AO VIVO: Siga os lances de Minas x Sada Cruzeiro na semifinal da Superliga

Oppenkoski passa pelo bloqueio minastenista e fecha o set para o Cruzeiro: 25 a 22

De volta à quadra, Oppenkoski também erra ataque: 24 a 22

Wallace recebe duas vezes no ponto e manda a última para fora: 24 a 21

Geovane é acionado pelo meio, mas manda a bola para fora: 24 a 20

Oppenkoski converte side-out, e Cruzeiro respira: 23 a 20

Geovane bloqueia Lucão em duelo de centrais: 22 a 20

Arbitragem marca bola fora do Minas no ataque de Samuel, mas desafio indica toque no bloqueio do Cruzeiro: 22 a 19

Geovane erra o tempo da bola, mas consegue passar para o lado adversário e pontua para o Minas: 22 a 18

Lucão bloqueia Leo Lukas em bola atacada do fundo-meio: 21 a 15

Saque de Otávio quebra o passe de Djalma, que tenta atacar e manda para fora: 20 a 15

Após rali intenso e de grandes defesas de Gustavo Orlando e Rodriguinho, Lucão finaliza o ponto para o Cruzeiro: 19 a 15

Willian passe saque pesado de Gustavo Orlando, Brasília aciona Oppenkoski e o oposto explora o bloqueio: 17 a 14

Contra um bloqueio triplo, Oppenkoski pontua e aumenta a vantagem cruzeirense: 16 a 13

Oppenkoski roda mais uma bola para o Cruzeiro: 14 a 12

Em bola 'chutada' pela saída, Lucão é bloqueado por Samuel: 13 a 12

Brasília levanta da maior distância para Oppenkoski, que é bloqueado por Geovane: 10 a 9

Javad bloqueia ataque de Willian pela entrada de rede: 9 a 9

Bertolini defende pancada de Willian e dá início a contragolpe finalizado por Djalma: 9 a 8

No bloqueio, Otávio acaba com chance de contra-ataque do Minas: 9 a 6

Após troca de pontos em side-outs, Samuel erra ataque na diagonal: 8 a 5

Lucão ataca pelo meio, a bola toca no bloqueio de Geovane e vai para fora: 5 a 3

Dois erros de saque seguidos para cada lado: 3 a 2

Oppenkoski abre os trabalhos com bola largada no contrapé do bloqueio: 1 a 0

Bola em jogo no clássico! Vale vaga na decisão!

Escalação do Minas: Javad (levantador); Samuel (oposto); Leo Lukas e Djalma Júnior (ponteiros); Geovane e Bertolini (centrais); Rogerinho (líbero)

Escalação do Sada Cruzeiro: Matheus Brasília (levantador); Oppenkoski (oposto); Rodriguinho e Willian (ponteiros); Lucão e Otávio (centrais); Alê Elias (líbero)