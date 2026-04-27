AO VIVO: Siga os lances de Minas x Sada Cruzeiro na semifinal da Superliga
O Lance! acompanha em tempo real o segundo jogo da série melhor de três
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A disputa pelo título da Superliga Masculina 2025/26 pode ser definida nesta segunda-feira (27). Itambé Minas e Sada Cruzeiro entram em quadra na Arena UniBH, em Belo Horizonte, para o segundo confronto da semifinal. A equipe cruzeirense venceu o primeiro por 3 sets a 1 e, caso vença hoje, garante uma vaga na final da competição. Já o time minastenista tenta forçar o terceiro e decisivo jogo. ATUALIZAÇÃO: Primeiro set em andamento.
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➡️ Relembre como foi o primeiro jogo
Acompanhe a partida
|Times
|Placar do jogo
|Placar da série
|1º SET
|2º SET
|3º SET
Minas
0
0
22
0
0
Sada Cruzeiro
0
1
25
0
0
1º SET
- Oppenkoski passa pelo bloqueio minastenista e fecha o set para o Cruzeiro: 25 a 22
- De volta à quadra, Oppenkoski também erra ataque: 24 a 22
- Wallace recebe duas vezes no ponto e manda a última para fora: 24 a 21
- Geovane é acionado pelo meio, mas manda a bola para fora: 24 a 20
- Oppenkoski converte side-out, e Cruzeiro respira: 23 a 20
- Geovane bloqueia Lucão em duelo de centrais: 22 a 20
- Arbitragem marca bola fora do Minas no ataque de Samuel, mas desafio indica toque no bloqueio do Cruzeiro: 22 a 19
- Geovane erra o tempo da bola, mas consegue passar para o lado adversário e pontua para o Minas: 22 a 18
- Lucão bloqueia Leo Lukas em bola atacada do fundo-meio: 21 a 15
- Saque de Otávio quebra o passe de Djalma, que tenta atacar e manda para fora: 20 a 15
- Após rali intenso e de grandes defesas de Gustavo Orlando e Rodriguinho, Lucão finaliza o ponto para o Cruzeiro: 19 a 15
- Willian passe saque pesado de Gustavo Orlando, Brasília aciona Oppenkoski e o oposto explora o bloqueio: 17 a 14
- Contra um bloqueio triplo, Oppenkoski pontua e aumenta a vantagem cruzeirense: 16 a 13
- Oppenkoski roda mais uma bola para o Cruzeiro: 14 a 12
- Em bola 'chutada' pela saída, Lucão é bloqueado por Samuel: 13 a 12
- Brasília levanta da maior distância para Oppenkoski, que é bloqueado por Geovane: 10 a 9
- Javad bloqueia ataque de Willian pela entrada de rede: 9 a 9
- Bertolini defende pancada de Willian e dá início a contragolpe finalizado por Djalma: 9 a 8
- No bloqueio, Otávio acaba com chance de contra-ataque do Minas: 9 a 6
- Após troca de pontos em side-outs, Samuel erra ataque na diagonal: 8 a 5
- Lucão ataca pelo meio, a bola toca no bloqueio de Geovane e vai para fora: 5 a 3
- Dois erros de saque seguidos para cada lado: 3 a 2
- Oppenkoski abre os trabalhos com bola largada no contrapé do bloqueio: 1 a 0
- Bola em jogo no clássico! Vale vaga na decisão!
- Escalação do Minas: Javad (levantador); Samuel (oposto); Leo Lukas e Djalma Júnior (ponteiros); Geovane e Bertolini (centrais); Rogerinho (líbero)
- Escalação do Sada Cruzeiro: Matheus Brasília (levantador); Oppenkoski (oposto); Rodriguinho e Willian (ponteiros); Lucão e Otávio (centrais); Alê Elias (líbero)
- Pré-jogo: Equipes aquecem na quadra da Arena UniBH, ginásio do Minas Tênis Clube
➡️ Semifinais da Superliga Masculina são definidas; veja datas e horários dos jogos
Campanhas das equipes na Superliga Masculina 2025/26
Minas
- 4º lugar na fase classificatória com 43 pontos (14 vitórias e 8 derrotas)
- Nas quartas de final, eliminou o Suzano com duas vitórias por 3 sets a 0 e uma derrota pelo mesmo placar
Sada Cruzeiro
- Líder da fase classificatória com 54 pontos (17 vitórias e 5 derrotas)
- Nas quartas de final, eliminou o Goiás com duas vitórias por 3 sets a 0
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Curiosidades e estatísticas
Minas
- Disputa a primeira semifinal de Superliga desde 2022/23, quando terminou vice-campeão; nas duas últimas edições, foi eliminado nas quartas de final
- Maior pontuador na Superliga: Samuel Neufeld (11º no ranking geral com 319 pontos)
Sada Cruzeiro
- Campeão da Superliga em três das últimas quatro edições, sendo duas diante do Minas: 2021/22 e 2022/23
- Maior pontuador na Superliga: Welinton Oppenkoski (5º no ranking geral com 391 pontos)
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Retrospecto do clássico
Das sete partidas realizadas entre as equipes na temporada, o Sada Cruzeiro venceu seis. Duas delas valeram os títulos da Supercopa e do Campeonato Mineiro.
O Minas saiu vitorioso apenas uma vez, em fevereiro, pelo returno da Superliga. O duelo, válido pela 15ª rodada da fase classificatória e disputado na Arena UniBH, terminou 3 sets a 1 para a equipe mandante.
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Formato dos playoffs
De acordo com o regulamento da competição, a semifinal será disputada em série de melhor de três jogos. Já o campeão será decidido em confronto único, em partida a ser disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), no dia 10 de maio, às 10h (de Brasília).
Como teve a melhor campanha na primeira fase, o Sada Cruzeiro tem o direito de decidir a série contra o Minas em casa, se o terceiro jogo for necessário. Quem passar deste duelo encara Campinas ou Praia Clube na final.
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🏐✅ Ficha técnica
🗓️ Data e horário: segunda-feira, 27 de abril de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Ginásio do Riacho, em Contagem (MG)
📺 Onde assistir: SporTV 2 e VBTV (serviço de streaming)
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