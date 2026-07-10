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Tironi no Lance!: respeitada por todos, França se coloca como a grande favorita da Copa

Não há outro time como a França nesta Copa do Mundo

PorEduardo Tironi
Colunista
Rio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 07:00
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
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O atacante francês número 10, Kylian Mbappé (à direita), comemora o primeiro gol de sua equipe com o companheiro de equipe, o atacante número 20, Desiré Doué, durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre França e Marrocos, no Estádio de Boston, em Foxborough
Mbappé comemora com seus companheiros gol da França contra o Marrocos (Foto: Odd Andersen / AFP)

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Marrocos é uma das seleções interessantes desta Copa do Mundo. Chegou às quartas de final, endureceu e quase venceu o jogo de estreia contra o Brasil, e vinha de um Mundial excelente, quando chegou à semifinal em 2022. Poderia repetir a dose, mas tinha uma França pelo caminho. E aí, Marrocos suportou o quanto conseguiu. Mudou seu jeito de jogar e voltou ao formato da Copa anterior: bola pro adversário e defesa fechada. Suportou bastante até. Mas do outro lado havia a França e é dela que vou falar neste texto.

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    • Se Argentina tem Messi, França tem Mbappé

    Não há outro time como a França nesta Copa do Mundo. O nível do jogo é muito alto, bem como dos seus jogadores. Nenhuma outra seleção neste Mundial tem uma quantidade tão grande de jogadores desequilibrantes. Isso tudo somado com o entrosamento e a forma de atuar foram mais do que suficientes para que o Marrocos fosse mais um adversário subjugado.

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    Se a Argentina tem Messi, a França tem Mbappé, craque com C maiúsculo e 27 anos. Se a Espanha tem a posse da bola, a França tem um jogo vertical de pressão infernal. Se a Inglaterra tem alguns grandes jogadores como Harry Kane, a França tem mais.

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    • Como se não bastasse a superioridade que agora parece clara, a França contra com outra vantagem com relação aos rivais: o respeito prévio que ela impõe aos adversários. Basta ver como Marrocos enfrentou o Brasil e como enfrentou o time de Mbappé.

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    No afunilamento da Copa do Mundo não há nenhuma seleção que tenha chegado até aqui sem merecer.  Mas há a França, que definitivamente desponta como grande favorita.

    Mbappé correndo em campo
    Mbappé em ação pela França contra Marrocos na Copa do Mundo (Imagem: Franck Fife / AFP)

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