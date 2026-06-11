Brasil x Bélgica pela VNL Masculina; horário e onde assistir
Seleção comandada por Bernardinho volta à quadra nesta quinta-feira (11)
Após a vitória na estreia, a Seleção Brasileira segue sua trajetória na Liga das Nações de Vôlei Masculino nesta quinta-feira (11). A equipe volta à quadra às 20h (de Brasília), para enfrentar a Bélgica pelo segundo jogo da fase classificatória. A partida acontece na Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF), com transmissão do SporTV 2, da GE TV e da VBTV (streaming). O Lance! acompanha em tempo real.
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Com o apoio da torcida, o Brasil estreou na competição vencendo o Irã por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 23/25, 25/15 e 25/23, após um início de partida nervoso e uma segunda parcial acirrada. O maior pontuador do confronto foi o oposto Darlan, com 18 acertos, seguida pelos ponteiros Lucarelli (14) e Adriano (13).
Para o segundo compromisso na VNL, o técnico Bernardinho promoveu apenas uma alteração na lista de 14 selecionadas em relação à estreia: o ponteiro Arthur Bento sai para a entrada do aposto Samuel. Assim, para o confronto contra a Bélgica, o Brasil terá os seguintes jogadores à disposição:
Levantadores: Brasília e Cachopa
Opostos: Bryan, Darlan e Samuel
Ponteiros: Adriano, Douglas Souza, Honorato e Lucarelli
Centrais: Flávio, Judson e Pinta
Líberos: Maique e Pureza
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🏐✅ Ficha técnica
VNL Masculina 2026
Brasil x Bélgica
📅 Data e horário: quinta-feira, 11 de junho de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF)
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), da GE TV (via YouTube ou Smart TV) e da VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)
🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
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