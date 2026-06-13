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AO VIVO! Acompanhe Brasil x Sérvia pela VNL masculina

Seleção masculina retorna à quadra após vitória na estreia contra o Irã

PorSão Paulo (SP)
13/06/2026 10:35
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porBeatriz Pinheiro,
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Brasil faz duelo de invictos com a Sérvia na VNL
Brasil faz duelo de invictos com a Sérvia na VNL (Foto: Volleyball World)

O Brasil volta à quadra neste sábado (13), pela Liga das Nações de Vôlei. Para manter a invencibilidade na competição, a seleção enfrenta a Sérvia, a partir das 11h, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. O Lance! acompanha em tempo real.

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  • Maique, Douglas Souza, Adriano e Pureza em vídeo promocional da VNL, em Brasília (Foto: Reprodução/Volleyball World)

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    Veja os lances do jogo

    TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

    Brasil

    2

    25

    25

    Sérvia

    0

    22

    18

    • Ace de Masulovic - 22 a 20
    • Ataque para fora de Bryan - 20 a 17
    • Paredão! Darlan para ataque de Peric - 19 a 15
    • Cachopa aciona Barreto pelo meio! 17 a 14
    • Judson saca para fora - 15 a 13
    • Ataque para fora de Peric - 14 a 11
    • Peric aproveita espaço na defesa brasileira - 12 a 10
    • Darlan ataca com potência na diagonal! - 11 a 8
    • Saque na rede da Sérvia - 9 a 7
    • Douglas, na pipe, anota mais um para o Brasil! - 8 a 5
    • Douglas explora o bloqueio sérvio! - 6 a 3
    • Erro de saque de Honorato - 4 a 2
    • Ataque para fora da Sérvia - 1 a 1

    FIM DE 2º SET: BRASIL 25 X 18 SÉRVIA

    • Darlan fecha a conta para o Brasil! 25 a 18
    • Flávio fica no bloqueio - 24 a 18
    • Ataque para fora de Darlan - 23 a 16
    • Darlan encara o bloqueio sérvio! 22 a 14
    • Douglas saca para fora - 20 a 13
    • Ele está impossível! Outro bloqueio na conta de Judson! - 18 a 12
    • Mais um ponto para Judson! 15 a 10
    • Judson pontua no bloqueio simples! 13 a 9
    • Flávio anota mais um para o Brasil! 10 a 9
    • Mais um bloqueio do Brasil! 8 a 7
    • Paredão brasileiro para ataque de Sosa! - 6 a 4
    • Cachopa aciona Judson com velocidade pelo meio! - 4 a 3
    • Darlan fica no bloqueio - 2 a 2
    • Flávio, no bloqueio, faz o primeiro do Brasil no set! 1 a 0

    FIM DE 1º SET! BRASIL 25 X 22 SÉRVIA

    1. Judson fecha a conta para o Brasil! 25 a 22
    2. Saque para fora da Sérvia, Brasil tem o set point! 24 a 21
    3. Honorato, na largadinha, põe a bola no chão - 22 a 19
    4. Honorato fica no bloqueio - 20 a 18
    5. Judson pontua pelo meio! - 18 a 17
    6. Peric ataca para fora - 16 a 16
    7. Douglas explora o bloqueio sérvio! 15 a 14
    8. Erro de saque da Sérvia. Jogo segue equilibrado - 12 a 12
    9. Brboric explora o bloqueio brasileiro - 10 a 10
    10. É paredão brasileiro! - 9 a 7
    11. Douglas anota mais um para o Brasil! 7 a 6
    12. Darlan ataca para fora - 4 a 4
    13. Douglas empata para o Brasil na pipe - 1 a 1
    14. Primeiro ponto do jogo é da Sérvia

    PRÉ-JOGO

    • Lucarelli, titular nos dois primeiros jogos do Brasil, sentiu um desconforto na coxa e será preservado. Honorato entra no time
    • Os atletas já estão em aquecimento na quadra do Nilson Nelson
    • Tem novidade na Seleção! Douglas Souza inicia o jogo entre os titulares no lugar de Adriano
    Torcida brasileira marca presença na Arena Nilson Nelson para o segundo dia de VNL 2026 (Foto: Andressa Simões/Lance!)
    Arena Nilson Nelson, em Brasília, é uma das sedes da Liga das Nações de Vôlei 2026 (Foto: Andressa Simões/Lance!)

    ➡️ VNL: Cachopa sente desconforto, e Bieler viaja para etapa de Brasília

    Formato da Liga das Nações

    Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. A competição é realizada anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

    No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos de sedes diferentes, em que cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.

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    Quem são os maiores campeões da VNL?

    Polônia, França e Rússia são as maiores vencedoras da Liga das Nações Masculina, com dois títulos cada. Além dessas seleções, o Brasil foi campeão em 2021, na edição realizada na "bolha" de Rimini, na Itália, durante a pandemia da Covid-19.

    ➡️ Bernardinho vê nova geração de ponteiros do Brasil com preocupação

    Veja todas as campanhas do Brasil na Liga das Nações

    2018 - 4º lugar

    2019 - 4º lugar

    2021 - 🥇

    2022 - 6º lugar

    2023 - 6º lugar

    2024 - 7º lugar

    2025 - 🥉

    Tabela de jogos do Brasil na primeira semana

    Brasil 3 x 1 Irã

    Brasil 3 x 1 Bélgica

    Brasil x Sérvia - sábado (13), às 11h (de Brasília)

    Brasil x Argentina - domingo (14), às 18h (de Brasília)

    As partidas terão transmissão pelo SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV* (via YouTube e Smart TV) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol).

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    *Transmite apenas Brasil x Irã e Brasil x Sérvia

    🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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