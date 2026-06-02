Gabi Guimarães fica fora da estreia do Brasil na Liga das Nações de Vôlei

O técnico José Roberto Guimarães divulgou nesta terça-feira (2) as 14 jogadoras relacionadas para a estreia do Brasil na Liga das Nações de Vôlei Feminino 2026. A Seleção enfrenta a Holanda nesta quarta-feira (3), às 20h, em Brasília.

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A principal ausência na lista é a da ponteira Gabi Guimarães. Capitã e camisa 10 da Seleção, ela viajou com a delegação para Brasília, mas foi poupada da partida de estreia.

Das 18 atletas que estão na capital federal, apenas 14 podem ser relacionadas para cada jogo. Além de Gabi, ficaram fora da lista a líbero Natinha, a levantadora Bruna Costa e a oposta Sabrina.

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Levantadoras

Macris

Roberta

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Opostas

Kisy

Tainara

Rosamaria

Ponteiras

Ana Cristina

Julia Bergmann

Helena

Centrais

Julia Kudiess

Luzia Nezzo

Lorena Viezel

Diana Duarte

Líberos

Marcelle Arruda

Nyeme Costa

Seleção feminina de vôlei conquista prata na VNL feminina (Foto: Volleyball World)

Gabi Guimarães foi poupada

Apesar de ter sido convocada para a primeira semana da VNL, Gabi deve ser utilizada com cautela pela comissão técnica. A ponteira encerrou recentemente uma temporada desgastante no vôlei europeu e passa por um período de recuperação física.

Antes da convocação oficial, José Roberto Guimarães já havia indicado que a capitã dificilmente estaria em quadra nos primeiros compromissos da Seleção.

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— Ela vai, mas não sei se vai atuar. Depende muito das condições em que ela se encontra, porque terminou uma temporada muito desgastante. Vamos avaliar como ela chega e como responde aos treinos — afirmou o treinador ao Lance!

Agenda do Brasil na primeira semana da VNL

3 de junho (quarta-feira), 20h: Brasil x Holanda 4 de junho (quinta-feira), 20h: Brasil x República Dominicana 6 de junho (sábado), 11h: Brasil x Bulgária 7 de junho (domingo), 14h30: Brasil x Itália

Todas as partidas terão transmissão pelo SporTV e pela VBTV.

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