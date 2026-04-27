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AO VIVO: Siga os lances de Minas x Sada Cruzeiro na semifinal da Superliga

O Lance! acompanha em tempo real o segundo jogo da série melhor de três

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 27/04/2026
20:53
Atualizado há 1 minutos
Sada Cruzeiro x Minas pela semifinal da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)
imagem cameraSada Cruzeiro x Minas pela semifinal da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)
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A disputa pelo título da Superliga Masculina 2025/26 pode ser definida nesta segunda-feira (27). Itambé Minas e Sada Cruzeiro entram em quadra na Arena UniBH, em Belo Horizonte, para o segundo confronto da semifinal. A equipe cruzeirense venceu o primeiro por 3 sets a 1 e, caso vença hoje, garante uma vaga na final da competição. Já o time minastenista tenta forçar o terceiro e decisivo jogo. ATUALIZAÇÃO: Primeiro set em andamento.

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Acompanhe a partida

TimesPlacar do jogoPlacar da série1º SET2º SET3º SET

Minas

0

0

22

0

0

Sada Cruzeiro

0

1

25

0

0

1º SET

  1. Oppenkoski passa pelo bloqueio minastenista e fecha o set para o Cruzeiro: 25 a 22
  2. De volta à quadra, Oppenkoski também erra ataque: 24 a 22
  3. Wallace recebe duas vezes no ponto e manda a última para fora: 24 a 21
  4. Geovane é acionado pelo meio, mas manda a bola para fora: 24 a 20
  5. Oppenkoski converte side-out, e Cruzeiro respira: 23 a 20
  6. Geovane bloqueia Lucão em duelo de centrais: 22 a 20
  7. Arbitragem marca bola fora do Minas no ataque de Samuel, mas desafio indica toque no bloqueio do Cruzeiro: 22 a 19
  8. Geovane erra o tempo da bola, mas consegue passar para o lado adversário e pontua para o Minas: 22 a 18
  9. Lucão bloqueia Leo Lukas em bola atacada do fundo-meio: 21 a 15
  10. Saque de Otávio quebra o passe de Djalma, que tenta atacar e manda para fora: 20 a 15
  11. Após rali intenso e de grandes defesas de Gustavo Orlando e Rodriguinho, Lucão finaliza o ponto para o Cruzeiro: 19 a 15
  12. Willian passe saque pesado de Gustavo Orlando, Brasília aciona Oppenkoski e o oposto explora o bloqueio: 17 a 14
  13. Contra um bloqueio triplo, Oppenkoski pontua e aumenta a vantagem cruzeirense: 16 a 13
  14. Oppenkoski roda mais uma bola para o Cruzeiro: 14 a 12
  15. Em bola 'chutada' pela saída, Lucão é bloqueado por Samuel: 13 a 12
  16. Brasília levanta da maior distância para Oppenkoski, que é bloqueado por Geovane: 10 a 9
  17. Javad bloqueia ataque de Willian pela entrada de rede: 9 a 9
  18. Bertolini defende pancada de Willian e dá início a contragolpe finalizado por Djalma: 9 a 8
  19. No bloqueio, Otávio acaba com chance de contra-ataque do Minas: 9 a 6
  20. Após troca de pontos em side-outs, Samuel erra ataque na diagonal: 8 a 5
  21. Lucão ataca pelo meio, a bola toca no bloqueio de Geovane e vai para fora: 5 a 3
  22. Dois erros de saque seguidos para cada lado: 3 a 2
  23. Oppenkoski abre os trabalhos com bola largada no contrapé do bloqueio: 1 a 0
  24. Bola em jogo no clássico! Vale vaga na decisão!
  25. Escalação do Minas: Javad (levantador); Samuel (oposto); Leo Lukas e Djalma Júnior (ponteiros); Geovane e Bertolini (centrais); Rogerinho (líbero)
  26. Escalação do Sada Cruzeiro: Matheus Brasília (levantador); Oppenkoski (oposto); Rodriguinho e Willian (ponteiros); Lucão e Otávio (centrais); Alê Elias (líbero)
  27. Pré-jogo: Equipes aquecem na quadra da Arena UniBH, ginásio do Minas Tênis Clube

➡️ Semifinais da Superliga Masculina são definidas; veja datas e horários dos jogos

Campanhas das equipes na Superliga Masculina 2025/26

Minas

  • 4º lugar na fase classificatória com 43 pontos (14 vitórias e 8 derrotas)
  • Nas quartas de final, eliminou o Suzano com duas vitórias por 3 sets a 0 e uma derrota pelo mesmo placar

Sada Cruzeiro

  • Líder da fase classificatória com 54 pontos (17 vitórias e 5 derrotas)
  • Nas quartas de final, eliminou o Goiás com duas vitórias por 3 sets a 0

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Curiosidades e estatísticas

Minas

  • Disputa a primeira semifinal de Superliga desde 2022/23, quando terminou vice-campeão; nas duas últimas edições, foi eliminado nas quartas de final
  • Maior pontuador na Superliga: Samuel Neufeld (11º no ranking geral com 319 pontos)

Sada Cruzeiro

  • Campeão da Superliga em três das últimas quatro edições, sendo duas diante do Minas: 2021/22 e 2022/23
  • Maior pontuador na Superliga: Welinton Oppenkoski (5º no ranking geral com 391 pontos)

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Retrospecto do clássico

Das sete partidas realizadas entre as equipes na temporada, o Sada Cruzeiro venceu seis. Duas delas valeram os títulos da Supercopa e do Campeonato Mineiro.

O Minas saiu vitorioso apenas uma vez, em fevereiro, pelo returno da Superliga. O duelo, válido pela 15ª rodada da fase classificatória e disputado na Arena UniBH, terminou 3 sets a 1 para a equipe mandante.

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Formato dos playoffs

De acordo com o regulamento da competição, a semifinal será disputada em série de melhor de três jogos. Já o campeão será decidido em confronto único, em partida a ser disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), no dia 10 de maio, às 10h (de Brasília).

Como teve a melhor campanha na primeira fase, o Sada Cruzeiro tem o direito de decidir a série contra o Minas em casa, se o terceiro jogo for necessário. Quem passar deste duelo encara Campinas ou Praia Clube na final.

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🏐✅ Ficha técnica

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 27 de abril de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio do Riacho, em Contagem (MG)

📺 Onde assistir: SporTV 2 e VBTV (serviço de streaming)

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