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Darlan honra a 1 de Bruninho na estreia do Brasil na VNL Masculina

Em alta, oposto passa a usar nova camisa na Seleção Brasileira

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 23:50
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Darlan ataca em Brasil x Irã pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)
Darlan ataca em Brasil x Irã pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei teve Darlan em noite inspirada e venceu o Irã por 3 sets a 1 pela estreia na Liga das Nações, nesta quarta-feira (10). Maior pontuador da partida com 18 pontos, o oposto mostrou que não sentiu o peso de carregar nas costas pela primeira vez a número 1, camisa vestida por mais de uma década pelo campeão olímpico Bruninho.

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    Em 2026, Darlan tomou a decisão de abandonar a 28, que o acompanhou nos anos que marcaram sua ascensão no vôlei. O jogador de 23 anos se consolidou como titular do Brasil, fez grande temporada inaugural no exterior, sendo campeão da Copa Itália e um dos maiores pontuadores do Campeonato Italiano pelo Verona, e voltou à Seleção determinado a pedir a mudança no número de sua camisa.

    Antes, houve uma espécie de passagem de bastão. Alan, irmão mais velho de Darlan, escolheu jogar com a 1 em 2025, primeiro ano sem Bruninho na Seleção. Porém, este ano o também oposto não foi convocado por Bernardinho, que alegou preocupação com a possibilidade de comprometer a carreira do atleta de 32 anos devido ao seu histórico de lesões frequentes. Assim, a camisa voltou a ficar sem um dono, até a chegada de Darlan.

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    Soberano nos ataques, Darlan marcou todos os seus 18 pontos no fundamento no jogo contra a seleção iraniana. Na última bola do jogo, foi o jovem quem decidiu e, após duas tentativas, finalizou o rali que deu os primeiros três pontos para o Brasil na VNL 2026.

    ➡️ Brasil vira dois sets e estreia com vitória sobre o Irã na VNL Masculina

    Brasil vira dois sets e estreia com vitória

    Darlan se estica para alcançar a bola em Brasil x Irã pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)
    Darlan se estica para alcançar a bola em Brasil x Irã pela Liga das Nações 2026 (Foto: Volleyball World)

    Com o apoio da torcida presente na Arena Nilson Nelson, em Brasília, a Seleção Brasileira Masculina de Vôlei estreou na Liga das Nações vencendo o Irã por 3 sets a 1. A equipe comandada por Bernardinho esteve em desvantagem na primeira e na última parcial, mas mostrou resistência para virar o placar na reta final e conquistar a vitória, com parciais 25/21, 23/25, 25/15 e 25/23.

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    Agenda da Seleção na primeira semana da Liga das Nações

    • Quinta-feira, dia 11 de junho (20h) - Brasil x Bélgica - SporTV e VBTV
    • Sábado, dia 13 de junho (11h) - Brasil x Sérvia - SporTV, GE TV e VBTV
    • Domingo, dia 14 de junho (18h) - Brasil x Argentina - SporTV e VBTV
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