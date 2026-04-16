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Semifinais da Superliga Masculina são definidas; veja datas e horários dos jogos

Praia Clube e Minas se juntam a Sada Cruzeiro e Campinas na disputa pelo título

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 16/04/2026
23:10
Lucão e Otávio, centrais do Sada Cruzeiro (Foto: Karen Yohanna)
imagem cameraLucão e Otávio, centrais do Sada Cruzeiro (Foto: Karen Yohanna)
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Com as vitórias de Praia Clube e Minas nesta quinta-feira (16) pelo jogo 3 das quartas de final da Superliga Masculina 25/26, foram definidos os dois últimos classificados para a semifinal. Sada Cruzeiro e Campinas já haviam garantido vaga em duas partidas. Confira como ficaram o chaveamento e a agenda das semifinais:

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Quartas de final

  • Sada Cruzeiro (1º) 2 x 0 Goiás (8º)
  • Campinas (2º) 2 x 0 Monte Carmelo (7º)
  • Praia Clube (3º) 2 x 1 Guarulhos (6º)
  • Minas (4º) 2 x 1 Suzano (5º)

Semifinais

Jogo 1

  • Campinas (2º) x Praia Clube (3º) - Quarta-feira (22/04), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP)
  • Sada Cruzeiro (1º) x Minas (4º) - Quarta-feira (22/04), às 21h (de Brasília), no Ginásio do Riachão, em Contagem (MG)

Jogo 2

  • Praia Clube (3º) x Campinas (2º) - Segunda-feira (27/04), às 18h30 (de Brasília), no Uberlândia Tênis Clube, em Uberlândia (MG)
  • Minas (4º) x Sada Cruzeiro (1º) - Segunda-feira (27/04), às 21h (de Brasíla), na Arena UniBH, em Uberlândia (MG)

Jogo 3*

  • Campinas (2º) x Praia Clube (3º) - Sexta-feira (01/05), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP)
  • Sada Cruzeiro (1º) x Minas (4º) - Sexta-feira (01/05), às 21h (de Brasília), no Ginásio do Riachão, em Contagem (MG)

*Se necessário

Final

  • Jogo único

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Como funcionam os playoffs da Superliga

De acordo com o formato da competição, as quartas de final e a semifinal são disputadas em série de melhor de três. Já o campeão é decidido em jogo único, em partida a ser disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, no dia 10 de maio, às 10h (de Brasília)

Os times que não foram rebaixados e nem se classificaram ao mata-mata são Sesi Bauru (9º) e São José (10º). Já as equipes que vão disputar a Superliga B na próxima temporada são o Joinville, penúltimo colocado, e o lanterna JF Vôlei.

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Minas x Suzano pelo jogo 3 das quartas de final da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Hedgard Moraes/MTC)
Minas x Suzano pelo jogo 3 das quartas de final da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Hedgard Moraes/MTC)
PosiçãoTimePontosJogosVitóriasDerrotas

Sada Cruzeiro

54

22

17

5

Campinas

51

22

17

5

Praia Clube

44

22

16

6

Minas

43

22

14

8

Suzano

34

22

12

10

Guarulhos

34

22

12

10

Monte Carmelo

33

22

10

12

Goiás

30

22

10

12

Sesi Bauru

27

22

9

13

10º

São José

22

22

7

15

11º

Joinville

21

22

7

15

12º

JF Vôlei

3

22

1

21

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