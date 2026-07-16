Botafogo volta ao Brasileirão visando novo momento e com missões importantes Glorioso encara o Santos no Nilton Santos e busca apagar primeiro semestre conturbado

Carregando conteúdo exclusivo...

Fim de descanso, e o Botafogo volta a campo nesta quinta-feira (16), às 19h30, no Nilton Santos, para enfrentar o Santos em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o Glorioso, é tempo de deixar para trás os problemas do primeiro semestre e aproveitar um novo momento após mudanças.

+ Botafogo vence, mas Santos avança à semifinal do Brasileirão Sub-20

+ Danilo Caixeiro conclui transição e deixa a SAF do Botafogo após quatro anos

continua após a publicidade

O técnico Franclim Carvalho vê o cenário diferente em relação ao que ficou antes da pausa para a Copa do Mundo. Na 12ª colocação com 22 pontos somados, a diretoria deu inicio à reformulação e dispensou, negociou ou afastou jogadores fora dos planos, como o goleiro Neto, os zagueiros Bastos de Ythallo, o volante Newton (negociado com o São Paulo) e os atacantes Correa e Chris Ramos.

Para o jogo contra o Santos, Franclim ainda não poderá contar com os jogadores contratados para o segundo semestre, como os goleiro Warleson e Gabriel Batista, o lateral-esquerdo Paulinho, o zagueiro Lucas Monzón e o meias Domingos Andrade. A chance da vez é mostrar evolução com o que há à disposição.

continua após a publicidade

A tendência é que jovens recebam oportunidade ao menos no jogo da volta do calendário. Nomes como Kauan Toledo e Justino, que já figuravam no time de cima, recebem companhia de outros destaques da base, como o volante Victor Hugo e o atacante Lucas Emanuel.

Botafogo com missão clara

Um dos problemas do primeiro semestre foi o sistema defensivo. Isso levou o Botafogo ao posto de pior zaga do Campeonato Brasileiro por longo tempo, até ser ultrapassado pela Chapecoense. São 31 gols sofridos em 17 jogos, com uma média de quase dois por jogo.

continua após a publicidade

Além disso, Franclim terá de mostrar que os treinos, junto aos últimos jogos do primeiro semestre, deram certo para um novo meio-campo. Sem Danilo, com venda iminente na janela de transferências, a expectativa em cima do protagonismo de Cristian Medina aumentou. Ele deve formar dupla com Huguinho, oriundo da base e que aproveitou bem a oportunidade antes da Copa do Mundo.

O Nilton Santos como aliado é trunfo para o Botafogo em busca dos três pontos. São esperados entre 15 e 20 mil torcedores para um novo começo do Glorioso, tanto fora como dentro do gramado.

continua após a publicidade

Cristian Medina e Álvaro Montoro em treino do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo

🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições!

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte