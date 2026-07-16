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Botafogo tem desfalque e muitas novidades para duelo com o Santos; veja relacionados

Técnico Franclim Carvalho relacionou nove jogadore oriundos da base

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 14:48
Atualizado há 1 minutos
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Franclim Carvalho é o técnico do Botafogo
Franclim Carvalho comandando treino do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botfogo)

O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Santos, nesta quinta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Franclim Carvalho tem muitas novidades na lista, recheada de jovens formados na base, e desfalque importante no ataque.

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    Com a iminente reformulação no elenco alvinegro, nove jogadores oriundos das categorias de base subiram para o profissional e ficam a disposição do treinador português. São eles: o goleiro Cleber Lucas; os zagueiros Justino e Herick; o lateral-direito Kadu; os meias Huguinho e Victor Hugo; e ao atacantes Kadir, Kauan Toledo e Lucas Emanuel.

    Franclim Carvalho ainda perdeu durante a preparação no CT Lonier o atacante Arthur Cabral, com uma contratura lombar, conforme divulgou o Botafogo em comunicado. Além do centroavante, o meia Montoro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também fica fora.

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    • Veja os relacionados pelo Botafogo:

    Goleiros: Cleber Lucas, Léo Linck e Raul;

    Laterais: Alex Telles, Kadu, Marçal, Mateo Ponte e Vitinho;

    Zagueiros: Anthony, Ferraresi, Justino e Herick;

    Meias: Cristian Medina, Edenilson, Huguinho, Santi Rodríguez e Victor Hugo;

    Atacantes: Jordan Barrera, Kadir, Kauan Toledo, Lucas Villalba, Lucas Emanuel e Matheus Martins.

    Lista de relacionados do Botafogo para enfrentar o Santos
    Lista de relacionados do Botafogo para enfrentar o Santos (Foto: Divulgação)

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