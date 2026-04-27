Herdeiros de medalhistas olímpicos buscam levar Minas e Cruzeiro à final da Superliga

A decisão de uma das vagas na final da Superliga Masculina 2025/26 passa pela saída de rede de Minas e Sada Cruzeiro. No segundo jogo da série melhor de três válida pela semifinal, que acontece a partir das 21h (de Brasília) desta segunda-feira (27), o clássico regional colocará frente a frente os opostos Samuel e Oppenkoski, principais pontuadores das equipes no campeonato.



Os dois são crias de seus times e tiveram como "mentores" medalhistas olímpicos que, inclusive, conquistaram títulos juntos pela seleção brasileira. Wallace, ouro na Rio 2016, liderou por anos o Sada Cruzeiro. Vissotto, prata em Londres 2012 junto com Wallace, foi o nome de segurança do Minas nos seus últimos anos em atividade. Agora, cabe aos sucessores mostrarem que estão preparados.

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➡️ Veja os lances de Cruzeiro x Minas na semi da Superliga Masculina

Samuel vira solução caseira para o ataque do Minas

Samuel, do Minas, em ação na semifinal da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

Conhecido como um dos principais clubes formadores do vôlei brasileiro, o Minas encontrou nas categorias de base um jogador que, mesmo com a pouca idade, assumiu a responsabilidade de liderar a equipe ofensivamente. Aos 21 anos, Samuel Neufeld é o 11º maior pontuador da Superliga, com 319 acertos.

Natural de Curitiba, no Paraná, o oposto chegou a Belo Horizonte em 2020, quando passou a representar o Minas em torneios de base. A promoção para o elenco profissional aconteceu em 2022/23. Desde então, o jovem teve entre seus companheiros de posição e "mentores" nomes como Leandro Vissotto, medalhista de prata olímpico e campeão mundial com a seleção brasileira, e o cubano-russo Michael Sánchez.

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Atualmente, Samuel divide a saída de rede com Abouba, titular da posição na temporada passada e um dos destaques no último grande título do time mineiro, a Copa Brasil de 2025. Porém, em 2025/26, o atleta paranaense assumiu de vez a titularidade sob o comando do técnico Guilherme Novaes, com atuações sólidas que ajudaram a equipe minastenista a chegar até a semifinal da Superliga.

Samuel é o terceiro jogador mais jovem na lista de 30 maiores pontuadores da competição, atrás apenas do oposto Bryan e do ponteiro Vinícius Henrique, do Guarulhos, com 20 e 21 anos, respectivamente. O oposto do Minas é também o 13º em bloqueios (38 pontos) e 26º em saques (12), além de 13º atacante mais eficiente (40% de aproveitamento).

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➡️ Minas vive jejum de título na Superliga desde a estreia do Sada Cruzeiro

Oppenkoski substitui campeão olímpico e brilha no Cruzeiro

Oppenkoski, do Sada Cruzeiro, em ação na semifinal da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

Desde 2019 no Sada Cruzeiro, Welinton Oppenkoski vive sua primeira temporada como titular absoluto do time. A oportunidade surgiu para o oposto de 26 anos quando Wallace, campeão olímpico pela seleção brasileira na Rio 2016, foi submetido a uma cirurgia no joelho direito em outubro de 2025. Com o colega de posição fora durante boa parte da temporada, o atleta de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, tomou conta da saída de rede cruzeirense, fazendo exibições à altura do desafio de substituí-lo.

➡️ De virada, Cruzeiro bate Minas e se aproxima da final da Superliga Masculina

Quinto maior pontuador da Superliga com 391 pontos, Oppenkoski é a bola de segurança do esquema planejado pelo treinador Filipe Ferraz que colocou o Sada Cruzeiro entre os semifinalistas da competição. O oposto aparece ainda como 23º em bloqueios (27 pontos), 26º em saques (12) e 15º em eficiência nos ataques (39,7% de aproveitamento).

Com a potência de Oppenkoski, o Sada vai em busca do decacampeonato da Superliga, enquanto o atleta gaúcho mira o quarto título nacional da carreira.

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De virada, Cruzeiro bateu Minas no primeiro jogo

Jogadores do Sada Cruzeiro comemoram ponto na semifinal da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

Na última quarta-feira (22), o Cruzeiro deu um passo importante rumo à vaga na final da Superliga Masculina 2025/26. Em casa, no Ginásio do Riacho, a equipe superou o Minas por 3 sets a 1 de virada, em confronto válido pelo jogo 1 da série melhor de três das semifinais da competição. As parciais do duelo tiveram fim em 26/28, 25/22, 25/23 e 25/20.

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