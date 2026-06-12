Com atletas da seleção e lenda do vôlei, Brasília ganha Quadra Legado da VNL Espaço foi inaugurado nesta sexta-feira (12), durante a Liga das Nações

Enquanto recebe a semana de abertura da Liga das Nações de Vôlei (VNL) masculina, Brasília celebrou um novo espaço para o desenvolvimento do esporte. Nesta sexta-feira (12), foi inaugurada a Quadra Legado da Liga das Nações de Vôlei, com a presença dos atletas da seleção brasileira Lucarelli, Darlan e Maique e da tricampeã olímpica Mireya Luis.

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A quadra, localizada no Parque da Cidade Sarah Kubitschek, foi revitalizada e estilizada pelo artista Gelin Graff, com ilustrações dos craques Gabi, Lucarelli, Rosamaria, Darlan, Maique e Júlia Kudiess. A inauguração da quadra marca o início das atividades de um novo núcleo do VivaVôlei, projeto social da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), em Brasília. A iniciativa terá duração inicial de seis meses, com possibilidade de renovação, e beneficiará crianças e adolescentes da região.

Quadra Legado foi estilizada pelo artista Gelin Graff (Foto: Volleyball World)

— Há 23 anos, era eu quem estava na quadra, praticando em uma pracinha. Hoje, poder ter o meu rosto desenhado em uma quadra como essa é uma honra. É poder servir de exemplo e fazer as pessoas acreditarem que os sonhos são possíveis. Quando eu estava naquele momento, sonhava em ser jogador de vôlei, e hoje estou aqui — disse Lucarelli.

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Durante a inauguração, 28 crianças participaram de atividades em quadra e interagiram com os atletas. O projeto Quadra Legado é uma iniciativa global promovida pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB), Volleyball World e Volleyball Foundation, que revitalizará espaços públicos nas sedes da VNL 2026. O programa também passará pela Turquia e Filipinas.

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