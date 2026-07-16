logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Botafogo volta ao Brasileirão visando novo momento e com missões importantes

Glorioso encara o Santos no Nilton Santos e busca apagar primeiro semestre conturbado

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 04:00
Favorite o Lance! no Google
Franclim Carvalho é o técnico do Botafogo
Franclim Carvalho é o técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Carregando conteúdo exclusivo...

Fim de descanso, e o Botafogo volta a campo nesta quinta-feira (16), às 19h30, no Nilton Santos, para enfrentar o Santos em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o Glorioso, é tempo de deixar para trás os problemas do primeiro semestre e aproveitar um novo momento após mudanças.

  • Botafogo e Santos se enfrentaram pelo Brasileirão Sub-20

    Botafogo vence, mas Santos avança à semifinal do Brasileirão Sub-20

    Futebol Nacional
    Há 4 horas
  • Danilo Caixeiro deixou a SAF Botafogo após quatro anos

    Danilo Caixeiro conclui transição e deixa a SAF do Botafogo após quatro anos

    Botafogo
    Há 6 horas
  • Danilo Pereira, do Rangers, é alvo do Botafogo

    Botafogo avança por Danilo Pereira e encaminha saída de Chris Ramos

    Botafogo
    Há 11 horas

    • + Botafogo vence, mas Santos avança à semifinal do Brasileirão Sub-20
    + Danilo Caixeiro conclui transição e deixa a SAF do Botafogo após quatro anos

    continua após a publicidade

    O técnico Franclim Carvalho vê o cenário diferente em relação ao que ficou antes da pausa para a Copa do Mundo. Na 12ª colocação com 22 pontos somados, a diretoria deu inicio à reformulação e dispensou, negociou ou afastou jogadores fora dos planos, como o goleiro Neto, os zagueiros Bastos de Ythallo, o volante Newton (negociado com o São Paulo) e os atacantes Correa e Chris Ramos.

    Para o jogo contra o Santos, Franclim ainda não poderá contar com os jogadores contratados para o segundo semestre, como os goleiro Warleson e Gabriel Batista, o lateral-esquerdo Paulinho, o zagueiro Lucas Monzón e o meias Domingos Andrade. A chance da vez é mostrar evolução com o que há à disposição.

    continua após a publicidade
  • Messi lamenta cobrança de pênalti desperdiçada em Argentina x Áustria, pela Copa do Mundo

    Messi é vice-líder em ranking da Fifa na Copa; melhor brasileiro aparece em 7°

    Copa do Mundo 2026
    Há 4 horas
  • Jogadores da França caminhando

    Astro da França sofre lesão grave na Copa e deve ficar fora por até cinco meses

    Copa do Mundo 2026
    Há 4 horas
  • Argentinos comemoram classificação da Argentina contra a Inglaterra

    Brasileiros reagem à Argentina na final da Copa do Mundo: 'Inacreditável'

    Fora de Campo
    Há 5 horas

    • A tendência é que jovens recebam oportunidade ao menos no jogo da volta do calendário. Nomes como Kauan Toledo e Justino, que já figuravam no time de cima, recebem companhia de outros destaques da base, como o volante Victor Hugo e o atacante Lucas Emanuel.

    Botafogo com missão clara

    Um dos problemas do primeiro semestre foi o sistema defensivo. Isso levou o Botafogo ao posto de pior zaga do Campeonato Brasileiro por longo tempo, até ser ultrapassado pela Chapecoense. São 31 gols sofridos em 17 jogos, com uma média de quase dois por jogo.

    continua após a publicidade

    Além disso, Franclim terá de mostrar que os treinos, junto aos últimos jogos do primeiro semestre, deram certo para um novo meio-campo. Sem Danilo, com venda iminente na janela de transferências, a expectativa em cima do protagonismo de Cristian Medina aumentou. Ele deve formar dupla com Huguinho, oriundo da base e que aproveitou bem a oportunidade antes da Copa do Mundo.

    O Nilton Santos como aliado é trunfo para o Botafogo em busca dos três pontos. São esperados entre 15 e 20 mil torcedores para um novo começo do Glorioso, tanto fora como dentro do gramado.

    continua após a publicidade
    Cristian Medina e Montoro são peças importantes do Botafogo
    Cristian Medina e Álvaro Montoro em treino do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo

    🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições!
    ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Botafogo e Santos se enfrentaram pelo Brasileirão Sub-20

    Futebol Nacional

    Botafogo vence, mas Santos avança à semifinal do Brasileirão Sub-20

    Há 4 horas
    Danilo Caixeiro deixou a SAF Botafogo após quatro anos

    Botafogo

    Danilo Caixeiro conclui transição e deixa a SAF do Botafogo após quatro anos

    Há 6 horas
    Nilton Santos recebe Botafogo x Racing

    Botafogo

    Botafogo derruba últimos transfer bans e está liberado para regularizar jogadores

    Há 12 horas
    Técnico Cuca durante amistoso do Santos no período da Copa do Mundo.

    Brasileirão

    Santos encerra preparação para duelo contra o Botafogo; veja relacionados

    Há 13 horas
    Danilo Pereira, do Rangers, é alvo do Botafogo

    Botafogo

    Botafogo avança por Danilo Pereira e encaminha saída de Chris Ramos

    Há 13 horas
    Onde assistir à Botafogo x Santos pelo Brasileirão

    Onde Assistir

    Botafogo x Santos: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

    Há 14 horas
    Mais LANCE!
    Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, à beira do campo no duelo com a Chapecoense pelo Brasileirão

    Palmeiras de 'erro zero' é destaque entre defesas do Brasileirão; veja números

    Spinelli se lamenta durante jogo entre Vasco e Bragantino pelo Brasileirão

    Da eficiência do Palmeiras à imprecisão do Vasco: os ataques do Brasileirão em números

    Paulinho e Mauricio, jogadores do Palmeiras comemoram gol contra o Flamengo em jogo do Brasileirão no Maracanã

    Brasileirão retorna: veja tabela e compare com situação à mesma altura em 2025

    João Paulo Magalhães é o presidente do Botafogo (Foto: Wallace Lima/Botafogo)

    SAF Botafogo: entenda novo movimento do social para encaminhar venda à GDA

    Volante Domingos Andrade deve vestir a camisa do Botafogo

    Botafogo encaminha contratação do volante angolano Domingos Andrade

    Paulinho, do Midtjylland, interessa ao Botafogo (Foto: Divulgação)

    Botafogo acerta contratação de Paulinho para reforçar a lateral esquerda

    Botafogo em treino no CT Lonier

    Botafogo muda perfil de contratações em meio à troca de gestão

    Nathan Fernandes comemora vitória do Botafogo

    Botafogo encaminha saída do atacante Nathan Fernandes

    Gabriel Batista, cria do Flamengo, assinará com o Botafogo

    Botafogo encaminha contratação do goleiro Gabriel Batista; joia é envolvida na negociação

    Júlio Romão em apresentação pelo Akhmat Grozny, da Rússia

    Volante brasileiro acerta com clube da Rússia; jogador esteve na mira do Botafogo

    Danilo comemora gol pelo Botafogo em jogo da Libertadores contra o Racing

    Botafogo recebe sondagens de Newcastle e Zenit por Danilo

    Novo uniforme do Botafogo

    Botafogo prepara lançamento do uniforme II da Mizuno; saiba detalhes

    Alex Telles recebeu homenagem do Botafogo no Nilton Santos

    Botafogo homenageia Alex Telles em painel especial no Nilton Santos