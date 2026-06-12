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Bernardinho analisa Brasil na VNL: 'Jogadores precisam ser provados'

Elenco da Seleção preocupa por falta de rodagem durante a temporada de clubes

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 15:14
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Bernardinho comanda a Seleção Masculina de Vôlei pelo sexto ciclo olímpico (Foto: Volleyball World)
Bernardinho comanda a Seleção Masculina de Vôlei pelo sexto ciclo olímpico (Foto: Volleyball World)

A Seleção Brasileira começou muito bem a Liga das Nações de Vôlei Masculino de 2026. Embora tenha conquistado duas vitórias, o elenco ligou o alerta no técnico Bernardinho, que vê ainda alguns problemas a serem resolvidos na sequência da temporada. O experiente comandante fez, então, uma análise sobre o time convocado, sejam as estrelas já consolidadas ou os jovens talentos.

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    — Uma questão é você treinar bem, mas ir para a quadra, jogar e demonstrar o que você consegue reproduzir no jogo requer jogos, não só treinamento. Os jogadores precisam ser provados jogando — disse o treinador, em entrevista ao "ge".

    Quem acompanhou o último título olímpico, no Rio-2016, pode se surpreender com o novo elenco que se apresentou para a primeira etapa da VNL masculina. Entre os 17 nomes convocados, apenas Ricardo Lucarelli e Douglas Souza são figurinhas repetidas por Bernardinho.

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    Balanço dos jogadores por Bernardinho

    Bryan: "Ele fez partidas excepcionais e algumas não tão boas. Um rapaz de 20 anos. Primeiro, jogou uma Superliga e está na seleção. É a vivência do rapaz. É um risco que eu vou adorar correr. É um cara que tem um potencial gigantesco."

    No caso dos ponteiros Lukas Bergmann, Maicon e Lucarelli, o técnico destaca a preocupação com a minutagem de atuação na última temporada. Os jovens talentos – menos Bergmann, que estava machucado – não tiveram muito espaço em seus times, assim como o veterano Lucarelli.

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    Arthur Bento: "Já não jogava tanto no Minas, veio para a seleção no passado, ganhou um espaço e jogou. Foi para o clube e não jogou. Isso faz com que você não consiga fazer uma progressão. Eles começam a jogar, jogar, jogar e param de jogar. Isso acontece com alguns dos nossos jogadores."

    Lukas Bergmann: "Está machucado nesse momento, está há cinco meses sem jogar lá na Itália (Piacenza) e está aqui em recuperação desde que chegou."

    Maicon: "Não jogou também lá fora."

    Lucarelli: "Jogador com muita experiência, era reserva no seu time (Jtekt Stings), jogou 20% da temporada. Então, isso, para nós, eu acho que é um complicador grande porque, além da falta de ritmo, que é o caso do Lucarelli, os outros (Bergmann e Maicon) não têm a vivência."

    Para Bernardinho, entre os centrais Lucas Barreto, Matheus Pinta e Judson, o problema está na falta de experiência no cenário internacional, apesar de terem sido destaques da Superliga. Vale destacar, porém, que Guilherme Voss está há duas temporadas na França, e Flávio conta com vasta vivência na Itália.

    Douglas Souza: "O Douglas tem uma experiência lá de trás. Começou em 2016, permaneceu, foi ao Mundial em 2018, foi à Olimpíada de Tóquio também, com participação bacana. Então, tem isso a favor. Mas tem esse intervalo em que ele esteve fora dessa disputa e perdeu um pouco. Então precisa voltar a crescer."

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    Campanha na VNL 2026

    Com o apoio da torcida em Brasília, o Brasil estreou na competição vencendo o Irã por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 23/25, 25/15 e 25/23, após um início de partida nervoso e uma segunda parcial acirrada. O maior pontuador do confronto foi o oposto Darlan, com 18 acertos, seguido pelos ponteiros Lucarelli (14) e Adriano (13).

    A segunda partida também terminou em vitória brasileira. Na última quinta-feira (11), a Seleção de Bernardinho levou a melhor sobre a Bélgica por 3 sets a 1, com parciais de 25/19, 23/25, 25/15 e 25/20. Assim como na estreia, Darlan foi a principal referência do ataque e maior pontuador do jogo, com 19 bolas no chão.

    Brasil estreou na VNL com vitória sobre o Irã
    Brasil estreou na VNL com vitória sobre o Irã (Foto: Patricy Albuquerque/Soho/CBV)

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