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Quem é a namorada de Yamal? Relembre os relacionamentos polêmicos do espanhol

Companheira está nos Estados Unidos com o jogador

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 08:40
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Lamine Yamal e Inés Garcísa em festa do Barcelona
Lamine Yamal ao lado da namorada Inés García em festa do Barcelona (Foto: FC Barcelona)

Alvo dos holofotes dentro e fora de campo, Lamine Yamal namora a influenciadora espanhola Inés García. O camisa 10 do Barcelona e da seleção da Espanha pode estrear na Copa do Mundo nesta segunda-feira (15), em partida contra Cabo Verde.

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    Nascida em Sevilha, a influenciadora tem apenas 20 anos, dois a mais do que o atleta. Em suas redes sociais, compartilha conteúdos voltados para a moda e a sua rotina pessoal. Os dois apareceram juntos pela primeira vez no final de abril em Sitges, cidade do litoral espanhol perto de Barcelona.

    O jogador assumiu o relacionamento publicamente na festa de comemoração do título de La Liga, em maio, no Casanovas Beach Club, em Barcelona. O namoro foi oficializado com a chegada do ponta-direita ao lado da companheira, os quais passaram pelo local onde os fotógrafos e jornalistas tinham mais contato com os atletas do clube.

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    Mesmo concentrado com a seleção da Espanha nos Estados Unidos, o jogador e a influenciadora fizeram uma postagem juntos no país que é uma das sedes da Copa do Mundo.

    Relacionamentos antigos de Lamine Yamal

    Lamine Yamal também chama atenção para si quando se trata de relacionamentos antigos. O camisa 10 esteve junto da cantora Nicki Nicole de julho até o final de outubro de 2025, quando terminaram sob rumores de infidelidade do jogador. Segundo ele, isso nunca aconteceu e o término com a artista argentina foi feito em paz e comum acordo.

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    A informação do término à época foi confidenciada ao jornalista Javi Hoyos, que deu a notícia em primeira mão.

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    — Não estamos juntos. Não foi por nenhuma traição. Simplesmente, estamos separados. Tudo que está sendo divulgado não tem relação com nossa relação — comentou o atleta, encerrando quaisquer dúvidas e boatos sobre o relacionamento dos jovens.

    Desde o início, O namoro de Yamal Nicki dois gerou muita repercussão e sempre esteve em alta. Entre rumor de affair e uma suposta desaprovação por parte da família do jogador, Lamine homenageou a então namorada em mais de uma comemoração de gol. Nascida em Rosário, na ArgentinaNicole ganhou fama com o seu R&B contemporâneo mesclado ao reggaeton que a rendeu oito indicações ao Grammy, apesar de nunca ter levado o famoso prêmio para casa.

    Lamine Yamal e Nicki Nicole terminaram o relacionamento (Foto: Reprodução/Instagram)
    Lamine Yamal e Nicki Nicole terminaram o relacionamento em 2025 (Foto: Reprodução/Instagram)

    Outra relação envolvendo Lamine Yamal, porém negada pelo jogador, foi com a influenciadora Fati Vázquez, 12 anos mais velha que o atleta, em meados de 2025. Ao ter o seu nome vinculado ao astro do Barcelona, a espanhola relatou ameaças nas redes sociais.

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    - As ameaças, insultos e acusações falsas que estou recebendo são gravíssimas e estão sendo documentadas. Lembrem que difamar e ameaçar nas redes, isso sim é um delito - escreveu Vazquez.

    Após a repercussão do assunto, a mulher passou a receber ameaças por conta da diferença de idade entre os dois. O jornalista Javi de Hoyos conversou diretamente com Lamine Yamal sobre o assunto. O jogador contestou as alegações afirmou que não se relacionou com a influenciadora.

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