasil e a Alemanha candidataram-se para sediar o torneio, mas o conflito global tornou impossível a integração mundial.

A Segunda Guerra Mundial impediu a realização da Copa do Mundo de 1942, que deveria ter sido um grande evento.

A história do futebol é repleta de heróis e vilões, mas o seu maior antagonista foi, sem dúvida, a Segunda Guerra Mundial. O ano de 1942 deveria ter sido o ápice de um ciclo, o momento em que as nações se reuniriam para disputar a quarta taça do mundo. Em vez de estádios lotados e gritos de gol, o que o planeta testemunhou foi o avanço de tropas e o silêncio de um esporte que, por um breve e doloroso período, perdeu o seu palco global. O Lance! conta os jogos de 1942 que poderiam ter sido da Copa do Mundo que não aconteceu.

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Jogos de 1942 que poderiam ter sido da Copa do Mundo que não aconteceu

A FIFA chegou a receber candidaturas de peso para sediar o evento: o Brasil, com sua paixão crescente e infraestrutura em desenvolvimento, e a Alemanha, que desejava usar o torneio como vitrine para o regime de Hitler. No entanto, com a eclosão do conflito em 1939, qualquer plano de integração mundial tornou-se uma utopia trágica. A Taça Jules Rimet, em vez de ser erguida por um capitão vitorioso, acabou escondida em uma caixa de sapatos debaixo de uma cama na Itália, aguardando tempos mais pacíficos.

Mesmo com o cancelamento oficial, o futebol não parou completamente; ele apenas se fragmentou em realidades regionais distintas. Enquanto a Europa ardia em batalhas, a América do Sul vivia uma era de ouro técnica, mantendo o espírito competitivo vivo em torneios que, hoje, analisamos com uma lente de "e se?". Olhando para os registros de 1942, é possível reconstruir o que teria sido esse Mundial perdido por meio de partidas que carregaram toda a intensidade de uma final de Copa.

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Esses "jogos fantasmas" de 1942 servem como um exercício de história contrafactual para torcedores e historiadores. De um lado do Atlântico, tínhamos a sofisticação do trio Uruguai, Argentina e Brasil disputando a supremacia do continente. Do outro, uma Europa dividida via amistosos isolados que tentavam manter uma normalidade impossível, em que seleções como a Suécia e a Alemanha mediam forças sob a sombra da suástica e do medo.

Entender esses confrontos é mais do que uma curiosidade estatística; é um resgate da resiliência do esporte. Se a Copa de 1942 tivesse ocorrido, o destino de muitos craques e a própria evolução tática do jogo poderiam ter sido outros. Ao mergulharmos nos resultados daquela temporada, percebemos que o título mundial de 1942 não tem um dono oficial, mas teve, sim, grandes exibições que merecem ser lembradas como o "Mundial que o canhão não calou".

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O eixo sul-americano: a Copa América como "mini Mundial"

Enquanto o mundo se desmoronava, Montevidéu transformou-se na capital do futebol. A Copa América de 1942 reuniu sete seleções no Estádio Centenario, um número recorde para a época, criando uma atmosfera que emulava perfeitamente o clima de uma Copa do Mundo. Sem os europeus, os sul-americanos desfilaram um nível técnico que certamente os colocaria como favoritos em qualquer torneio global daquele ano.

Algumas partidas dessa competição funcionam como "quartas" ou "semis" imaginárias:

Brasil 6 x 1 Chile (17/01/1942): Uma atuação de gala que mostrou ao mundo a força do ataque brasileiro, indicando que, se houvesse um Mundial, o Brasil chegaria com poder de fogo para apagar as lembranças de 1938. Uruguai 1 x 0 Brasil (24/01/1942): Um duelo de gigantes decidido pelo gol de Severino Varela. Foi o teste de fogo para a defesa uruguaia e a prova de que o Uruguai ainda era o "dono" de seu território. Uruguai 1 x 0 Argentina (07/02/1942): Esta foi, na prática, a "Final da Copa de 1942". Em um jogo tenso, em que quem vencesse levava o troféu, o Uruguai garantiu a vitória com gol de Bibiano Zapirain. O Uruguai fechou a campanha invicto, com 21 gols marcados, consolidando-se como a melhor seleção do mundo naquele ano.

O eixo europeu: a "final não oficial" em Berlim

Na Europa, a situação era muito mais sombria, mas um jogo específico em Berlim entrou para o folclore como a "final europeia" do Mundial que não existiu. Em 20 de setembro de 1942, o Olympiastadion recebeu cerca de 90 mil torcedores para o amistoso entre Alemanha e Suécia. A Alemanha vivia um momento de invencibilidade propagandística, vindo de goleadas sobre Hungria e Romênia.

A partida foi tratada pela imprensa alemã como o confronto definitivo entre as duas potências do continente. O roteiro foi digno de uma decisão de Copa do Mundo:

1 . A Suécia abriu o placar, mas a Alemanha buscou a virada para 2 a 1 com gols de Lehner e Klingler. 2 . Quando a vitória parecia consolidada para os donos da casa, os suecos reagiram com Henry Carlsson e Malte Martensson, virando para 3 a 2. 3 . O apito final silenciou o estádio em Berlim, selando uma vitória simbólica da neutralidade sueca sobre a máquina de propaganda alemã.

Para muitos historiadores, esse 3 a 2 da Suécia sobre a Alemanha foi o jogo de maior nível técnico disputado em solo europeu durante toda a guerra, funcionando como um encerramento melancólico para o ciclo que deveria ter terminado com a entrega da taça.