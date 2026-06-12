logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Com atletas da seleção e lenda do vôlei, Brasília ganha Quadra Legado da VNL

Espaço foi inaugurado nesta sexta-feira (12), durante a Liga das Nações

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
12/06/2026 19:43
Favorite o Lance! no Google
Quadra Legado da VNL foi inaugurada em Brasília
Quadra Legado da VNL foi inaugurada em Brasília (Foto: Patricy Albuquerque/Soho/CBV)

Enquanto recebe a semana de abertura da Liga das Nações de Vôlei (VNL) masculina, Brasília celebrou um novo espaço para o desenvolvimento do esporte. Nesta sexta-feira (12), foi inaugurada a Quadra Legado da Liga das Nações de Vôlei, com a presença dos atletas da seleção brasileira Lucarelli, Darlan e Maique e da tricampeã olímpica Mireya Luis.

continua após a publicidade
  • Brasil estreou na VNL com vitória sobre o Irã

    Veja os lances da vitória do Brasil sobre a Bélgica na VNL

    Vôlei
    Há 21 horas
  • SOBE - O ponteiro Douglas Souza surpreendeu positivamente no Mundial e chegou à decisão como forte candidato ao prêmio de melhor jogador do torneio, caso o Brasil fosse campeão. Aos 23 anos, fez sua primeira temporada como titular da Seleção mostrou que pode ser peça-chave.

    Douglas Souza analisa ‘dificuldade’ em retorno à Seleção na VNL

    Vôlei
    Há 1 dia

    • ➡️Brasil define convocadas para segunda semana da VNL

    ➡️Bernardinho analisa Brasil na VNL: 'Jogadores precisam ser provados'

    A quadra, localizada no Parque da Cidade Sarah Kubitschek, foi revitalizada e estilizada pelo artista Gelin Graff, com ilustrações dos craques Gabi, Lucarelli, Rosamaria, Darlan, Maique e Júlia Kudiess. A inauguração da quadra marca o início das atividades de um novo núcleo do VivaVôlei, projeto social da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), em Brasília. A iniciativa terá duração inicial de seis meses, com possibilidade de renovação, e beneficiará crianças e adolescentes da região.

    Quadra Legado foi estilizada pelo artista Gelin Graff
    Quadra Legado foi estilizada pelo artista Gelin Graff (Foto: Volleyball World)

    — Há 23 anos, era eu quem estava na quadra, praticando em uma pracinha. Hoje, poder ter o meu rosto desenhado em uma quadra como essa é uma honra. É poder servir de exemplo e fazer as pessoas acreditarem que os sonhos são possíveis. Quando eu estava naquele momento, sonhava em ser jogador de vôlei, e hoje estou aqui — disse Lucarelli.

    continua após a publicidade

    Durante a inauguração, 28 crianças participaram de atividades em quadra e interagiram com os atletas. O projeto Quadra Legado é uma iniciativa global promovida pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB), Volleyball World e Volleyball Foundation, que revitalizará espaços públicos nas sedes da VNL 2026. O programa também passará pela Turquia e Filipinas.

    ➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Seleção feminina segue com 100% de aproveitamento na VNL
    VôleiBrasil define convocadas para segunda semana da VNLHá 3 horas
    Bernardinho comanda a Seleção Masculina de Vôlei pelo sexto ciclo olímpico (Foto: Volleyball World)
    VôleiBernardinho analisa Brasil na VNL: 'Jogadores precisam ser provados'Há 4 horas
    O fisioterapeuta Fernandinho, da seleção brasileira de vôlei
    VôleiFisioterapeuta da seleção feminina de vôlei é afastado após denúnciasHá 5 horas
    Darlan no ataque durante partida entre Brasil e Bélgica na Liga das Nações de Vôlei
    VôleiBrasil supera a Bélgica e vence a segunda na Liga das NaçõesHá 21 horas
    Brasil estreou na VNL com vitória sobre o Irã
    VôleiVeja os lances da vitória do Brasil sobre a Bélgica na VNLHá 1 dia
    SOBE - O ponteiro Douglas Souza surpreendeu positivamente no Mundial e chegou à decisão como forte candidato ao prêmio de melhor jogador do torneio, caso o Brasil fosse campeão. Aos 23 anos, fez sua primeira temporada como titular da Seleção mostrou que pode ser peça-chave.
    VôleiDouglas Souza analisa 'dificuldade' em retorno à Seleção na VNLHá 1 dia

    Mais LANCE!

    Darlan, Flávio e Adriano sobem no bloqueio em Brasil x Irã pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)
    Brasil x Bélgica pela VNL Masculina; horário e onde assistir
    Darlan ataca em Brasil x Irã pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)
    Darlan honra a 1 de Bruninho na estreia do Brasil na VNL Masculina
    Seleção Brasileira comemora ponto em jogo contra o Irã pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)
    Brasil vira dois sets e estreia com vitória sobre o Irã na VNL Masculina
    O Brasil venceu a Turquia por 3 sets a 1 pela VNL Masculina (Foto: Divulgação/Volleyball World)
    Veja os lances da vitória do Brasil na estreia da Liga das Nações de Vôlei
    Maique, Douglas Souza, Adriano e Pureza em vídeo promocional da VNL, em Brasília (Foto: Reprodução/Volleyball World)
    Craques do vôlei celebram representatividade LGBTQIA+ na Seleção
    Itália e Polônia se enfrentaram pela final da VNL (Foto: Divulgação/Volleyball World)
    Quem são os maiores campeões da Liga das Nações de Vôlei Masculino?
    O Sada Cruzeiro anunciou o retorno do ponteiro Leal
    Sada Cruzeiro anuncia retorno de Leal para temporada
    O levantador Bieler, de 23 anos, atua pelo Suzano
    VNL: Cachopa sente desconforto, e Bieler viaja para etapa de Brasília
    Bernardinho à beira da quadra pela Seleção Brasileira Masculina de Vôlei no Campeonato Mundial 2025 (Foto: Volleyball World)
    Bernardinho vê nova geração de ponteiros do Brasil com preocupação
    Lukas Bergmann realiza passe em Brasil x Canadá pela VNL 2025 (Foto: Volleyball World)
    VNL: Sem Lukas Bergmann, Bernardinho leva 17 atletas para a etapa de Brasília
    Brasil vence Bulgária na semana 1 da VNL 2026, em Brasília (Foto: Volleyball World)
    Brasil oscila, mas termina etapa da VNL Brasília com saldo positivo
    Darlan durante jogo entre Brasil e Eslovênia pela VNL 2025 no Maracanãzinho (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)
    Bernardinho descarta Darlan como ponteiro na Seleção: 'Zero chance'
    Zé Roberto em Brasil x Itália pela semana 1 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)
    Zé Roberto faz balanço da semana 1 da VNL: 'Correr atrás do prejuízo'