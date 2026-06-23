O que são as WAGs? Entenda o termo famoso na Copa do Mundo Conheça o termo e entenda como surgiu

O termo WAGs voltou a ganhar destaque durante a Copa do Mundo 2026, uma expressão que é comum ser usada com algumas personagens do futebol, como Bruna Biancardi, Georgina Rodríguez, Antonela Roccuzzo, e até mesmo, Vírginia Fonseca.

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➡️Quem são as esposas e namoradas dos jogadores da Seleção Brasileira?

O que significa WAGs?

Para começar a destrinchar o que significa o termo, é preciso traduzir o 'wifes and girlfriends', ou seja, uma sigla em inglês que significa 'esposas e namoradas', sendo usado para se referir as parceiras de atletas famosos, principalmente os de futebol.

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Como surgiu o termo?

A origem da expressão revisita o início dos anos 2000, quando a imprensa britânica começou a acompanhar com mais intensidade a vida pessoal dos jogadores da seleção inglesa. O nome que ganhou notoriedade neste período foi o de Victoria Beckham, casada com o ex-jogador David Beckham.

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Conforme a popularidade, até mesmo os jornais e revistas passaram a dedicar espaços para essas personagens, acompanhando rotina, eventos, e vida das companheiras dos atletas.

No entanto, no começo não era visto de uma forma positiva, tendo seu termo usado de forma perjorativa e reduzindo mulheres à condição de serem apenas parceiras dos atletas, sem qualquer individualidade ou carreira.

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Lewis Hamilton e Kim Kardashian são atualmente o casal mais famoso no mundo esportivo. (Foto: Reprodução)

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Mas, com o passar dos anos, o significado mudou, e hoje, canais, jornais e revistas utilizam do termo para identificar as mulheres que fazem parte do universo esportivo. E, sempre exaltando a individualidade delas como influenciadoras, empresárias, artistas, profissionais, e mais.

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Quais são as WAGs mais famosas no esporte?

Veja o ranking das mais seguidas no Instagram:

1 . Kim Kardashian, namorada de Lewis Hamilton - 344 milhões de seguidores; 2 . Georgina Rodríguez, noiva de Cristiano Ronaldo - 72,7 milhões de seguidores; 3 . Antonela Rocuzzo, esposa de Lionel Messi - 39,3 milhões de seguidores; 4 . Tini Stoessel, noiva de Rodrigo de Paul - 21,5 milhões de seguidores; 5 . Perrie Edwards, esposa de Alex Oxlade-Chamberlain - 18,1 mi 6 . Bruna Biancardi, esposa de Neymar Júnior - 15,2 milhões de seguidores; 7 . Hamisa Mobetto, esposa de Stephane Aziz Ki - 12,2 milhões de seguidores; 8 . Pilar Rubio, esposa de Sergio Ramos – 10,6 milhões de seguidores; 9 . Oriana Sabatini, esposa de Paulo Dybala – 6,8 milhões de seguidores; 10 . Anna Lewandowska, esposa de Robert Lewandowski – 5,7 milhões de seguidores.

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