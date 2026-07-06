Tironi no Lance!: futuro do Brasil não terá Neymar e Ancelotti virou uma incógnita Último ato de Neymar foi a discussão com o goleiro norueguês após o inútil gol de pênalti

Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!

Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!

Carregando conteúdo exclusivo...

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo aconteceu em uma festa nababesca, com torcida, influenciadores, famosos… O grand finale do evento foi o momento em que Carlo Ancelotti anunciou o nome de Neymar. Aí, a plateia explodiu em festa. O Brasil teria mais uma vez o sujeito que foi o líder desta geração para uma last dance!

O clima da torcida mudou. Muita gente achava que, em forma, o astro comandaria o time e traria o hexa e a confiança cresceu. Cresceu mais à medida que, durante o torneio, o Brasil foi avançando, mesmo que aos trancos e barrancos.

continua após a publicidade

O último ato da Copa do Mundo de 2026 para o Brasil foi a cena de Neymar discutindo com o goleiro da Noruega depois de fazer o seu inútil gol de pênalti que definiu o placar final da partida: derrota brasileira por 2 a 1 e eliminação.

➡️OPINIÃO: uma vergonha com todo peso que a palavra encerra

Ciclo caótico e aposta treinador estrangeiro

Ancelotti após queda do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)

A convocação de Neymar foi apenas um dos inúmeros problemas da Seleção Brasileira que se despede com a pior campanha numa Copa do Mundo desde 1966, quando foi eliminada na primeira fase.

continua após a publicidade

Preparação caótica e tudo depositado na presença de um consagrado treinador estrangeiro, que fez um trabalho apenas regular e, no último jogo, teve uma atuação muito ruim. A bala de prata da CBF falhou e agora o que fica é um gosto amargo e uma dúvida absoluta do que será do futuro da Seleção Brasileira.

O que se sabe até aqui é que Neymar é passado e que o italiano Carlo Ancelotti, de solução se transformou em incógnita.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte