Semifinais da Superliga Masculina são definidas; veja datas e horários dos jogos
Praia Clube e Minas se juntam a Sada Cruzeiro e Campinas na disputa pelo título
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Com as vitórias de Praia Clube e Minas nesta quinta-feira (16) pelo jogo 3 das quartas de final da Superliga Masculina 25/26, foram definidos os dois últimos classificados para a semifinal. Sada Cruzeiro e Campinas já haviam garantido vaga em duas partidas. Confira como ficaram o chaveamento e a agenda das semifinais:
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Quartas de final
- Sada Cruzeiro (1º) 2 x 0 Goiás (8º)
- Campinas (2º) 2 x 0 Monte Carmelo (7º)
- Praia Clube (3º) 2 x 1 Guarulhos (6º)
- Minas (4º) 2 x 1 Suzano (5º)
Semifinais
Jogo 1
- Campinas (2º) x Praia Clube (3º) - Quarta-feira (22/04), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP)
- Sada Cruzeiro (1º) x Minas (4º) - Quarta-feira (22/04), às 21h (de Brasília), no Ginásio do Riachão, em Contagem (MG)
Jogo 2
- Praia Clube (3º) x Campinas (2º) - Segunda-feira (27/04), às 18h30 (de Brasília), no Uberlândia Tênis Clube, em Uberlândia (MG)
- Minas (4º) x Sada Cruzeiro (1º) - Segunda-feira (27/04), às 21h (de Brasíla), na Arena UniBH, em Uberlândia (MG)
Jogo 3*
- Campinas (2º) x Praia Clube (3º) - Sexta-feira (01/05), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP)
- Sada Cruzeiro (1º) x Minas (4º) - Sexta-feira (01/05), às 21h (de Brasília), no Ginásio do Riachão, em Contagem (MG)
*Se necessário
Final
- Jogo único
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Como funcionam os playoffs da Superliga
De acordo com o formato da competição, as quartas de final e a semifinal são disputadas em série de melhor de três. Já o campeão é decidido em jogo único, em partida a ser disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, no dia 10 de maio, às 10h (de Brasília)
Os times que não foram rebaixados e nem se classificaram ao mata-mata são Sesi Bauru (9º) e São José (10º). Já as equipes que vão disputar a Superliga B na próxima temporada são o Joinville, penúltimo colocado, e o lanterna JF Vôlei.
|Posição
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Derrotas
1º
Sada Cruzeiro
54
22
17
5
2º
Campinas
51
22
17
5
3º
Praia Clube
44
22
16
6
4º
Minas
43
22
14
8
5º
Suzano
34
22
12
10
6º
Guarulhos
34
22
12
10
7º
Monte Carmelo
33
22
10
12
8º
Goiás
30
22
10
12
9º
Sesi Bauru
27
22
9
13
10º
São José
22
22
7
15
11º
Joinville
21
22
7
15
12º
JF Vôlei
3
22
1
21
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