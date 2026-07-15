Botafogo avança por Danilo Pereira e encaminha saída de Chris Ramos
Glorioso já havia tentado a contratação do centroavante em 2022
O Botafogo tem negociações avançadas pela contratação do atacante Danilo Pereira, de 27 anos, jogador que pertence ao Rangers, da Escócia. O centroavante terminou última temporada em vínculo de empréstimo com o NEC Nijmegen, da Holanda, e chegaria ao Glorioso por empréstimo de um ano como reposição à iminente saída do espanhol Chris Ramos.
+ SAF Botafogo: entenda novo movimento do social para encaminhar venda à GDA
Danilo Pereira disputou 40 jogos na última temporada, sendo 28 pelo clube escocês e 12 pelo holandês, com cinco gols marcados. As informações iniciais são da Sky Sports e foram confirmadas pela reportagem do Lance!.
Provocação de Lamine Yamal após vitória sobre a França viraliza: 'Salvação'
Oyarzabal comemora classificação da Espanha para a final da Copa: 'Direito de sonhar'
Entenda por que Fifa suspendeu Quansah por dois jogos e anistiou Balogun
A SAF encaminhou a saída do centroavante espanhol Chris Ramos, que teve contrato firmado em definitivo após cumprimento de metas, para o Real Oviedo, da Espanha, também por empréstimo. Danilo Pereira, então, surgiu como oportunidade e foi bem avaliado pelo departamento de scout.
Ele já havia sido procurado pelo projeto do Glorioso nos primeiros momentos, em 2022. Na época, ele defendia o Ajax, mas teve sua transferência acertada para o Feyenoord, também da Holanda. O atleta tem passagens por Corinthians, Vasco e Santos na base.
Botafogo no mercado
Ainda dependendo de dois transfer bans da Fifa para poder registrar novos jogadores, o Botafogo já acertou as contratações dos goleiros Warleson e Gabriel Batista, do zagueiro Lucas Monzón, do lateral-esquerdo Paulinho e do volante Domingos Andrade.
🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
Onde Assistir
Botafogo x Santos: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo BrasileirãoHá 56 minutos
Futebol Nacional
Palmeiras de 'erro zero' é destaque entre defesas do Brasileirão; veja númerosHá 4 horas
Futebol Nacional
Da eficiência do Palmeiras à imprecisão do Vasco: os ataques do Brasileirão em númerosHá 6 horas
Futebol Nacional
Brasileirão retorna: veja tabela e compare com situação à mesma altura em 2025Há 9 horas
Botafogo
SAF Botafogo: entenda novo movimento do social para encaminhar venda à GDAHá 1 dia
Botafogo
Botafogo encaminha contratação do volante angolano Domingos AndradeHá 1 dia
Mais LANCE!