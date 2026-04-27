Campinas domina Praia Clube e vai à terceira final seguida de Superliga Masculina

O Campinas é o primeiro finalista da Superliga Masculina 2025/26. Na noite desta segunda-feira (27), a equipe do interior paulista bateu o Praia Clube por 3 sets a 0 no jogo 2 da semifinal, fechando a série em 2 a 0 e garantindo vaga na sua terceira decisão consecutiva. A partida realizada no Ginásio do Uberlândia Tênis Clube terminou com as parciais 27/25, 25/18 e 25/19.

continua após a publicidade

➡️ Relembre como foi o primeiro jogo

Bruninho, levantador e capitão do Campinas, foi escolhido em votação popular como melhor atleta em quadra. Já o maior pontuador da noite foi o ponteiro Adriano, também do time campineiro, com 18 acertos.

O conjunto comandado pelo técnico argentino Horácio Dileo busca o primeiro título de Superliga da história do clube no dia 10 de maio, no Ginásio do Ibirapuera (SP). O adversário sairá do confronto entre Sada Cruzeiro e Minas, que se enfrentam às 21h (de Brasília) desta segunda-feira (27) pelo segundo jogo da semifinal.

continua após a publicidade

➡️ Bruninho renova contrato com Campinas em fase final da carreira

Como foi o jogo?

Praia Clube x Campinas pela semifinal da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Bruno Cunha)

1º SET

No set mais acirrado da partida, o Campinas contou com o alto aproveitamento de Adriano, Bruno Lima e Matheus Pinta na virada de bola, principalmente em side-outs, para construir vantagem de cinco pontos no 9 a 4, que foi sendo administrada. O Praia Clube, com dificuldade nos ataques, dependeu dos centrais Isac e Pietro para pontuar.

Foi na passagem de Wallaf pelo saque que tudo mudou. Quando a parcial marcava 24 a 21 para o time paulista, o oposto fez um ace e quebrou o passe adversário em outras duas oportunidades, empatando o jogo. Porém, a equipe de Uberlândia provou do próprio veneno quando Pinta foi para o saque e fechou o set para o Campinas com um ace: 27 a 25.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

2º SET

Na segunda parcial, os seis pontos de bloqueio de Campinas fizeram total diferença, enquanto o Praia saiu zerado no fundamento. Ofensivamente, Adriano e Matheus Pinta foram os principais destaques e mantiveram a eficiência no ataque para providenciar um set tranquilo pelo lado campineiro: 25 a 18.

3º SET

Em um dia abaixo dos atacantes, restou a Franco a missão de ser a bola de segurança do Praia. O oposto fez oito pontos na única parcial em que o time da casa sustentou uma vantagem considerável, obtida no 5 a 2. A reação paulista foi comandada por Maurício Borges, que anotou três de quatro pontos seguidos da equipe, virando para 11 a 9.

Em seguida, o Campinas retomou o controle da partida, com passes e defesas seguras de Lukinha e Adriano e a distribuição regular de Bruninho. As entradas de Rafael Foster, Celestino e Wennder do lado aurinegro não foram capazes de frear o ímpeto dos visitantes, que fecharam em 25 a 19, selando a vitória e a classificação para a final.

🤑🏐 Aposte na vitória do seu time favorito na Superliga

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável