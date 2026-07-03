Tironi no Lance!: mais duas seleções 'entraram' na Copa Espanha e Portugal estavam sob desconfiança

Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!

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A quinta-feira "introduziu" mais duas seleções na Copa do Mundo. Elas estavam sob desconfiança, mas as suas atuações, cada uma do seu jeito, decretou: são suficientemente fortes para entrarem de vez no grupo das candidatas ao título.

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Falo de Espanha e Portugal. Os dois times faziam até aqui uma campanha regular. Com tropeços, jogos abaixo do esperado, o que gerou desconfiança: são mesmo bons times?

O que se viu nesta quinta-feira indica que sim.

A Espanha passou pela Áustria sem grandes dificuldades. O domínio sobre o rival foi um dos mais claros dos jogos da Copa até aqui. O goleiro espanhol Unai Simón trabalhou pouquíssimas vezes ao longo dos 90 minutos e, ofensivamente, o time acumulou uma enorme quantidade de chances criadas de todas as formas: cruzamentos rasteiros, infiltrações, jogadas individuais, chutes de fora da área…

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Muitos argumentam que a Áustria é um time muito fraco. Não está entre os times mais fortes desta fase, mas também está longe de ser fragilíssimo. Como comparação, é muito mais forte do que a Escócia, time que o Brasil ganhou exatamente pelo mesmo placar: 3 a 0.

Portugal deu as caras para a Copa

O outro time que deu as caras para a Copa foi Portugal. Neste caso, em um confronto muito mais equilibrado contra um adversário forte, a Croácia. E aí, o que se sobressaiu foi a garra e a alta competitividade do time, que conseguiu uma grande e emocionante virada. Cristiano Ronaldo fez seu gol, foi substituído e se conteve para não transparecer sua insatisfação, mas liderou do banco os companheiros até o final.

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Vitória contra um adversário forte, que dá moral para um time com muitos talentos.

Quem pode dizer, hoje, que Espanha e Portugal não podem brigar?