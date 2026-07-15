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Botafogo derruba últimos transfer bans e está liberado para regularizar jogadores

Glorioso chega a sete suspensões de sanções anteriormente aplicadas pela Fifa

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 15:37
Atualizado há 1 minutos
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O Botafogo está liberado para registrar jogadores. A Fifa suspendeu os dois últimos transfer bans do Glorioso nesta terça-feira (15), reconhecendo a legitimidade do processo de recuperação judicial da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). As punições referentes à contratação de Jordan Barrera, junto ao Junior Barranquilla, e às multas administrativas foram removidas pela entidade.

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    Assim, o Glorioso se livrou de todas as sete sanções às quais havia sido submetido pela entidade. Além dos transfer bans derrubados nesta terça-feira (15), outras cinco sanções da Fifa ao Botafogo foram suspensas.

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    O clube carioca já havia conseguido a suspensão das punições referentes aos casos de Thiago Almada, Artur, Rwan Cruz, Santi Rodríguez e Lucas Villalba.

    A SAF alvinegra tenta organizar as pendências dentro da recuperação judicial. O argumento é que as dívidas precisam seguir a ordem prevista no processo, o que impede a quitação direta fora da fila estabelecida. A Fifa, por sua vez, acatou o entendimento do Botafogo e retirou as sanções previamente aplicadas.

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