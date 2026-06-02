Na véspera da VNL, Macris prevê duelo difícil contra a Holanda

A VNL feminina tem início nesta quarta-feira (3), para a alegria dos "vôleifãs". A Seleção disputa a primeira semana em casa, em Brasília, e faz o jogo de estreia contra a Holanda. A preparação para a partida foi encerrada nesta terça-feira (2), em treino acompanhado pelo Lance!. Ao fim das atividades, a levantadora Macris analisou o primeiro confronto da competição e pregou cautela à amarelinha.

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A equipe holandesa vem de um título invicto do torneio amistoso "Four Nations", disputado também por Ucrânia, Alemanha e França. A Holanda venceu todos os jogos por 3 sets a 1, mesmo sem Nika Daalderop, ponteira destaque e capitã do time. Ela está lesionada e também não joga a primeira fase da VNL. Ainda assim, na visão de Macris, é preciso tomar cuidado com a potência ofensiva das adversárias.

— Temos estudado elas nos vídeos e, claro, é muito importante que nós tenhamos atenção. Elas vêm muito fortes no ataque. São jogadoras potentes, altas e que estão acostumadas a jogar na Europa, com um bom volume de jogo.

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A conexão de Macris com as centrais da Seleção

Do lado brasileiro, a levantadora, campeã da Superliga 2025/26 pelo Praia Clube, exaltou o entrosamento que vem criando com o quarteto de jovens centrais: Diana, Luzia, Júlia Kudiess e Lorena. As quatro jogadoras de meio de rede estão inscritas na estreia do Brasil na Liga das Nações.

— É um processo. A cada temporada, cada uma evolui e está em um diferente momento físico, tático e técnico. É sobre ter paciência. Vai tudo fluir da melhor maneira e, com muito treino e muito esforço, as coisas vão se encaixar.

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Macris na preparação do Brasil para a VNL (Foto: Divulgação/ CBV)

Confira a agenda do Brasil na primeira semana da VNL

Quarta-feira, dia 3 de junho (20h) - Brasil x Holanda Quinta-feira, dia 4 de junho (20h) - Brasil x República Dominicana Sábado, dia 6 de junho (11h) - Brasil x Bulgária Domingo, dia 7 de junho (14h30) - Brasil x Itália

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