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Brasil supera a Bélgica e vence a segunda na Liga das Nações

Darlan e Lucarelli foram os principais pontuadores da Seleção

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
11/06/2026 22:29
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Darlan no ataque durante partida entre Brasil e Bélgica na Liga das Nações de Vôlei
Darlan no ataque durante partida entre Brasil e Bélgica na Liga das Nações de Vôlei (Foto: Volleyball World)

A Seleção Brasileira conquistou sua segunda vitória na Liga das Nações de Vôlei (VNL). Na noite desta quinta-feira (11), a equipe comandada pelo técnico Bernardinho venceu a Bélgica por 3 sets a 1, com parciais de 25/19, 23/25, 25/15 e 25/20.

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    O Brasil apresentou bastante solidez defensiva e incomodou a Bélgica com um saque eficiente. Assim como na estreia, Darlan foi a principal referência do ataque e maior pontuador do jogo, com 19 bolas no chão. Lucarelli também fez uma boa partida e contribuiu com 16 pontos. Judson, que foi a novidade no time titular, no lugar de Matheus Pinta, contribuiu com 13 pontos.

    Do outro lado, a Bélgica fez um bom segundo set, quando brilharam seus principais jogadores, Reggers e Perin. Mas o time comandado pelo italiano Emanuele Zanini não conseguiu manter a constância. Com o resultado, o Brasil chega aos seis pontos e volta a jogar apenas neste sábado (13), às 11h (horário de Brasília), contra a Sérvia.

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    Judson foi novidade entre os titulares no duelo contra a Bélgica
    Judson foi novidade entre os titulares no duelo contra a Bélgica (Foto: Volleyball World)

    Como foi o jogo

    1º set

    O jogo do Brasil fluiu bem desde o início, com Cachopa conseguindo acionar bolas rápidas com os centrais. Assim como na estreia contra o Irã, na última quarta-feira (10), a Seleção forçou bastante o saque, complicando o passe adversário. A Bélgica não conseguiu pontuar no fundamento e cedeu oito pontos em erros.

    A vantagem brasileira chegou a sete pontos, e Darlan se destacou como principal nome do set, com grande aproveitamento no ataque e um ace. A Bélgica tentou responder, acionando principalmente o oposto Reggers, mas o Brasil não teve dificuldades para vencer a parcial por 25 a 19.

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    2º set

    O segundo set começou mais equilibrado, com reação da Bélgica. Se na primeira parcial a equipe terminou zerada em pontos de saque e bloqueio, desta vez cresceu no fundamento e complicou a defesa brasileira. Após um início de jogo com o time trocando pontos, os europeus pararam Darlan no bloqueio e passaram a liderar o placar.

    A vantagem aumentou quando o ponteiro Perin, principal nome do set, embalou uma sequência de três aces, fazendo 14 a 11 para a Bélgica. O técnico Bernardinho pediu tempo e chegou a promover a entrada de Pureza no lugar de Lucarelli para reforçar a linha de passe brasileira.

    A Seleção reagiu na reta final, principalmente após boa passagem de Matheus Brasília no saque, o que permitiu pontos de bloqueio, mas a Bélgica acabou confirmando a vitória por 25 a 23.

    3º set

    Tranquilidade foi a palavra do terceiro set brasileiro, que cresceu em eficiência de ataque e bloqueio. Adriano, que vinha fazendo uma partida discreta no ataque, passou a ser mais acionado por Cachopa. Darlan, Judson e Lucarelli também foram destaques da Seleção, que administrou a vantagem sem sustos.

    Do outro lado, a Bélgica voltou a ceder muitos pontos em erros, especialmente no saque. Reggers e Perin, que tanto atrapalharam a defesa brasileira no set anterior, tiveram uma queda na eficiência e foram sacados do time pelo técnico Emanuele Zanini. Com vantagem de dez pontos no placar, o Brasil fechou o segundo set por 25 a 15.

    4º set

    A Bélgica tentou retomar o bom ritmo do segundo set e fez um bom início na parcial, mas foi inconsistente. Cachopa manteve a segurança, acionando Darlan e Lucarelli, líderes da seleção em pontos. Reggers e Rotty ainda tentaram uma reação pelo lado belga, mas não tiveram eficiência. O ponto decisivo veio no bloqueio para confirmar a vitória brasileira por 25 a 20.

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