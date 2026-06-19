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Quem são as esposas e namoradas dos jogadores da Seleção Brasileira?

Conheça o ranking das esposas dos convocados

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 08:40
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Casamento de Endrick com Gabrielly Miranda (Foto: Arquivo pessoal)
Conheça as Wags da Seleção Brasileira. (Foto: Arquivo pessoal)

As companheiras dos jogadores da Seleção Brasileira também acumulam milhões de seguidores e despertam interesse dos torcedores nas redes sociais. Entre influenciadoras, modelos, empresárias, médicas e nutricionistas, algumas já transformaram a visibilidade conquistada ao lado dos atletas em carreiras de sucesso na internet.

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  • Luiz Henrique e Tammy Parisoto são casados desde 2025. (Foto: Reprodução)

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    Bruna Biancardi lidera com folga o ranking das WAGs (sigla em inglês para "wifes and girlfriends") mais populares da Seleção Brasileira. A influenciadora e empresária soma cerca de 16,6 milhões de seguidores e compartilha principalmente conteúdos sobre maternidade, lifestyle e sua rotina ao lado de Neymar.

    Confira quem são as principais WAGs dos convocados e quantos seguidores elas possuem.

    Bruna Biancardi (Neymar) – 16,6 milhões

    Influenciadora digital e empresária, Bruna ganhou projeção nacional após assumir o relacionamento com Neymar em 2021. Formada em Negócios da Moda, atualmente produz conteúdos sobre maternidade, beleza e estilo de vida. O casal é pai de Mavie e Mel e anunciou recentemente a chegada de mais uma filha.

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    Karoline Lima (Léo Pereira) – 7 milhões

    Natural de Fortaleza, Karoline Lima é modelo e influenciadora digital. Ela ficou conhecida nas redes sociais por compartilhar sua rotina e atualmente também atua na cobertura de grandes eventos esportivos. É mãe de Cecília, filha do zagueiro Éder Militão, e vive um relacionamento com o defensor do Flamengo, Léo Pereira.

    Natalia Belloli (Raphinha) – 3,7 milhões

    Esposa de Raphinha, atacante do Barcelona, Natalia é modelo e influenciadora. Os dois se conhecem desde a adolescência, quando ainda moravam em Porto Alegre. Em suas redes, ela compartilha conteúdos de moda, maternidade e momentos da família.

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    Gabriely Miranda (Endrick) – 2,7 milhões

    Casada com Endrick desde 2024, Gabriely Miranda se tornou uma das influenciadoras mais populares ligadas ao futebol brasileiro. Morando em Madri, ela costuma mostrar sua rotina na Espanha, além de conteúdos sobre moda, viagens e maternidade. O casal espera o primeiro filho.

    Endrick, atacante da Seleção Brasileira, e a esposa Gabriely
    Endrick, atacante da Seleção Brasileira, e Gabriely Miranda se casaram (Foto: Reprodução/ Instagram)

    Duda Fournier (Lucas Paquetá) – 2,2 milhões

    Formada em Nutrição, Duda Fournier conheceu Lucas Paquetá quando trabalhava na base do Flamengo. Hoje atua como criadora de conteúdo digital e compartilha o cotidiano da família, formada pelo casal e os filhos Benício e Filippo.

    Duda Fournier e Lucas Paquetá, meia da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/Instagram)

    Lais Moraes (Ederson) – 900 mil

    Lais Moraes é influenciadora digital e escritora, e está com o goleiro Ederson, atualmente no Fenerbahce, há 12 anos. Eles são pais de YasminHenrique Laura.

    Carol Cabrino (Marquinhos) – 750 mil

    Casada com Marquinhos desde 2016, Carol Cabrino é empresária. A paulistana é dona da Cabrino Baby, loja de roupas infantis em Moema, na capital de São Paulo. Além da profissão, é mãe de Maria Eduarda, de oito anos, Enrico, de seis, e a caçula Martina, de quatro, e recentemente celebrou o nascimento do quarto filho.

    Anna Mariana Casemiro (Casemiro) – 580 mil

    Anna Mariana Casemiro, de 36 anos, é formada em Administração, trabalha como influenciadora digital e maquiadora. Ela e o jogador Casemiro estão juntos há 15 anos, casados desde 2014. Eles têm dois filhos: Sara, de dez anos, e Caio, de cinco.

    Natália Loewe Becker (Alisson) – 412 mil

    Natália Loewe Becker, de 35 anos, é médica com especialização em pediatria e Embaixadora da Boa Vontade da OMS. Ela e o goleiro Alisson estão juntos há 14 anos, e são casados desde 2015. Eles têm três filhos: HelenaMatteo e Rafael.

    Gabrielle Figueiredo (Gabriel Magalhães) – 370 mil

    Esposa do zagueiro Gabriel Magalhães, de 27 anos, do Arsenal, Gabrielle produz conteúdos sobre moda, maternidade e lifestyle. O casal está junto desde 2020 e tem uma filha, Maya.

    Isabella Rousso (Gabriel Martinelli) – 300 mil

    A jovem, de 22 anos, é estudante de medicina, e namora Gabriel Martinelli desde 2021, e concilia a vida estudantil com as visitas ao namorado na Inglaterra, já que ele defende o Arsenal atualmente. Ela está no último ano da faculdade.

    Rebeca Tavares (Fabinho) – 136 mil

    Ex-jogadora de futebol e influenciadora digital, Rebeca é casada com Fabinho há mais de dez anos, e possuem duas crianças: Israel e Alicia. Nas redes sociais, divide com os seguidores momentos da família e do cotidiano do casal.

    Ana Lídia Martins (Bruno Guimarães) – 108 mil

    Nutricionista de formação, Ana Lídia é casada com Bruno Guimarães desde 2023. Mãe de Matteo e Pietro, vive na Inglaterra e compartilha conteúdos voltados para maternidade e estilo de vida.

    Tammy Parisoto (Luiz Henrique) – 93 mil

    Modelo e influenciadora, Tammy ficou conhecida após vencer o concurso Princesa da Uva de Jundiaí em 2019. Casada com Luiz Henrique, costuma publicar registros da família e de sua carreira.

    Jaqueline Maoski (Weverton) – 79 mil

    Companheira do goleiro Weverton, Jaqueline acompanhou toda a fase vitoriosa do atleta no futebol brasileiro. Influenciadora digital, compartilha a rotina familiar e momentos ao lado dos filhos.

    Gabriela Nogueira (Matheus Cunha) – 74 mil

    Advogada e mãe de dois filhos, Gabriela é casada com Matheus Cunha desde 2024. Morando em Manchester, publica conteúdos voltados para família e viagens.

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    Duda Santos (Rayan) – 67 mil

    Esposa do atacante Rayan, Duda acompanha o jogador desde os tempos das categorias de base do Vasco. O casal oficializou o casamento em 2026.

    Eduarda Santos e Rayan, atacante da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/Instagram)

    Letícia Carvalho (Igor Thiago) – 56 mil

    Influenciadora digital, Letícia vive em Londres com Igor Thiago, atacante do Brentford. Os dois são casados desde 2023, possuem dois filhos e mantêm uma vida mais reservada nas redes sociais.

    Bruna Ibañez (Ibañez) – 29 mil

    Bruna Ibañez mantém uma relação de mais de 14 anos com Ibañez, tendo oficializado o casamento em junho de 2023. O casal tem dois filhos: Antonella, nascida em 2020, e Ravi, nascido em 2022.

    Myckaela Lobianco (Edérson) – 20 mil

    Influenciadora digital, Myckaela divide com os seguidores registros de viagens, eventos e bastidores da rotina ao lado do atacante Edérson.

    Deborah Claudino (Bremer) – 8 mil

    Déborah Claudino é brasileira, tem as redes sociais fechadas, e está com o jogador Bremer desde 2018. Eles se casaram no mesmo ano em que se conheceram e se mudaram para a Itália, onde o zagueiro passou a atuar pelo Torino e, posteriormente, pela Juventus.

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