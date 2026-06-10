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AO VIVO: siga Brasil x Irã pela Liga das Nações de Vôlei Masculino

Seleção de Bernardinho inicia trajetória rumo ao bi da VNL nesta quarta-feira (10)

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 19:12
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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O Brasil venceu a Turquia por 3 sets a 1 pela VNL Masculina (Foto: Divulgação/Volleyball World)
Darlan lança a bola para saque em Brasil x Turquia pela VNL 2025 (Foto: Volleyball World)

A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei recebe o Irã na noite desta quarta-feira (10) pela estreia na Liga das Nações 2026. Sob o comando do técnico Bernardinho, o Brasil busca seu segundo título da competição e inicia a trajetória em casa, na Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF). ATUALIZAÇÃO: Brasil 1 x 0 Irã.

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  • Maique, Douglas Souza, Adriano e Pureza em vídeo promocional da VNL, em Brasília (Foto: Reprodução/Volleyball World)

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    Acompanhe a partida

    TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

    Brasil

    0

    25

    4

    0

    Irã

    0

    21

    4

    0

    2º SET

    • Após defesas de Maique e Darlan, o oposto finaliza o ponto: 4 a 4
    • Saque de Darlan para na rede: 4 a 2
    • Haji enfrenta o bloqueio triplo brasileiro e confirma: 3 a 1
    • Darlan crava na paralela: 1 a 1

    1º SET

    1. Flávio vira bola de meio e fecha o set para o Brasil: 25 a 21
    2. Arshia levanta direto para fora: 24 a 21
    3. Bloqueio de Flávio: 23 a 21
    4. Darlan pontua no contra-ataque e vira para o Brasil: 22 a 21
    5. Haghparast ataca, mas a bola volta no bloqueio de Darlan: 21 a 21
    6. Desfeita a inversão de 5 e 1 no Brasil: voltam Cachopa e Darlan
    7. Lucarelli passa e pontua pela entrada de rede: 21 a 20
    8. Ace de Poriya coloca o Irã a dois de vantagem: 21 a 19
    9. Substituição no Brasil: Honorato entra no lugar de Matheus Pinta
    10. Bryan ataca por cima do bloqueio e pontua: 19 a 19
    11. Inversão de 5 a 1 no Brasil: entram Matheus Brasília e Bryan
    12. Maique manda manchete para o alto e confunde defesa do Irã: 17 a 17
    13. Adriano ataca para fora: 16 a 14
    14. Flávio ataca para fora: 15 a 13
    15. Haghparast contra-ataca e Maique não consegue defender: 14 a 13
    16. Saque para fora de Cachopa: 13 a 13
    17. Brasil passa à frente com bloqueio de Flávio: 13 a 12
    18. Darlan ataca para fora: 11 a 10
    19. Irã à frente em início equilibrado e de muitos saques errados: 10 a 9
    20. Bloqueio de Matheus Pinta: 4 a 4
    21. Erro de saque de Darlan: 4 a 2
    22. Darlan vira mais um side-out: 3 a 2
    23. Primeiro ponto é de Darlan, com cravada na paralela: 1 a 0
    24. Sobe a bola no Nilson Nelson!

    Escalação do Brasil: Fernando Cachopa (levantador); Darlan (oposto); Lucarelli e Adriano (ponteiros); Flávio e Matheus Pinta (centrais); Maique (líbero)

    Escalação do Irã: Arshia (levantador); Haji (oposto); Haghparast e Poriya (ponteiros); Eisa e Mohammad (centrais); Hazrat (líbero)

    PRÉ-JOGO

    1. Aquecimento finalizado. As equipes já estão perfiladas para a execução dos hinos nacionais.
    2. Jogadores relacionados para a estreia do Brasil: Fernando Cachopa e Matheus Brasília (levantadores); Darlan e Bryan (opostos); Lucarelli, Douglas Souza, Adriano, Honorato e Arthur Bento (ponteiros); Flávio, Judson e Matheus Pinta (centrais); Maique e Douglas Pureza (líberos).
    3. Apesar de ter sentido um desconforto muscular durante a reta final da preparação, Cachopa vai para o jogo como titular. A situação gerou preocupação na comissão técnica da Seleção, que convocou às pressas o levantador Gabriel Bieler. Além deles, Matheus Brasília é opção para a primeira semana.
    4. Resultados da VNL em Brasília nesta quarta-feira (10): Bélgica 3 x 1 Bulgária (20/25, 26/24, 26/24 e 25/23); Sérvia 3 x 1 Argentina (25/23, 25/20, 25/27 e 26/24)
    5. Na última semana, a Seleção Feminina deu início à temporada de vôlei em Brasília e fez bonito. O time treinado por José Roberto Guimarães venceu os quatro jogos da primeira etapa da VNL contra Holanda, República Dominicana, Bulgária e Itália.
    6. Em menos de uma hora, a Seleção Masculina de Vôlei entra em quadra para seu primeiro compromisso em 2026!
    Torcida brasileira marca presença na Arena Nilson Nelson para o segundo dia de VNL 2026 (Foto: Andressa Simões/Lance!)
    Arena Nilson Nelson, em Brasília, é uma das sedes da Liga das Nações de Vôlei 2026 (Foto: Andressa Simões/Lance!)

    ➡️ VNL: Cachopa sente desconforto, e Bieler viaja para etapa de Brasília

    Formato da Liga das Nações

    Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. A competição é realizada anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

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    No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos de sedes diferentes, onde cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.

    Quem são os maiores campeões da VNL?

    Polônia, França e Rússia são as maiores vencedoras da Liga das Nações Masculina, com dois títulos cada. Além dessas seleções, o Brasil foi campeão em 2021, na edição realizada na "bolha" de Rimini, na Itália, durante a pandemia da Covid-19.

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    ➡️ Bernardinho vê nova geração de ponteiros do Brasil com preocupação

    Veja todas as campanhas do Brasil na Liga das Nações

    2018 - 4º lugar

    2019 - 4º lugar

    2021 - 🥇

    2022 - 6º lugar

    2023 - 6º lugar

    2024 - 7º lugar

    2025 - 🥉

    Tabela de jogos do Brasil na primeira semana

    Brasil x Irã - EM BREVE

    Brasil x Bélgica - quinta-feira (11), às 20h (de Brasília)

    Brasil x Sérvia - sábado (13), às 11h (de Brasília)

    Brasil x Argentina - domingo (14), às 18h (de Brasília)

    As partidas terão transmissão pelo SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV* (via YouTube e Smart TV) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol).

    *Transmite apenas Brasil x Irã e Brasil x Sérvia

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