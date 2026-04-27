AO VIVO: Siga os lances de Praia Clube x Campinas na semifinal da Superliga

A disputa pelo título da Superliga Masculina 2025/26 pode ser definida nesta segunda-feira (27). Praia Clube/Uberlândia Vôlei e Vôlei Renata entram em quadra às 18h30 (de Brasília), no Ginásio UTC, em Uberlândia, para o segundo confronto da semifinal. O time paulista venceu o primeiro por 3 sets a 1 e, caso vença hoje, garante uma vaga na final da competição. Já a equipe mineira tenta forçar o terceiro e decisivo jogo. Acompanhe em tempo real com o Lance!.

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➡️ Relembre como foi o primeiro jogo

Acompanhe a partida

Times Placar do jogo Placar da série 1º SET 2º SET 3º SET Praia Clube 0 0 0 0 0 Campinas 0 1 0 0 0

1º SET

Primeiro ponto da partida é de Matheus Pinta, de bloqueio, que marca 1 a 0 para o Campinas Sobe a bola no Ginásio UTC! Escalação do Praia Clube: Resley (levantador); Franco (oposto); Paulo Vinicios e Lucas Lóh (ponteiros); Isac e Pietro Santos (centrais); Filipinho (líbero) Escalação do Campinas: Bruninho (levantador); Bruno Lima (oposto); Adriano e Maurício Borges (ponteiros); Judson e Matheus Pinta (centrais); Lukinha (líbero) Pré-jogo: Os atletas iniciam a fase final do aquecimento Pré-jogo: Equipes perfiladas na quadra do Uberlândia Tênis Clube para o Hino Nacional. O jogo começa em instantes!

➡️ Semifinais da Superliga Masculina são definidas; veja datas e horários dos jogos

Campanhas das equipes na Superliga Masculina 2025/26

Praia Clube

3º lugar na fase classificatória com 44 pontos (16 vitórias e 6 derrotas)

Nas quartas de final, eliminou o Guarulhos com duas vitórias por 3 sets a 0 e uma derrota no tie-break

Campinas

2º lugar na fase classificatória com 51 pontos (17 vitórias e 5 derrotas)

Nas quartas de final, eliminou o Monte Carmelo com duas vitórias por 3 sets a 1

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Curiosidades e estatísticas

Praia Clube

Passou a disputar a Superliga em 2024/25, no lugar do Araguari Vôlei; em duas temporadas, são duas participações em semifinais

Maior pontuador na Superliga: Franco (3º no ranking geral com 426 pontos)

Campinas

Vice-campeão da Superliga nas duas últimas edições; nesta temporada, venceu o Campeonato Paulista, o Sul-Americano e a Copa Brasil

Maior pontuador na Superliga: Adriano (4º no ranking geral com 396 pontos)

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Retrospecto do confronto

O Campinas venceu todas as quatro partidas realizadas entre as equipes nesta temporada. Na fase classificatória da Superliga, foram duas vitórias por 3 sets a 0, enquanto no Mundial de Clubes, em encontro válido pela fase de grupos, o time do interior paulista levou a melhor por 3 sets a 1. O placar se repetiu no jogo 1 da semifinal do torneio nacional.

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Formato dos playoffs

De acordo com o regulamento da competição, a semifinal será disputada em série de melhor de três jogos. Já o campeão será decidido em confronto único, em partida a ser disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), no dia 10 de maio, às 10h (de Brasília).

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Como teve a melhor campanha na primeira fase, o Campinas tem o direito de decidir a série contra o Praia Clube em casa, se o terceiro jogo for necessário. Quem passar deste duelo encara Sada Cruzeiro ou Minas na final.

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🏐✅ Ficha técnica

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 27 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Uberlândia Tênis Clube, em Uberlândia (MG)

📺 Onde assistir: SporTV 2, GE TV (YouTube) e VBTV (serviço de streaming)