Semifinais da Superliga Masculina são definidas; veja datas e horários dos jogos

Com as vitórias de Praia Clube e Minas nesta quinta-feira (16) pelo jogo 3 das quartas de final da Superliga Masculina 25/26, foram definidos os dois últimos classificados para a semifinal. Sada Cruzeiro e Campinas já haviam garantido vaga em duas partidas. Confira como ficaram o chaveamento e a agenda das semifinais:

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➡️ Praia Clube bate Guarulhos e se garante na semifinal da Superliga Masculina

➡️ Minas não dá chances ao Suzano e avança à semifinal da Superliga Masculina

Quartas de final

Sada Cruzeiro (1º) 2 x 0 Goiás (8º)

x 0 Goiás (8º) Campinas (2º) 2 x 0 Monte Carmelo (7º)

x 0 Monte Carmelo (7º) Praia Clube (3º) 2 x 1 Guarulhos (6º)

x 1 Guarulhos (6º) Minas (4º) 2 x 1 Suzano (5º)

Semifinais

Jogo 1

Campinas (2º) x Praia Clube (3º) - Quarta-feira (22/04), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP)

Sada Cruzeiro (1º) x Minas (4º) - Quarta-feira (22/04), às 21h (de Brasília), no Ginásio do Riachão, em Contagem (MG)

Jogo 2

Praia Clube (3º) x Campinas (2º) - Segunda-feira (27/04), às 18h30 (de Brasília), no Uberlândia Tênis Clube, em Uberlândia (MG)

Minas (4º) x Sada Cruzeiro (1º) - Segunda-feira (27/04), às 21h (de Brasíla), na Arena UniBH, em Uberlândia (MG)

Jogo 3*

Campinas (2º) x Praia Clube (3º) - Sexta-feira (01/05), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP)

Sada Cruzeiro (1º) x Minas (4º) - Sexta-feira (01/05), às 21h (de Brasília), no Ginásio do Riachão, em Contagem (MG)

*Se necessário

Final

Jogo único

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Como funcionam os playoffs da Superliga

De acordo com o formato da competição, as quartas de final e a semifinal são disputadas em série de melhor de três. Já o campeão é decidido em jogo único, em partida a ser disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, no dia 10 de maio, às 10h (de Brasília)

Os times que não foram rebaixados e nem se classificaram ao mata-mata são Sesi Bauru (9º) e São José (10º). Já as equipes que vão disputar a Superliga B na próxima temporada são o Joinville, penúltimo colocado, e o lanterna JF Vôlei.

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Minas x Suzano pelo jogo 3 das quartas de final da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

Posição Time Pontos Jogos Vitórias Derrotas 1º Sada Cruzeiro 54 22 17 5 2º Campinas 51 22 17 5 3º Praia Clube 44 22 16 6 4º Minas 43 22 14 8 5º Suzano 34 22 12 10 6º Guarulhos 34 22 12 10 7º Monte Carmelo 33 22 10 12 8º Goiás 30 22 10 12 9º Sesi Bauru 27 22 9 13 10º São José 22 22 7 15 11º Joinville 21 22 7 15 12º JF Vôlei 3 22 1 21

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