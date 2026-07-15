Danilo Caixeiro conclui transição e deixa a SAF do Botafogo após quatro anos Glorioso vive nova etapa de administração e aguarda pela oficialização da GDA Luma

A SAF do Botafogo concluiu nesta quarta-feira (15) o processo de transição iniciado com a chegada da nova administração. Com o encerramento dessa etapa, Danilo Caixeiro deixa a gestão depois de mais de quatro anos de atuação no Nilton Santos.

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Danilo Caixeiro participou da implantação da SAF desde sua criação, após atuar como assessor financeiro de John Textor no processo de aquisição do Botafogo, em 2022. Ao longo desse período, integrou a equipe responsável pela estruturação da empresa e ocupou diferentes funções executivas.

Nos últimos meses, Caixeiro exerceu a função de Chief Operating Officer (COO, ou diretor-chefe de operações na tradução livre), liderando iniciativas voltadas à reestruturação operacional e financeira da SAF, incluindo a implementação do regime cautelar que antecedeu o pedido de Recuperação Judicial e ações para economia dentro da SAF.

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Com a chegada da nova administração, permaneceu na SAF para apoiar o processo de transição com questões institucionais e para a continuidade das operações até a conclusão dessa etapa. O Botafogo já opera extraoficialmente com a GDA Luma Capital à frente do projeto em meio à confirmação da destituição de Textor e da movimentação do social para repassar ações à empresa de Gabriel de Alba.

Danilo Caixeiro e John Textor no CT Lonier, do Botafogo (Foto: Reprodução)

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