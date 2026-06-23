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O que são as WAGs? Entenda o termo famoso na Copa do Mundo

Conheça o termo e entenda como surgiu

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 15:04
Atualizado há 4 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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o casal Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez sorrindo
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez tem cinco filhos juntos (Foto: Reprodução/ Instagram)

O termo WAGs voltou a ganhar destaque durante a Copa do Mundo 2026, uma expressão que é comum ser usada com algumas personagens do futebol, como Bruna Biancardi, Georgina Rodríguez, Antonela Roccuzzo, e até mesmo, Vírginia Fonseca.

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  • Casamento de Endrick com Gabrielly Miranda (Foto: Arquivo pessoal)

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    O que significa WAGs?

    Para começar a destrinchar o que significa o termo, é preciso traduzir o 'wifes and girlfriends', ou seja, uma sigla em inglês que significa 'esposas e namoradas', sendo usado para se referir as parceiras de atletas famosos, principalmente os de futebol.

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    Como surgiu o termo?

    A origem da expressão revisita o início dos anos 2000, quando a imprensa britânica começou a acompanhar com mais intensidade a vida pessoal dos jogadores da seleção inglesa. O nome que ganhou notoriedade neste período foi o de Victoria Beckham, casada com o ex-jogador David Beckham.

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    Conforme a popularidade, até mesmo os jornais e revistas passaram a dedicar espaços para essas personagens, acompanhando rotina, eventos, e vida das companheiras dos atletas.

    No entanto, no começo não era visto de uma forma positiva, tendo seu termo usado de forma perjorativa e reduzindo mulheres à condição de serem apenas parceiras dos atletas, sem qualquer individualidade ou carreira.

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    Lewis Hamilton e Kim Kardashian se olham
    Lewis Hamilton e Kim Kardashian são atualmente o casal mais famoso no mundo esportivo. (Foto: Reprodução)

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    Mas, com o passar dos anos, o significado mudou, e hoje, canais, jornais e revistas utilizam do termo para identificar as mulheres que fazem parte do universo esportivo. E, sempre exaltando a individualidade delas como influenciadoras, empresárias, artistas, profissionais, e mais.

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    Quais são as WAGs mais famosas no esporte?

    Veja o ranking das mais seguidas no Instagram:

      1.
    1. Kim Kardashian, namorada de Lewis Hamilton - 344 milhões de seguidores;
      2. 2.
    2. Georgina Rodríguez, noiva de Cristiano Ronaldo - 72,7 milhões de seguidores;
      3. 3.
    3. Antonela Rocuzzo, esposa de Lionel Messi - 39,3 milhões de seguidores;
      4. 4.
    4. Tini Stoessel, noiva de Rodrigo de Paul - 21,5 milhões de seguidores;
      5. 5.
    5. Perrie Edwards, esposa de Alex Oxlade-Chamberlain - 18,1 mi
      6. 6.
    6. Bruna Biancardi, esposa de Neymar Júnior - 15,2 milhões de seguidores;
      7. 7.
    7. Hamisa Mobetto, esposa de Stephane Aziz Ki - 12,2 milhões de seguidores;
      8. 8.
    8. Pilar Rubio, esposa de Sergio Ramos – 10,6 milhões de seguidores;
      9. 9.
    9. Oriana Sabatini, esposa de Paulo Dybala – 6,8 milhões de seguidores;
      10. 10.
    10. Anna Lewandowska, esposa de Robert Lewandowski – 5,7 milhões de seguidores.

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