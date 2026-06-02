O técnico José Roberto Guimarães resolveu poupar Gabi da estreia da Liga das Nações, por conta da temporada desgastante que ela viveu na Itália, pelo Conegliano. A jogadora foi a última a se apresentar no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CBV), em Saquarema, na última quinta-feira (28). Já em Brasília, palco da Seleção na primeira semana da VNL, a ponteira participou normalmente do treino desta terça-feira (2), acompanhado pelo Lance!.

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Esta foi a última atividade programada da equipe até a estreia, nesta quarta-feira (3). No primeiro jogo, o Brasil enfrenta a Holanda às 20h (de Brasília), no Ginásio Nilson Nelson. Gabi participou normalmente do treinamento desta terça (2), desde o aquecimento até a última parte, focada em saques e passes. A capitã de 32 anos saltou e se locomoveu bem, demonstrando estar em condições físicas favoráveis. Além disso, durante a atividade, distribuiu sorrisos e brincadeiras com as companheiras em quadra.

Segundo Zé Roberto, a estratégia de poupá-la na estreia é para evitar lesões. No entanto, ele garante que Gabi entrará em quadra ainda na primeira semana, em Brasília, como forma também de prestigiar o público que promete lotar as arquibancadas do ginásio. Ainda assim, enfatizou que a participação mais efetiva da ponteira será a partir da segunda etapa.

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— A Gabi é uma jogadora importante para o time. Ela precisa readquirir seu ritmo, mas vai jogar ainda nesta primeira semana, sim. O público brasileiro veio para ver a Gabi jogar. Então, é uma questão de respeito ao público que vem, torce e paga o ingresso para ver as melhores em quadra. A Gabi, hoje, é uma das melhores jogadoras do mundo. Ela está pronta para jogar daqui a pouco.

A temporada de Gabi Guimarães na Itália

Gabi esteve presente em 48 dos 58 jogos do Conegliano em 2025/26, o equivalente a 82,75%, e foi MVP e campeã da Liga Italiana. Em março, ficou 20 dias afastada das quadras após um choque acidental com a companheira de equipe Ting Zhu, na altura da costela.

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Este ano, Gabi também conquistou a Copa Itália, foi vice da Supercopa da Itália e do Mundial de Clubes e ficou em terceiro lugar na Liga dos Campeões da Europa. A ponteira segue no Conegliano para a próxima temporada.

Gabi brinca com Bruninha em treino da Seleção na véspera da VNL (Foto: Divulgação/ CBV)

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