logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Tironi no Lance!: mais duas seleções 'entraram' na Copa

Espanha e Portugal estavam sob desconfiança

PorEduardo Tironi
Colunista
Rio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 07:30
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Favorite o Lance! no Google
Cristiano Ronaldo cobrando pênalti
Cristiano Ronaldo cobra pênalti em Portugal x Croácia na Copa do Mundo (Foro: Kamil Krzaczynski / AFP)

Carregando conteúdo exclusivo...

A quinta-feira "introduziu" mais duas seleções na Copa do Mundo. Elas estavam sob desconfiança, mas as suas atuações, cada uma do seu jeito, decretou: são suficientemente fortes para entrarem de vez no grupo das candidatas ao título.

continua após a publicidade
  • Seleção Brasileira quebrou uma escrita de 24 anos nesta Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Tironi no Lance!: Seleção sofre, mas o torcedor se conectou ao time

    Seleção Brasileira
    Há 3 dias
  • Vini Jr comemora após marcar o segundo gol do Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Chandan Khanna/AFP)

    Tironi no Lance!: o Brasil de Ancelotti e Vini Jr dá sinais de evolução

    Seleção Brasileira
    Há 1 semana

    • Falo de Espanha e Portugal. Os dois times faziam até aqui uma campanha regular. Com tropeços, jogos abaixo do esperado, o que gerou desconfiança: são mesmo bons times?

    O que se viu nesta quinta-feira indica que sim.

    A Espanha passou pela Áustria sem grandes dificuldades. O domínio sobre o rival foi um dos mais claros dos jogos da Copa até aqui. O goleiro espanhol Unai Simón trabalhou pouquíssimas vezes ao longo dos 90 minutos e, ofensivamente, o time acumulou uma enorme quantidade de chances criadas de todas as formas: cruzamentos rasteiros, infiltrações, jogadas individuais, chutes de fora da área…

    continua após a publicidade

    Muitos argumentam que a Áustria é um time muito fraco. Não está entre os times mais fortes desta fase, mas também está longe de ser fragilíssimo. Como comparação, é muito mais forte do que a Escócia, time que o Brasil ganhou exatamente pelo mesmo placar: 3 a 0.

  • O meio-campista croata número 10, Luka Modric, reage durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Portugal e Croácia, no Estádio de Toronto, em Toronto, em 2 de julho de 2026

    Faltou a Copa do Mundo: veja os títulos conquistados por Modric na carreira

    Futebol Internacional
    Há 7 horas
  • Olise em ação pela França na Copa do Mundo

    Ranking de assistências da Copa tem Olise no topo e Bruno Guimarães em alta

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 horas
  • PC Oliveira apontou erro capital de arbitragem em Brasil x Escócia (Foto: Reprodução: Sportv)

    PC Oliveira analisa polêmicas que classificaram Portugal contra a Croácia

    Fora de Campo
    Há 6 horas

    • Portugal deu as caras para a Copa

    O outro time que deu as caras para a Copa foi Portugal. Neste caso, em um confronto muito mais equilibrado contra um adversário forte, a Croácia. E aí, o que se sobressaiu foi a garra e a alta competitividade do time, que conseguiu uma grande e emocionante virada. Cristiano Ronaldo fez seu gol, foi substituído e se conteve para não transparecer sua insatisfação, mas liderou do banco os companheiros até o final.

    continua após a publicidade

    Vitória contra um adversário forte, que dá moral para um time com muitos talentos.

    Quem pode dizer, hoje, que Espanha e Portugal não podem brigar?

    Oyarzabal comemora o gol marcado pela Espanha sobre a Áustria na Copa do Mundo de 2026
    Oyarzabal comemora gol no jogo da Espanha contra a Áustria na Copa (Foto: Etienne Laurent / AFP)

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Técnico da Argentina, Lionel Scaloni durante jogo contra a Jordânia, pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Lionel Scaloni chega a 100 jogos como um dos maiores técnicos da Argentina

    Há 32 minutos
    Matheus Cunha e Vini Jr brincam durante atividade da Seleção na academia

    Seleção Brasileira

    Atacantes assumem protagonismo e Brasil aumenta média de gols na Copa

    Há 37 minutos
    Messi foi o nome da vitória da Argentina (Foto: Paul Ellis/AFP)

    Copa do Mundo 2026

    Sabe tudo sobre Lionel Messi? Responda ao quiz da Copa do Mundo

    Há 59 minutos
    Estádio Azteca na abertura da Copa do Mundo 2026

    Copa do Mundo 2026

    Altitude será o 'maior rival' da Inglaterra em duelo decisivo da Copa

    Há 1 hora
    Felipe Melo é sincero sobre a disputa em carreira de Lionel Messi e Lamine Yamal.

    Fora de Campo

    Felipe Melo é sincero sobre Yamal e Messi: 'Duvido'

    Há 1 hora
    CazéTV foi alvo de investigação do Ministério Público (Foto: Rpeorudção)

    Fora de Campo

    Portugal x Croácia na CazéTV é a segunda live mais assistida da história

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia, na estreia da Copa do Mundo

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (03/07/2026)

    Jogadores do México se direcionam à torcida para comemorar vitória sobre o Equador na Copa do Mundo

    Futebol dinâmico e histórias de superação: o México que pode enfrentar o Brasil na Copa

    Everaldo Marques é o principal narrador da Globo na Copa (Foto: Reprodução/Instagram)

    Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (3)?

    Suíça x Argélia pela Copa do Mundo, em Vancouver

    Suíça x Argélia tem lance inacreditável: 'Gol mais perdido da Copa'; veja vídeo

    Suíça x Argélia pela Copa do Mundo, em Vancouver

    Vitória da Suíça foi o último jogo do 'madrugadão da Copa'; veja novos horários

    Raphinha corre durante o treino da Seleção Brasileira nos EUA

    Raphinha acelera recuperação e fica perto de voltar ao Brasil

    Gol da Croácia anulado pela arbitragem contra Portugal

    Fifa se manifesta sobre polêmica do gol anulado em Portugal x Croácia na Copa

    Guillermo Stábile foi o artilheiro da primeira Copa do Mundo, em 1930. O ex-atacante argentino marcou oito gols naquele Mundial em que sua seleção foi vice-campeã

    Artilheiro da Copa de 1930: Guillermo Stábile, da Argentina

    Suíça x Argélia pela Copa do Mundo de 2026

    Suíça x Argélia: veja melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo