Papo com Helio Castroneves: das pistas de Nashville para as da Stock Car Na agenda, 6ª etapa do Bradesco Stock Car Pro Series e Borchetta Bourbon Music City Grand Prix

Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!

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Olá, amigos, tudo bem? Ainda estou aqui nos Estados Unidos, mas nos próximos dias viajarei para o Brasil. Na agenda, a etapa 6 do Bradesco Stock Car Pro Series, numa pista que gosto e conheço bem, o Velocitta. Nos dias 25 e 26 de julho. Será um final de semana de corridas para dar e vender. Teremos também Stock Light, TCR Brasil, TCR South America e Fórmula 4.

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Obviamente que a equipe Mercado Livre Racing está mais do que pronta, principalmente depois da ótima atuação em Cuiabá. Em termos de campeonato, estamos um pouquinho atrás, com Cesar Ramos em 11º, Thiago Camilo em 19º e eu em 28º. Tenho absoluta certeza de que essas classificações não refletem a potencialidade de nosso time como um todo. Porém, acho que achamos o caminho e, a partir de agora, o caminho é avançar mais ainda.

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Helio Castroneves se prepara para a próxima etapa da Stock Car (Foto: José Mário Dias/Mercado Livre Racing)

Integração completa ao universo da Stock Car

De minha parte, estou me sentindo maravilhosamente bem. Já estou totalmente familiarizado com o carro, com a equipe e podendo contribuir um pouco mais para ajudar a Mercado Livre Racing, sob a batuta de Andreas Mattheis e suas meninas e meninos de ouro. Precisei passar por esse período de aprendizado, do ano passado para cá, porque eu era um rookie em 2025 e correndo com dois companheiros de equipe muito experientes na categoria. Ainda por cima tive de encarar algumas pistas desconhecidas para mim.

Essa fase foi importante para eu me integrar por completo ao universo da Stock Car, ao mesmo tempo em que pude me reciclar em termos de automobilismo brasileiro, que evoluiu demais em todos os aspectos e conquistou respeito internacional. Nesse meu vai-e-vem constante entre Brasil e Estados Unidos, é incrível a quantidade de gente que vem falar comigo, entre outras coisas, porque viu as corridas da Stock Car pela Internet.

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Não me entendam mal, não estou falando que está tudo perfeito. Claro que há desafios a serem superados ainda, mas o que estou querendo dizer é que a repercussão do que é feito no Brasil é tão grande fora do país que indica um estágio de importância que nunca tinha sido visto no nosso automobilismo.

Carro do piloto Helio Castroneves na Stock Car (Foto: José Mário Dias/Mercado Livre Racing)

IndyCar em Nashville

No âmbito Internacional, a Meyer Shank Racing está neste final de semana no estado do Tennessee, mais especificamente na cidade de Lebanon, que fica grudada em Nashville e possui o Nashville Speedway. É um tri oval com pouco mais de 2 km por volta e, no domingo, quando for dada a largada para a prova Borchetta Bourbon Music City Grand Prix, os pilotos partirão para um desafio de 300 voltas.

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Será um evento de dois dias. No sábado, 18, haverá duas sessões de treinos livres e, entre elas, o Qualifying. A largada será no domingo, com transmissão ao vivo pela Band e canais ESPN, a partir das 18:30, no horário do Brasil. Vamos com Felix Rosenqvist e Marcus Armstrong.

Por hoje é só, amigos. Até semana que vem e fiquem bem!

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