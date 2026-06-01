Botafogo sofre quinto transfer ban da Fifa e fica punido por prazo indeterminado

O sinal de alerta máximo foi ligado em General Severiano. O Botafogo sofreu, nesta segunda-feira (1º), a sua quinta punição de transfer ban aplicada pela Fifa. A nova sanção impede o clube carioca de registrar novos jogadores e, por se tratar de um caso de reincidência, foi determinada por prazo indeterminado.

continua após a publicidade

⚫ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Desta vez, o bloqueio não ocorreu por dívidas diretas com outros clubes em negociações de atletas, mas sim por penalidades administrativas. O Botafogo deixou de pagar multas anteriormente impostas pela própria entidade máxima do futebol, o que gerou o quinto gancho.

Com a nova atualização do sistema da Fifa, o Glorioso agora acumula cinco bloqueios ativos que travam completamente o planejamento para o segundo semestre. As pendências financeiras envolvem quatro contratações recentes:

continua após a publicidade

Atlanta United (EUA): Relacionado à compra de Thiago Almada;

Ludogorets (BUL): Referente ao atacante Rwan Cruz;

New York City (EUA): Pela transferência de Santi Rodríguez;

Zenit (RUS): Envolvendo o atacante Artur;

Fifa: Multas administrativas não pagas (motivo da punição atual).

Thiago Almada chegou ao Botafogo em julho de 2024 (Foto: Divulgação / Botafogo)

A punição envolvendo o argentino Thiago Almada é a mais complexa. O primeiro transfer ban por este caso aconteceu em 31 de dezembro de 2025. Em janeiro deste ano, o então mandatário John Textor pegou um empréstimo de US$ 25 milhões com a GDA Luma, empresa que hoje desponta como favorita para adquirir a SAF alvinegra, para tentar costurar um acordo com o Atlanta United.

continua após a publicidade

No papel, o Botafogo pagou uma parcela à vista de 10 milhões de dólares (cerca de R$ 49,1 milhões) e se comprometeu a quitar outras quatro parcelas de 5 milhões de dólares (R$ 24,5 milhões), totalizando uma operação de US$ 30 milhões (envolvendo o valor de compra, bônus e repasse ao Atlético de Madrid). No entanto, o clube não honrou a obrigação em março, fazendo a punição voltar a valer.

Com a aprovação recente de sua Recuperação Judicial pela Justiça do Rio de Janeiro, a diretoria do Botafogo trabalha intensamente nos bastidores. A estratégia jurídica tenta suspender ou cancelar ao menos as três últimas punições da lista.

+ Arthur Cabral, do Botafogo, desabafa e manda recado a Fernando Diniz

+ Franclim Carvalho faz duras críticas à arbitragem após derrota do Botafogo

Contudo, a cúpula alvinegra tem ciência de que a dívida com o Atlanta United por Thiago Almada precisará ser quitada obrigatoriamente em dinheiro para que o sistema da Fifa seja liberado. O departamento de futebol corre contra o relógio: a janela de transferências no Brasil abre no dia 20 de julho, logo após o término da Copa do Mundo, e o clube hoje está de mãos atadas para se reforçar.

🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.