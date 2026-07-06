Tironi no Lance!: futuro do Brasil não terá Neymar e Ancelotti virou uma incógnita
Último ato de Neymar foi a discussão com o goleiro norueguês após o inútil gol de pênalti
Carregando conteúdo exclusivo...
A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo aconteceu em uma festa nababesca, com torcida, influenciadores, famosos… O grand finale do evento foi o momento em que Carlo Ancelotti anunciou o nome de Neymar. Aí, a plateia explodiu em festa. O Brasil teria mais uma vez o sujeito que foi o líder desta geração para uma last dance!
O clima da torcida mudou. Muita gente achava que, em forma, o astro comandaria o time e traria o hexa e a confiança cresceu. Cresceu mais à medida que, durante o torneio, o Brasil foi avançando, mesmo que aos trancos e barrancos.
O último ato da Copa do Mundo de 2026 para o Brasil foi a cena de Neymar discutindo com o goleiro da Noruega depois de fazer o seu inútil gol de pênalti que definiu o placar final da partida: derrota brasileira por 2 a 1 e eliminação.
➡️OPINIÃO: uma vergonha com todo peso que a palavra encerra
Ciclo caótico e aposta treinador estrangeiro
Eliminação do Brasil quebra marcas históricas e faz Copa de 2026 ser emblemática
Romário aponta culpado pela queda do Brasil na Copa do Mundo: 'Ficou claro'
Devastado por lesões, Brasil se despede da Copa atormentado pelo 'e se…?'
A convocação de Neymar foi apenas um dos inúmeros problemas da Seleção Brasileira que se despede com a pior campanha numa Copa do Mundo desde 1966, quando foi eliminada na primeira fase.
Preparação caótica e tudo depositado na presença de um consagrado treinador estrangeiro, que fez um trabalho apenas regular e, no último jogo, teve uma atuação muito ruim. A bala de prata da CBF falhou e agora o que fica é um gosto amargo e uma dúvida absoluta do que será do futuro da Seleção Brasileira.
O que se sabe até aqui é que Neymar é passado e que o italiano Carlo Ancelotti, de solução se transformou em incógnita.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Mais Esportes
Papo com Helio Castroneves: Mid-Ohio de boas lembranças e conversas sobre o futuroHá 2 dias
Seleção Brasileira
Análise tática do Guffo: como o Brasil pode vencer a NoruegaHá 2 dias
Copa do Mundo 2026
Tironi no Lance!: mais duas seleções 'entraram' na CopaHá 3 dias
Copa do Mundo 2026
Lúcio de Castro: quando Brasil e Argentina inventaram a beleza do futebolHá 3 dias
Colunas
Análise tática do Guffo: sem Paquetá, como o Brasil pode enfrentar a Noruega?Há 5 dias
Copa do Mundo 2026
Gestão Esportiva na Prática: quem atravessa a corda é o atletaHá 5 dias
Mais LANCE!