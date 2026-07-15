Botafogo vence, mas Santos avança à semifinal do Brasileirão Sub-20 Peixe irá enfrentar o Vasco na próxima fase da competição

Em jogo muito equilibrado na noite desta quarta-feira (15), no Nilton Santos, o Botafogo venceu o Santos pelo placar de 1 a 0, mas, como o Peixe havia goleado na ida por 4 a 1, avançou à semifinal do Brasileirão Sub-20 para enfrentar o Vasco. Arthur Izaque marcou o único gol do jogo ainda no primeiro tempo.

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Como esperado, e seguindo a linha de trabalho do técnico Rodrigo Bellão, o Botafogo não deixou o Santos respirar no Nilton Santos e foi para cima desde o apito inicial. Depois de muito rondar a área, abriu o placar com Arthur Izaque, que completou de cabeça o cruzamento que veio de Santiago pela direita.

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O Peixe, como havia construído larga vantagem no jogo de ida, no CT Rei Pelé, apostou no jogo de transição muito puxado por Vinícius Fabri e Davizinho. O primeiro chegou a perder boa oportunidade no segundo tempo após jogada pela direita.

Arthur Izaque fez o gol do Botafogo (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)

Botafogo não aproveita

O natural alto volume de jogo, tendo em vista a necessidade, gerou muitas chances para o Alvinegro carioca, que não transformou em gol. Na primeira, Danillo perdeu cara a cara com o goleiro João Pedro. Logo depois, Zappelini, de frente, chutou por cima. No fim, comprometeram e muito os minutos de desatenção no jogo de ida, quando o Santos saiu do 1 a 1 para o 4 a 1 na segunda etapa.

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À beira do gramado, o técnico Elder Campos viu um Santos resistente, com uma linha de defesa bem postada para afastar o perigo. João Pedro, um dos goleiros da Seleção na categoria, foi o grande nome do Peixe no Rio de Janeiro e assegurou a classificação.

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