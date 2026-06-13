Brasil x Sérvia pela VNL Masculina; horário e onde assistir Seleção comandada por Bernardinho volta à quadra neste sábado (13)

Com duas vitórias, a Seleção Brasileira segue sua trajetória na Liga das Nações de Vôlei Masculino neste sábado (13). A equipe volta à quadra às 11h (de Brasília) para enfrentar a Sérvia pelo terceiro jogo da fase classificatória. A partida acontece na Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF), com transmissão do SporTV 2, da GE TV e da VBTV (streaming). O Lance! acompanha em tempo real.

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Com o apoio da torcida, o Brasil estreou na competição vencendo o Irã por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 23/25, 25/15 e 25/23, após um início de partida nervoso e uma segunda parcial acirrada. O maior pontuador do confronto foi o oposto Darlan, com 18 acertos, seguido pelos ponteiros Lucarelli (14) e Adriano (13).

A segunda partida também terminou em vitória brasileira. Na última quinta-feira (11), a Seleção de Bernardinho levou a melhor sobre a Bélgica por 3 sets a 1, com parciais de 25/19, 23/25, 25/15 e 25/20. Assim como na estreia, Darlan foi a principal referência do ataque e maior pontuador do jogo, com 19 bolas no chão.

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➡️ Darlan honra a 1 de Bruninho na estreia do Brasil na VNL Masculina

🏐✅ Ficha técnica

VNL Masculina 2026

Brasil x Sérvia

📅 Data e horário: sábado, 13 de junho de 2026, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF)

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), da GE TV (via YouTube ou Smart TV) e da VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

Adriano encara o bloqueio belga durante o segundo jogo da Liga das Nações de Vôlei (Foto: Volleyball World)

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

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