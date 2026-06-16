Antonella Roccuzzo: conheça esposa de Lionel Messi Argentina estreia na Copa do Mundo nesta terça-feira (16)

A Argentina enfrenta a Argélia, nesta terça-feira (16), nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo J da Copa do Mundo. Em campo, a principal atração será o meia Lionel Messi. O Lance! te apresenta Antonella Rocuzzo, esposa do camisa 10 da seleção albiceleste.

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O casal se conheceu aos nove anos, quando o pequeno Messi costumava frequentar o mercado que tinha os pais da atual mulher como donos. Aos 13 anos, o atual camisa 10 da Argentina recebeu proposta para jogar nas categorias de base do Barcelona e precisou se mudar para a Espanha. Antonella, porém, nunca saiu da cabeça do adolescente.

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Messi e Antonella juntos na infância (Reprodução/Web)

Segundo amigos próximos revelaram a jornais argentinos, ele escrevia cartas dizendo que a amiga de infância seria sua namorada um dia. Uma tragédia acabou reunindo os dois novamente. Após Antonella receber a notícia da morte de uma amiga próxima, Messi, na época começando a despontar como uma das maiores promessas do futebol, não pensou duas vezes e viajou à Argentina para consolar a atual esposa.

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Entre 2007 e 2009, o casal manteve um relacionamento à distância. Em 2010, quando Messi já era considerado o melhor jogador do mundo, Antonella viajou à Espanha e os dois assumiram o relacionamento. Em 2011, jornais chegaram a relatar que o casal havia terminado, mas logo reatou o namoro.

A partir de então, Messi e Antonella puderam enfim viver o romance sonhado desde a infância de Lionel. Em 2012, nasceu o primeiro filho do casal, Thiago. Três anos depois foi a vez de Mateo vir ao mundo. Em 2018, Antonella deu a luz ao caçula Ciro.

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Mas quem é Antonella Rocuzzo?

Aos 38 anos, a esposa de Lionel Messi vive uma vida de influenciadora e empresária. Nas redes sociais, ela posta a própria rotina, que engloba momentos dedicados a própria saúde, cuidados com os filhos Mateo e Ciro, além de viagens.

Antonella Rocuzzo também virou capa de revista e modelo de marcas fitness. Tendo a Adidas, marca patrocinadora de Lionel Messi, como a principal parceira.

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