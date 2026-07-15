Botafogo avança por Danilo Pereira e encaminha saída de Chris Ramos Glorioso já havia tentado a contratação do centroavante em 2022

O Botafogo tem negociações avançadas pela contratação do atacante Danilo Pereira, de 27 anos, jogador que pertence ao Rangers, da Escócia. O centroavante terminou última temporada em vínculo de empréstimo com o NEC Nijmegen, da Holanda, e chegaria ao Glorioso por empréstimo de um ano como reposição à iminente saída do espanhol Chris Ramos.

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Danilo Pereira disputou 40 jogos na última temporada, sendo 28 pelo clube escocês e 12 pelo holandês, com cinco gols marcados. As informações iniciais são da Sky Sports e foram confirmadas pela reportagem do Lance!.

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A SAF encaminhou a saída do centroavante espanhol Chris Ramos, que teve contrato firmado em definitivo após cumprimento de metas, para o Real Oviedo, da Espanha, também por empréstimo. Danilo Pereira, então, surgiu como oportunidade e foi bem avaliado pelo departamento de scout.

Ele já havia sido procurado pelo projeto do Glorioso nos primeiros momentos, em 2022. Na época, ele defendia o Ajax, mas teve sua transferência acertada para o Feyenoord, também da Holanda. O atleta tem passagens por Corinthians, Vasco e Santos na base.

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Danilo Pereira deve assinar por um ano com o Botafogo (Foto: Reprodução)

Botafogo no mercado

Ainda dependendo de dois transfer bans da Fifa para poder registrar novos jogadores, o Botafogo já acertou as contratações dos goleiros Warleson e Gabriel Batista, do zagueiro Lucas Monzón, do lateral-esquerdo Paulinho e do volante Domingos Andrade.

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