Santos encerra preparação para duelo contra o Botafogo; veja relacionados Peixe encerra o primeiro turno jogando fora de casa após parada do Brasileirão para a disputa da Copa do Mundo

O técnico Cuca tem desfalques importantes, como Gabigol, Neymar e João Schmidt.

O Santos busca se distanciar da zona de rebaixamento, estando apenas um ponto acima do Z-4.

Botafogo e Santos jogam na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira.

O Santos divulgou os relacionados para o confronto contra o Botafogo, nesta quinta-feira (16), no estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo que marca o retorno das duas equipes ao torneio nacional após a pausa para a Copa do Mundo de 2026 será transmitido pela Record, CazéTV e Premiere.

O Peixe ocupa a 15ª colocação na tabela e busca se distanciar da zona de rebaixamento, pois está um ponto acima do Vasco, primeiro time no Z-4. Em 18 jogos disputados na competição, a equipe soma cinco vitórias, seis empates e sete derrotas.

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Cuca tem desfalques e aposta em jovens para enfrentar o Botafogo

O técnico Cuca terá problemas para montar o Santos diante do Botafogo. O principal desfalque é Gabigol, que cumpre suspensão após ser expulso na derrota para o Vitória, na Vila Belmiro. O atacante recebeu cartão vermelho por fazer gestos obscenos em direção a um torcedor do próprio Peixe.

Outra ausência de peso é Neymar. O camisa 10 ainda não está à disposição da comissão técnica e tem reapresentação prevista no CT Rei Pelé apenas na próxima sexta-feira (17).

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No meio-campo, João Schmidt também ficou fora da lista de relacionados para o confronto do Santos contra o Botafogo. O volante apresentou desconforto na coxa direita, foi avaliado pelo departamento médico e vetado da viagem ao Rio de Janeiro.

Sem três peças importantes, Cuca promoveu a entrada do jovem Nadson na lista de relacionados. O atacante agradou à comissão técnica durante a intertemporada e ganha a oportunidade de integrar o elenco principal, assim como o meia Vinícius Fabri, que também recebeu elogios pelos treinamentos recentes.

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Embora estejam entre os relacionados e tenham viajado com a delegação do Santos para o Rio de Janeiro, Igor Vinícius e Gabriel Bontempo não devem iniciar a partida contra o Botafogo entre os titulares.

O lateral-direito está na reta final da recuperação de uma fratura no pé e ainda passa por um processo de recondicionamento físico. Já Bontempo segue em tratamento por conta de dores na região do púbis e também deve ser preservado no início da partida.

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A tendência é que a dupla seja opção para Cuca ao longo do confronto, caso o treinador precise alterar a equipe durante o jogo.

O atacante Gustavo Caballero, que voltou a participar das atividades após encerrar seus compromissos com a seleção do Paraguai nesta Copa do Mundo, não foi relacionado e está fora do jogo entre Santos e Botafogo.

Santos divulgou relacionados para o jogo contra o Botafogo. (Foto: Divulgação / Santos FC)

Relacionados do Santos para o jogo contra o Botafogo

Goleiros: Brazão e Diógenes.

Laterais: Igor Vinícius, Gabriel Menino e Escobar.

Zagueiros: Lucas Veríssimo, Luan Peres, João Ananias, Gustavo Henrique e Adonis Frías.

Meio-campistas: Willian Arão, Thaciano, Christian Oliva, Miguelito, Rollheiser, Gabriel Bontempo e Samuel Pierri.

Atacantes: Robinho Jr., Rony, Barreal e Nadson.

Provável escalação do Santos

Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Rollheiser; Miguelito, Rony e Barreal.

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