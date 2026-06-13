Judson brilha, Brasil bate a Sérvia, e segue invicto na VNL Seleção venceu por 3 sets a 0, parciais de 25/22, 25/18 e 25/22

O Brasil segue invicto na Liga das Nações de Vôlei (VNL) masculina. Na manhã deste sábado (13), a equipe comandada pelo técnico Bernardinho venceu a Sérvia por 3 sets a 0 (25/22, 25/18 e 25/22), no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília.

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Destaques do jogo

O time entrou em quadra com mudanças importantes em relação aos dois primeiros jogos. Douglas Souza, que retorna à seleção para a VNL, fez sua primeira partida como titular, no lugar de Adriano. Lucarelli, que vinha se destacando na competição, sentiu um desconforto na coxa e foi poupado pela comissão técnica, substituído por Honorato.

Mas quem mais brilhou em quadra pela seleção brasileira contra a Sérvia foi o central Judson que, constantemente acionado por Cachopa, terminou como o principal pontuador do jogo, com 13 bolas no chão. Darlan e Douglas anotaram 10 pontos cada.

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Na tabela

Com a vitória, o Brasil segue com 100% de aproveitamento, alcança os nove pontos, e lidera a classificação da VNL. Já a Sérvia, que estava invicta até a partida deste sábado (13) aparece em sexto lugar, com seis pontos.

Próximos compromissos

O Brasil volta a jogar neste domingo (14), às 18h (horário de Brasília), diante da Argentina, encerrando a passagem pela capital federal na primeira semana de VNL.

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Douglas Souza foi titular pela primeira vez na VNL 2026 diante da Sérvia (Foto: Volleyball World)

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Como foi a partida

1º set

O Brasil iniciou o jogo com uma formação diferente em relação ao jogo contra a Bélgica, com a entrada de Douglas Souza no lugar de Adriano e Honorato na vaga de Lucarelli, que sentiu um desconforto físico antes da partida. As mudanças causaram certa instabilidade na linha de passe brasileira, e o jogo ficou equilibrado, com as equipes trocando pontos até meados do set.

Apesar de ter dificuldades para encarar o forte bloqueio sérvio, o Brasil conseguiu controlar a vantagem, contando com boa atuação de Douglas no ataque e boa passagem de Judson pelo saque. A seleção venceu por 25 a 22.

2º set

De volta para o segundo set, a vantagem do Brasil foi ainda maior. Judson, que já vinha fazendo uma boa partida, foi ainda mais acionado por Cachopa nas bolas rápidas e também se destacava no bloqueio. Rapidamente, o central assumiu a liderança da pontuação do jogo.

Do outro lado, a Sérvia desperdiçava chances importantes, especialmente com erros de saque, sem oferecer grandes riscos para o passe brasileiro. Nesse ritmo, o Brasil facilmente confirmou a vitória por 25 a 18.

3º set

Com a vantagem no placar e tranquilidade no jogo, Bernardinho aproveitou para fazer algumas alteração no time e dar rodagem ao elenco. O central Barreto, novidade entre os relacionados para o jogo contra a Sérvia, entrou em quadra. O líbero Pureza e o oposto Bryan também tiveram chances.

Darlan, que havia liderado o ataque brasileiro nos dois primeiros jogos, mas sofria com forte marcação da Sérvia, conseguiu se soltar mais no terceiro set e contribuiu com a vitória. Mais relaxado pela vantagem no placar, o Brasil chegou a ceder alguns pontos e deixou o adversário encostar na reta final, mas confirmou o triunfo por 25 a 22.